/Explained: 10वीच्या निकालात किती वर्षांपुर्वी मुलांनी मारली होती बाजी? पुन्हा कधी येईल संधी? जाणून घ्या!

10th Students: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचा (MSBSHSE) दहावीचा निकाल म्हणजे दरवर्षीचा एक उत्कंठेचा सोहळा असतो. गेल्या दशकाभराहून अधिक काळ आपण पाहत आहोत की, निकालाच्या टक्केवारीत मुलींनी आपली मक्तेदारी निर्माण केली आहे. मात्र, शिक्षण क्षेत्रातील जुन्या नोंदी तपासल्यास 'मुलांचे वर्चस्व' असलेला काळ नेमका कधी होता आणि हे चित्र कधी बदलले? याबद्दल जाणून घेऊया.
दहावीच्या निकालात मुलांनी स्पष्टपणे बाजी मारली होती, तो काळ म्हणजे 1990 चे दशक. विशेषतः 1998-99 पर्यंत मुलांचे उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण आणि गुणवत्ता यादीतील (Merit List) स्थान मुलींच्या तुलनेत वरचढ असायचे. त्यावेळी शिक्षणाच्या सोयी मुलांसाठी अधिक उपलब्ध होत्या आणि ग्रामीण भागात मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण मर्यादित असल्याने निकाल मुलांच्या बाजूने झुकलेला असायचा, असे दिसून येते.
साधारणपणे 2004-2005 या वर्षांपासून निकालाचे पारडे समतोल होऊ लागले. 2007 नंतर मात्र मुलींनी मागे वळून पाहिले नाही. गेल्या 20 वर्षांच्या इतिहासात असे क्वचितच घडले आहे की मुलांनी मुलींना सरासरी टक्केवारीत मागे टाकले असेल. सध्याची स्थिती अशी आहे की, मुले निकालात 'बाजी' मारण्यापेक्षा मुलींशी 'बरोबरी' करण्यासाठी संघर्ष करताना दिसत आहेत.
मुलांचे वर्चस्व कमी होण्यामागे काही प्रमुख कारणे आहेत.अभ्यासापेक्षा मैदानी खेळ, गॅजेट्स आणि इतर बाह्य आकर्षणांकडे मुलांचा कल वाढला.मुलींमध्ये अभ्यासाबाबत असलेली चिकाटी आणि 'रायटिंग प्रॅक्टिस' (लेखन सराव) मुलांच्या तुलनेत अधिक प्रभावी ठरत आहे.'लेक वाचवा, लेक शिकवा' सारख्या मोहिमांमुळे मुलींना मिळणारे प्रोत्साहन वाढले.
गेल्या काही वर्षांतील निकालांचे विश्लेषण केल्यास असे दिसते की, मुले गणित आणि विज्ञान या विषयांत चांगली कामगिरी करतात, परंतु भाषा विषयांमध्ये (मराठी, इंग्रजी, हिंदी) त्यांचे गुण कमी होतात. याउलट, मुली सर्व विषयांत समतोल राखतात, ज्यामुळे त्यांची एकूण टक्केवारी वाढते. मुलांनी ही 'बाजी' पुन्हा मारण्यासाठी आपल्या सादरीकरणाच्या कौशल्यावर काम करणे गरजेचे आहे.
कोकण विभाग हा नेहमीच निकालात अव्वल असतो आणि तिथेही मुलीच आघाडीवर असतात. मात्र, पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भातील काही जिल्ह्यांत 10-15 वर्षांपूर्वी मुलांच्या यशाची टक्केवारी खूप आशादायक होती. सध्या मुलांच्या उत्तीर्णतेचे प्रमाण 90 टक्क्यांच्या वर असले तरी, मुलींचे प्रमाण 95 टक्क्यांच्या पुढे गेल्याने मुलांची बाजी 'ओझरती' ठरत आहे.
