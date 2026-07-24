Explained : कमी वेळात जास्त पाऊस, तर अनेक ठिकाणी अतिवृष्टी; हवामान विभागाने सांगितलं कारण

महाराष्ट्रात कमी वेळात अनेक ठिकाणी पावसाने नुसता धुमाकूळ घातला आहे. पालघर जिल्ह्यासोबत नाशिकमध्येही पावसाने जनजीवन विस्कळीत केलं आहे. नाशिक शहरात सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे गोदावरी नदीच्या पाणीपातळीत वाढ झाली आहे. गंगापूर धरणातून सुमारे 14 हजार क्युसेक वेगाने पाण्याचा विसर्ग सुरू असून, नदीकाठच्या भागांत पुराचे पाणी शिरले आहे. महापौर हिमगौरी आडके यांनी पूरस्थितीचा आढावा घेत 300 नागरिकांचे सुरक्षितस्थळी स्थलांतर केल्याची माहिती दिली. सराफा बाजारातही पाणी शिरल्याने व्यापाऱ्यांचे नुकसान झाले असून, प्रशासन परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे.
तर भारतीय हवामान खात्याकडून अंदाज व्यक्त करण्यात आला की, पुढील तीन ते चार दिवस पावसाचा प्रभाव कायम राहणार आहे. तर कोकण किनारपट्टी, पुणे आणि नाशिकच्या घाटमाथ्यासह पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागांत मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. विविध जिल्ह्यांसाठी रेड आणि ऑरेंज अलर्ट जारी केला गेला आहे. तर पालघर आणि आजूबाजूच्या परिसरात पुढील 24 तास मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची अंदाज हवामान खात्याने व्यक्त केला आहे.
हवामान खात्याकडून सांगण्यात आलंय की, अतिवृष्टी म्हणजे एका ठाराविक प्रमाणापेक्षा, कालावधीपेक्षा अधिक वेळ पाऊस पडतो. त्यांनी सांगितलं की, एखाद्या ठिकाणी चोवीस तासाच्या कालावधीत पन्नास मिलीमीटरपेक्षा अधिक पाऊस पडला तर त्यास अतिवृष्टी किंवा मुसळधार पाऊस म्हटलं जातं.
कमी वेळात अनेक ठिकाणी अतिवृष्टीची नोंद गेल्या काही दिवसांमध्ये महाराष्ट्रात पाहिला मिळाला आहे. महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी झालेल्या अतिवृष्टीबद्दल अनेक कारणे असल्याचे हवामान तज्ज्ञांनी सांगितलंय. हवामान तज्ज्ञ सांगतात की, त्यामध्ये वातावरणातील बदल, मान्सूनच्या प्रणालींमधील बदल, एल-नीनो/ला-नीना यांसारख्या हवामान घटकांचा प्रभाव असतो. त्यासोबतच वाढते प्रदूषण यामुळेही अतिवृष्टी होते, असं भारतीय हवामान विभागाचे अधिकारी एस.डी. सानप यांनी सांगितलंय.