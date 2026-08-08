/Explained: 4 महिना उशीरा पझेशन देण्याची बिल्डर्सला सूट, सरकारचा निर्णय; याचा ग्राहकांनाच फायदा, कारण...

महारेराने राज्यातील महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाकडे (महारेराकडे) नोंदणीकृत असलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना सरसकट चार महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी किंवा त्यानंतर ज्या प्रकल्पातील घरांचा ताबा दिल्या जाणार होता , त्या सर्व गृहनिर्माण प्रकल्पांना ही मुदतवाढ आपोआप लागू होईल. त्यासाठी या प्रकल्पांना महारेरा कडे कुठलाही अर्ज करावा लागणार नाही. पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळ्ये स्थावर संपदा क्षेत्रात बांधकाम साहित्याचा तुटवडा निर्माण झाला . या दैवी आपत्तीमुळे निर्माण झालेल्या अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयाने देशातील सर्व रेरा यांना गृहनिर्माण प्रकल्पांना ४ महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार महारेराने आज हा निर्णय घेऊन आदेश जारी केले आहेत. या वृत्ताला महारेराचे माध्यम सल्लागार राम दोतोंडे यांनी दुजोरा दिला आहे.
पश्चिम आशियातील युद्धसदृश स्थितीमुळे निर्माण झालेल्या बांधकाम साहित्याच्या तुटवड्याच्या पाश्र्वभूमीवर राज्यातील गृहप्रकल्पांना महारेराने चार महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. 28 फेब्रुवारी ते 31 जुलै 2026 या कालावधीत ज्या प्रकल्पांची ताबा तारीख आहे, त्यांना चार महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मात्र यामुळे ग्राहकांना घरांचा ताबा म्हणजेच पझेशन उशीरा मिळू शकते.
अमेरिका-इराण युद्धामुळे आवश्यक बांधकाम साहित्याचा तुटवडा निर्माण झाला वा काही साहित्य विलंबाने मिळाले. त्यामुळे गृहप्रकल्प ठरावीक वेळेत पूर्ण करणे शक्य झाले नाही, अशा तक्रारी विकासक तसेच विकासकांच्या संघटनांनी केंद्र सरकारकडे केल्या होत्या. या तक्रारींची दखल घेत केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्रालयाने या सूचना केल्या. 'रेरा'अंतर्गत, अपरिहार्य वा अनियंत्रित स्थिती घोषित झाल्यास व त्याचा प्रकल्पाच्या नियमित कामावर परिणाम झाल्यास, त्या प्रकल्पाच्या नोंदणीची मुदत वाढवता येऊ शकते. तसेच, घर खरेदीदारांच्या हिताच्या दृष्टीने योग्य वाटणाऱ्या अटींच्या अधीन राहून, प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करण्याऐवजी ती वैध ठेवण्याचे अधिकारही 'रेरा' प्राधिकरणांना या कायद्यान्वये देण्यात आले आहेत. प्राधिकरणांच्या अध्यक्षांना केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्रालयाने या सूचना पाठवल्या होत्या. त्यानुसार 'महारेरा'ने ही मुदतवाढ दिली आहे.
युद्धासारख्या स्थितीला 'अपरिहार्य वा नैसर्गिक आपत्ती' असे संबोधण्यात यावे व त्या अनुषंगाने अशा सर्व गृहप्रकल्पांना चार महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी सूचना केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्रालयाने या आपल्या पत्रात केली होती. ज्या गृहप्रकल्पांची मूळ ताबा तारीख, सुधारित तारीख वा ज्यांनी अगोदरच मुदतवाढ घेतल्याची तारीख 28 फेब्रुवारी 2026 किंवा त्यानंतर आहे, अशा गृहप्रकल्पांना चार महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात यावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. विकासकांच्या अर्जाची वाट न पाहता प्राधिकरणांनी आपल्या स्तरावर ही मुदतवाढ देऊन टाकावी, असेही नमूद करण्यात आले होते.
दिलेल्या मुदतीत विकासकाने घराचा ताबा न दिल्यास घरखरेदीदाराला रेरा कायद्यातील तरतुदीनुसार भरपाई देणे बंधनकारक आहे. मात्र 'रेरा' प्राधिकरणाने नैसर्गिक वा अपरिहार्य आपत्ती संबोधून मुदतवाढ दिली तर त्या काळातील विलंबासाठी घरखरेदीदाराला भरपाई मागता येत नाही. आता या सर्व प्रकल्पांना चार महिन्यांची मुदतवाढ महारेराने मंजूर केली असून त्यांच्या ताबा तारखेत चार महिन्यांची वाढ होईल. 1 ऑगस्ट 2026 पासून नोंदणी झालेल्या प्रकल्पांना हा लाभघेता येणार नाही, असे महारेराने स्पष्ट केले आहे.
घर खरेदीदारांसाठी, या चार महिन्यांच्या मुदतवाढीमुळे घराचा ताबा मिळण्यास विलंब होऊ शकतो, असं तज्ज्ञ सांगतात. बांधकाम साहित्याच्या पुरवठ्यात व्यत्यय येऊनही प्रकल्प अर्धवट थांबण्याऐवजी पूर्ण व्हावेत, हे सुनिश्चित करणे हा या निर्णयाचा उद्देश असल्याचंही तज्ज्ञांनी अधोरेखित केलं आहे.
रुट्स डेव्हलपर्सचे संचालक, राजन यादव यांनी 'मनी कंट्रोल'शी बोलताना दिलेल्या माहितीनुसार, “रेरा अंतर्गत दिलेली ही चार महिन्यांची मुदतवाढ एक व्यावहारिक आणि घर खरेदीदारांसाठी अनुकूल पाऊल आहे." यादव यांनी पुढे बोलताना, "अनावश्यक कायदेशीर खटले कमी होतील, प्रकल्प अर्धवट सोडण्याचा धोका कमी होईल आणि दीर्घकाळ चालणाऱ्या अनिश्चिततेऐवजी अखेरीस घराचा ताबा मिळण्याची शक्यता वाढेल हे तीन महत्त्वाचे फायदे घर खरेदी करणाऱ्यांना होणार आहेत," असं सांगितलं. मात्र त्याचवेळी त्यांनी, "खरेदीदारांनी सतर्क राहावे, रेरा पोर्टलवर सुधारित पूर्णत्वाच्या तारखांचे अपडेट्स घ्यावेत. विकासक या संधीचा वापर बांधकाम पूर्ण करण्यासाठीच करत आहेत, विलंबासाठी सरसकट सबब म्हणून नाही, याची खात्री करावी, असा सल्ला दिला जातो. या वाढीव कालावधीत खरेदीदारांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी बिल्डरांकडून मिळणारी पारदर्शकता आणि नियमित माहिती महत्त्वाची ठरेल,” असंही म्हटलं आहे.