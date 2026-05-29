पार्थ पवारांशी वाद घालणं भुजबळांना चांगलंच भोवणार? NCP मोठ्या निर्णयाच्या तयारीत?

Big Blow To Chhagan Bhujbal: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या कॅबिनेटमधील मंत्री तसेच राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळांना मोठा फटका बसणार असल्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. नेमकं हे कशासंदर्भातून सांगितलं जातंय जाणून घ्या...
Big Blow To Chhagan Bhujbal: उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील मतभेद उघडणे समोर येत आहेत. प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरेंसंदर्भातील मतभेदाचा वाद शांत होत असतानाच आता खासदार पार्थ पवारांबरोबर पक्षातील ज्येष्ठ नेते तसेच कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांच्याबरोबर वाद झाला आहे. मात्र या वादाचा फटका आता छगन भुजबळांनाच बसण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
छगन भुजबळांकडे अन्न व नागरी पुरवठा विभागाची जबाबदारी आहे. या विभागाकडून वेळोवेळी वाहतूक टेंडर काढले जातात. राज्य स्तरावरील एक टेंडर ठराविक ठेकेदाराला देण्यात यावे यासाठी पार्थ पवार यांच्याकडून दबाव आणण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे. पार्थ यांनी या ठेकेदाराला भुजबळांकडे पाठवलं होतं. मात्र ठराविक ठेकेदाराला टेंडर देण्यास भुजबळांनी स्पष्ट शब्दांमध्ये नकार दिला. नंतर याच मुद्यावरून दोन्ही नेत्यांमध्ये शाब्दिक बाचाबाची झाल्याची माहिती समोर आली आहे. अशापद्धतीने एखाद्या ठराविक ठेकेदरालाच काम का द्यावं? अशाप्रकारे या ठेकेदाराला काम देण्याचं कारण काय? असे प्रश्न उपस्थित करत भुजबळांनी हे कंत्राट देण्यास नकार दिल्याने पार्थ पवार संतापल्याचं सांगितलं जातं. नंतर या प्रकरणावरुन दोघांनाही सारवासारव केली असून असा कोणताही वाद नसल्याचा दावा केला आहे. असं असलं तरी याचा फटका छगन भुजबळांना बसण्याची दाट शक्यता आहे.
सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर काही आठवड्यांनी राज्यसभेच्या खासदारकीचा राजीनामा दिला आहे. या जागेवर पक्षाकडून अद्याप कोणाचंही नाव जाहीर करण्यात आलेलं नाही. मात्र या जागेवरुन राज्यसभेवर जाण्यासाठी मंत्री छगन भुजबळ आग्रही असल्याची माहिती आहे. सध्या भुजबळांमार्फत लॉबिंग देखील सुरू आहे. सुनेत्रा पवारांना राज्यसभेवर पाठवण्यात आलं, त्यावेळीही भुजबळांनी राज्यसभेवर जाण्यासाठी बरेच प्रयत्न केले होते. तेव्हा अजित पवारांनी त्यांची समजूत काढली होती. मात्र तरीही भुजबळांनी तेव्हा प्रसारमाध्यमांसमोर नाराजी व्यक्त करुन दाखवली होती. यंदा अनुभव आणि वयाचा विचार केल्यास भुजबळ नक्की राष्ट्रवादीकडून राज्यसभेवर जातील असं वाटत असतानाच पार्थ पवारांसोबतचा हा वाद त्यांच्या राज्यसभेच्या मार्गात आडकाठी घालू शकतो.
पार्थ पवारांबरोबर झालेल्या वादामुळे भुजबळांच्या राज्यसभेच्या मार्गात अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. भुजबळ यांनी सुनेत्रा पवारांना खासदारकी मिळाली तेव्हाही बोलून दाखवलेली राज्यसभेच्या खासदारकीच्या इच्छेसाठी पुन्हा प्रयत्न सुरु केले असले तरी पार्थ पवारांसोबत झालेल्या वादामुळे भुजबळांचा पत्ता संभाव्य उमेदवारांच्या यादीतून कापला जाण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे. पार्थ पवार हे पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस असल्याने राज्यसभेवर खासदारकीसाठी उमेदवाराची चर्चा होईल तेव्हा पार्थ पवारांचं मत महत्त्वाचं ठरणार आहे. म्हणूनच आता राज्यसभेच्या खासदारकीसाठी उमेदवारी जाहीर करताना भुजबळांना या वादामुळे पुन्हा डावललं जातं की मागील वर्षापासून त्यांनी व्यक्त केलेली खासदार होण्याची इच्छा पूर्ण होणार हे येणार काळच सांगेल. सध्या तरी त्यांच्या उमेदवारीला पार्थ पवारांसोबतच्या वादाचं ग्रहण लागल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. आता राष्ट्रवादी पक्ष म्हणून खरोखरच काही मोठा निर्णय घेणार का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
"आम्हा दोघांमध्ये कसलीही वादावादी झाली नाही," असं भुजबळांनी म्हटलं असलं तरी ठेकेदार निवडण्याच्या पद्धतीबद्दलही त्यांनी भाष्य केलं आहे. "काही गोष्टी समजुतीने करायच्या असतात. याचा अर्थ आमच्यात वाद झाला असा होत नाही. टेंडर कोर्टात अडकले आहे. मंत्रिमंडळाने त्याला मंजुरी दिली आहे. टेंडर काढण्याची ऑनलाइन प्रक्रिया आहे. त्या माध्यमातून जे पात्र ठरतील, त्यांना टेंडर दिले जात असते. असे कोणाला द्यायचे म्हणून टेंडर कसे देता येईल?" असा सवाल भुजबळांनी उपस्थित केला. तसेच सध्या ज्या टेंडरवरुन वाद झाला त्यासंदर्भातील ताजी माहिती देताना भुजबळांनी, सध्या निविदा कागदपत्रांची तपासणी आणि अंतिम प्रक्रिया अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय समितीमार्फत सुरू आहेत. कोणत्याही वाहतूकदारास कार्यादेश देण्यात आलेला नाही," असंही सांगितलं.
भुजबळांबरोबर झालेल्या वादासंदर्भात पार्थ पवारांनी प्रतिक्रिया नोंदवताना, "आमच्याविषयी, विशेषतः माझ्याविषयी, जाणीवपूर्वक चुकीच्या बातम्या दिल्या जात आहेत," असं म्हटलं आहे. तसेच वादासंदर्भात भाष्य करताना, "असे काहीही झाले नाही. मी कुठल्याही शासकीय कामात हस्तक्षेप केलेला नाही," असं पार्थ पवारांनी स्पष्ट केलं आहे.