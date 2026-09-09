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Explained: गणेशोत्सवादरम्यान कोकणात जाणारी सर्वात स्लो ट्रेन? 'चुकूनही पकडू नका' अशी चर्चा का? पहिल्याच दिवशी गोंधळात गोंधळ

गणेशोत्सवानिमित्त कोकणात जाण्यासाठी असलेली गर्दी आणि त्यासाठी उपलब्ध असलेले पर्याय हा दरवर्षी चर्चेचा विषय असतो. मात्र याच पार्श्वभूमीवर यंदा सुरु करण्यात आलेल्या एका विशेष ट्रेनसंदर्भात पहिल्याच दिवशी मोठा गोंधळ समोर आलाय.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 09, 2026, 07:45 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 07:45 AM IST
Explained: गणेशोत्सवादरम्यान कोकणात जाणारी सर्वात स्लो ट्रेन? 'चुकूनही पकडू नका' अशी चर्चा का? पहिल्याच दिवशी गोंधळात गोंधळ
Image Credit: पहिल्याच दिवशी गोंधळ उडाला (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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