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Explained: एसटीच्या 5741 बस एकट्या कोकणासाठी... उर्वरित महाराष्ट्राचं काय? दरवर्षी कोकणाला झुकतं माप का? इतर धार्मिक सोहळ्यांना गणेशोत्सवासारखी सोय का नाही?

कोकणातील गणेशोत्सवाप्रमाणेच राज्यात अनेक मोठे धार्मिक आणि सांस्कृतिक सोहळे होत असतात. मात्र त्यावेळी अशाप्रकारे विशेष सबब म्हणून एसटीच्या बस का उपलब्ध करुन दिल्या जात नाहीत?

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 09, 2026, 09:54 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 09:54 AM IST
Explained: एसटीच्या 5741 बस एकट्या कोकणासाठी... उर्वरित महाराष्ट्राचं काय? दरवर्षी कोकणाला झुकतं माप का? इतर धार्मिक सोहळ्यांना गणेशोत्सवासारखी सोय का नाही?
Image Credit: कोकणातून अतिरिक्त बस सोडताना इतर विभागांमधील प्रवाशांना बसणार फटका? (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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