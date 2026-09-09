/Explained: एसटीच्या 5741 बस एकट्या कोकणासाठी... उर्वरित महाराष्ट्राचं काय? दरवर्षी कोकणाला झुकतं माप का? इतर धार्मिक सोहळ्यांना गणेशोत्सवासारखी सोय का नाही?

कोकणातील गणेशभक्तांवरील विशेष प्रेमापोटी राज्याच्या अन्य भागांतील एसटी प्रवाशांना वेठीस धरले जात असल्याचं चित्र दिसत आहे. मुंबई, ठाणे, पालघर भागातील कोकणवासींच्या सेवेसाठी पाच हजारपेक्षा जास्त एसटी बस मागविण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे राज्याच्या इतर भागातील एसटी प्रवाशांमध्ये असंतोषाची लाट पसरली आहे.
गणेशोत्सवासाठी मोठ्या संख्येने चाकरमानी कोकणात जात असतात. त्यासाठी एसटी बसची समूह आरक्षण करण्याची प्रत्येक गावाची पद्धत आहे. हे लक्षात घेऊन आता राजकीय नेत्यांनी कोकणवासी गणेशभक्तांसाठी मोफत बस सेवा सुरू केली आहे. यात नगरसेवकापासून ते खासदारांपर्यंत सर्वांचा समावेश आहे. शिवसेना नेते व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पुढाकारातून गणेशोत्सवासाठी कोकणात 2900 बस मोफत सोडण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
यंदाच्या गणेशोत्सवामध्ये मुंबईतून एसटीच्या दोन हजार, ठाण्यातून 3019, आणि पालघरमधून 645 बस अशा एकूण 5 हजार 741 बस सोडण्यात येणार आहेत. एसटीकडे सध्या 14 हजार बस आहेत. त्यातील जवळपासून निम्म्या बस कोकणासाठी आरक्षित करण्यात आलेल्या आहेत. त्यासाठी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून बस मुंबई महानगर प्रदेशात मागविण्यात आलेल्या आहेत. एका विभागासाठी हजारो बस उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने एसटीच्या संसाधनांच्या समान वाटपाचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे.
कोकणातील गणेशोत्सवाप्रमाणेच राज्यात अनेक मोठे धार्मिक आणि सांस्कृतिक सोहळे होत असतात. पंढरपूर, सप्तशृंगी गड, भीमाशंकर यांसारख्या यात्रांच्या काळातही मोठ्या संख्येने भाविक प्रवास करतात. मात्र, कोकणाच्या तुलनेत अशा यात्रांसाठी हजारो बस उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत. मात्र गणेशभक्तांसाठी राजकीय पक्षांकडून पुढाकार घेतला जात असल्याने आता एसटी बस आरक्षणाची संख्या वाढली आहे.
आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या एसटी महामंडळाच्या दृष्टीने मोफत बससेवेचा आर्थिक भार हा स्वतंत्र प्रश्न आहे. गेल्या वर्षी गणेशोत्सवातील विशेष वाहतुकीमुळे सुमारे आठ कोटींचे नुकसान झाले होते. यंदा बस संख्या वाढल्याने हा तोटा 12 कोटींवर जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. याशिवाय ग्रुप बुकिंगच्या बसच्या परतीचा खर्च भरून काढण्यासाठी आकारण्यात येणारा 29 टक्के अधिभार रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे कोकणात गेलेल्या बस रिकामी येणार आहेत. त्याचा भारही महामंडळावरच पडणार आहे.
गौरी-गणपती उत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांची गर्दी लक्षात घेऊन एसटी महामंडळाने छत्रपती संभाजीनगर विभागातील तब्बल 307 बस आज म्हणजेच 9 सप्टेंबरपासून मुंबईकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बस मुंबईत पोहोचल्यानंतर कोकणातील विविध मार्गावर प्रवाशांच्या सेवेसाठी धावणार आहेत. मात्र, विभागाच्या एकूण 550 बसपैकी 307 बस उत्सवासाठी बाहेर गेल्याने जिल्ह्यातील नियमित प्रवाशांची मोठी गैरसोय होण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यातील आठही आगरातून या बस जाणार आहे त्यामुळे उर्वरित बसेसमध्ये मोठी गर्दी होऊ शकते प्रवाशांना ताण येऊ शकतो.
गणेशोत्सवासाठी एसटी महामंडळाच्या मुंबई विभागातून कोकणात जाणाऱ्या विशेष गाड्यांच्या आरक्षणांतर्गत 612 गाड्यांचे आरक्षण फुल्ल झाले आहे. यात तब्बल 387 गाड्यांच्या ग्रुप बुकिंगचा रेकॉर्ड नोंदवला गेला आहे. एसटीच्या भाड्यात वाढ होऊनसुद्धा गणेशभक्तांकडून लालपरीलाच पसंती दिली जात आहे. मुंबई सेंट्रल, परळ आणि कुर्ला या तीन प्रमुख आगारांतून सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि रायगड जिल्ह्यांत जादा गाड्या धावणार आहेत.
गणेशभक्तांकडून 11 आणि 12 सप्टेंबरसाठी सर्वाधिक गाड्यांचे आरक्षण करण्यात आले आहे. 11 सप्टेंबरसाठी 197 आणि 12 सप्टेंबरसाठी 385 गाड्यांचे आरक्षण फुल्ल झाल्याची माहिती एसटीच्या वाहतूक विभागाने दिली.
यासंदर्भात परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. "कोकणात अशा प्रकारे एसटी बस सेवा देण्याची जुनी परंपरा आहे. ही सेवा पूर्ण करताना राज्यातील इतर भागातील सेवेवर परिणाम होणार नाही, याची काळजी घेतली जात आहे. एसटीच्या बस कोकणात जाऊन प्रवाशांना सोडून परत येणार असल्याने होणारा तोटा कमी करण्यासाठी जास्त दर आकारण्यात येणार होता. पण तो रद्द करण्यात आला. मात्र जास्त आसन क्षमता असलेल्या बस सोडून हा तोटा कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे," असं सरनाईक म्हणाले.