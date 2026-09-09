Explained: गणेशोत्सवादरम्यान कोकणात जाणारी सर्वात स्लो ट्रेन? 'चुकूनही पकडू नका' अशी चर्चा का? पहिल्याच दिवशी गोंधळात गोंधळ

गणेशोत्सवादरम्यान कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांना पर्याय म्हणून सुरु करण्यात आलेल्या नव्या रेल्वे गाडीच्या नियोजनासंदर्भात पहिल्याच दिवशी बोजवारा उडाल्याचं दिसून आलं. या गाडीसंदर्भात पाहिल्याच दिवशी निर्माण झालेला गोंधळ पाहता खरोखरच विघ्नहर्त्याचे या गाडीसंदर्भातील विघ्न हरली तरच तिने वेळेत कोकण गाठता येईल. नेमकं पहिल्या दिवशी या बहुचर्चित गाडीसोबत घडलं काय आणि या गाडीचा संपूर्ण प्रवास कशाप्रकारे संथ आहे यावरच नजर टाकूयात...
कोकणवासीयांच्या रोजच्या प्रवासाचा आधार ठरणारी मुंबई-सावंतवाडी रोड एक्स्प्रेसच्या प्रवासाचे शुक्लकाष्ठ कायम आहे. नव्या गाडीच्या आरक्षणाचा पहिला दिवस गोंधळाचा ठरला. आरक्षण सुरू झाल्यानंतर काही वेळात गाडीचे आरक्षण पूर्ण झाले. मात्र, पुढील दिवसांसाठी आरक्षण होत नसल्याने प्रवाशांमध्ये नाराजी पसरली. विशेष म्हणजे सकाळीच 'ट्रेन रद्द' हा झळकणारा संदेश नंतर 'आरक्षण' तात्पुरते थांबवण्यात आल्या'मध्ये रुपांतरित झाला. यामुळे कोकणवासीयांच्या गोंधळात अधिकच भर पडली. आजपासून आरक्षण सुरू होणार आहे, असा मध्य रेल्वेचा दावा आहे.
पुढील सोमवारी, 14 सप्टेंबरला महाराष्ट्रासहीत कोकणातही गणरायाचे आगमन होणार आहे. महामुंबई परिसरातून कोकणात जाण्यासाठी चालवण्यात आलेल्या नियमितसह विशेष रेल्वेगाड्यांचे आरक्षण पूर्ण झाले आहे. केवळ मुंबईच नव्हे तर पुणे, नांदेड, अहमदाबाद येथून ही कोकणासाठी विशेष रेल्वेगाड्या चालवण्यात येत आहे. सणासुदीच्या धर्तीवरच मुंबई-सावंतवाडी रोड नियमित एक्स्प्रेसला मंजूरी दिली आहे. मुंबई-सावंतवाडी एक्स्प्रेस रात्री 11.5o वाजता सुटणार असल्याने नोकरदारवर्गांसाठी ही वेळ सोयीची असल्याचं सांगितलं जात आहे. रात्रीचा प्रवास सोयीचा असल्याने अनेकांनी गाडीसाठी आयआरसीटीसीच्या संकेतस्थळावर अक्षरक्षः उड्या घेतल्या. यामुळे सकाळीच आरक्षण पूर्ण झाले. दरम्यान ही गाडी नियमित असल्याने अनेकांनी 9, 10, 11, 12 सप्टेंबर तारखांसाठीचे अशा आरक्षण करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र या तारखेच्या प्रवासासाठी 'ट्रेन कॅन्सल्ड' असा संदेश संकेतस्थळावर दिसला. विशेष म्हणजे दुपारनंतर ट्रेन कॅन्सल्ड ऐवजी सस्पेंडेड असा मेसेज झळकला. यामुळे आरक्षण कसे करायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला. प्रवासी संघटनेच्या समूहात ट्रेन कॅन्सल्डचे स्क्रिनशॉट व्हायरल झाल्याने गोंधळात अधिकच भर पडली. गणेशोत्सवाच्या हंगामात वाढलेल्या गोंधळानंतर आज म्हणजेच बुधवार, 9 सप्टेंबरपासून मुंबई-सावंतवाडी रोड एक्स्प्रेसचे आरक्षण सुरू होणार आहे, असे मध्य रेल्वेने स्पष्ट केले.
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते सावंतवाडी रोड या मार्गावर नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या रोज धावणाऱ्या एक्स्प्रेसमुळे प्रवाशांना आणखी एक पर्याय उपलब्ध झाला असला, तरी हा प्रवास अत्यंत वेळखाऊ होणार आहे. मुंबईतून सावंतवाडीला जाणाऱ्या अन्य गाड्यांच्या तुलनेत या गाडीला सर्वाधिक वेळ लागणार आहे. ही रेल्वेगाडी मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून रात्री 11 वाजून 50 मिनिटांनी सुटेल आणि दुसऱ्या दिवशी दुपारी 2 वाजून 15 मिनिटांनी सावंतवाडी रोड येथे पोहोचेल. या गाडीला प्रवास पूर्ण करण्यासाठी तब्बल 14 तास 15 मिनिटे लागणार आहेत.
या रेल्वेगाडीला दादर, ठाणे, पनवेल, पेण, रोहा, माणगाव, वीर, खेड, चिपळूण, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, राजापूर रोड, वैभववाडी रोड, कणकवली, सिंधुदुर्ग आणि कुडाळ या प्रमुख स्थानकांवर थांबे देण्यात आले आहेत.
प्रमुख गाड्यांच्या वेळांशी या नव्या गाडीच्या वेळेची तुलना केली, तर ही सर्वाधिक वेळखाऊ गाडी ठरणार आहे. त्यामुळे या गाडीला कसा प्रतिसाद मिळतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे असणार आहे. या गाडीला लागणारा वेळ पाहता ही गणेशोत्सव काळात मुंबईतून कोकणात जाणारी सर्वात स्लो एक्सप्रेस असल्यासंदर्भातील चर्चा प्रवाशांमध्ये सुरु झाली आहे. तातडीने कोकणात जायचं असेल किंवा ऐनवेळी गणेशोत्सवासाठी कोकणात जायचं असेल तर चुकूनही ही ट्रेन पकडू नका असं सांगितलं जात असल्याची चर्चा आहे.
गाडीत वातानुकूलित प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणीसह शयनयान आणि सामान्य श्रेणीचे डबे उपलब्ध असतील. पैंट्री कारचाही समावेश करण्यात आला आहे.
कोकणकन्या एक्स्प्रेस 9 तास 44 मिनिटे
जनशताब्दी एक्स्प्रेस 9 तास 32 मिनिटे
मंगळुरू एक्स्प्रेस 9 तास 8 मिनिटे
मांडवी एक्स्प्रेस 11 तास 50 मिनिटे
दिवा-सावंतवाडी एक्स्प्रेस 12 तास 20 मिनिटे
तुतारी एक्स्प्रेस 12 तास 45 मिनिटे
मुंबई-सावंतवाडी एक्स्प्रेस 14 तास 15 मिनिटे