दहावीच्या निकालात टक्केवारी कमी असली तरी, व्यावसायिक शिक्षण (Vocational Courses) आणि तांत्रिक क्षेत्राकडे (Diploma/ITI) वळणाऱ्या मुलांचे प्रमाण मोठे आहे. याचा अर्थ असा की, मुले केवळ 'मार्क्स' मिळवण्यापेक्षा 'स्किल' मिळवण्याकडे जास्त लक्ष देत आहेत, जो एक सकारात्मक बदल मानला जाऊ शकतो.
येणाऱ्या काळात शैक्षणिक धोरण बदलत आहे. कृती आराखड्यावर आधारित शिक्षणामुळे मुलांच्या 'प्रॅक्टिकल' ज्ञानाला अधिक महत्त्व मिळेल. जर मुलांनी लेखी परीक्षेत थोडी अधिक शिस्त आणली, तर आगामी काळात पुन्हा एकदा मुले आणि मुलींमधील ही 'निकाल युद्ध' अटीतटीचे होऊ शकते.दहावीच्या निकालात मुलांनी खऱ्या अर्थाने बाजी मारून अडीच दशके उलटली आहेत. आजच्या स्पर्धात्मक युगात लिंगभेदापेक्षा गुणवत्तेला महत्त्व आहे, तरीही मुलांनी आपल्या अभ्यासाच्या पद्धतीत 'सातत्य' आणल्यास ते पुन्हा एकदा निकालाचा केंद्रबिंदू ठरू शकतात.
दहावीचा निकाल लागला की आनंदाच्या भरात अनेक विद्यार्थी आणि पालक आपली गुणपत्रिका (Marksheet) व्हॉट्सॲप स्टेटस, फेसबुक किंवा इंस्टाग्रामवर शेअर करतात. मात्र, डिजिटल युगातील हा 'अतिउत्साह' विद्यार्थ्याच्या भविष्यासाठी अत्यंत घातक ठरू शकतो. तुमच्या गुणपत्रिकेवर केवळ तुमचे मार्क नसतात, तर तुमचे पूर्ण नाव, आई-वडिलांचे नाव, जन्मतारीख, आईचा नावाचा उल्लेख आणि तुमचा वैयक्तिक बैठक क्रमांक (Seat Number) असतो. सायबर गुन्हेगार या माहितीचा वापर करून तुमच्या नावावर बनावट ओळखपत्रे बनवू शकतात किंवा बँकिंग फसवणूक करण्यासाठी या माहितीचा गैरवापर करू शकतात.आजकालच्या डिजिटल गुणपत्रकांवर सुरक्षिततेसाठी क्यूआर (QR) कोड किंवा बारकोड दिलेले असतात. सोशल मीडियावर फोटो शेअर करताना आपण ते पुसट करत नाही. गुन्हेगार हे कोड स्कॅन करून तुमच्या शैक्षणिक रेकॉर्डमध्ये अनधिकृत प्रवेश मिळवू शकतात किंवा तुमच्या नावाचा वापर करून इतर कागदपत्रे डाऊनलोड करू शकतात.तुमच्या ओरिजिनल गुणपत्रिकेचा फोटो डाऊनलोड करून, त्यातील नाव आणि मार्क एडिट करून बनावट (Fake) कागदपत्रे तयार केली जातात. अनेकदा अशा बनावट कागदपत्रांचा वापर करून गुन्हेगार इतर ठिकाणी प्रवेश घेतात किंवा गैरकृत्ये करतात. जेव्हा तपास होतो, तेव्हा मूळ विद्यार्थ्याला नाहक चौकशीला सामोरे जावे लागते. सायबर तज्ज्ञांच्या मते, तुमची एक पोस्ट तुमच्या गोपनीयतेचा भंग करून तुम्हाला मोठ्या संकटात टाकू शकते. "आनंद साजरा करा, पण सुरक्षितपणे! निकालाचा आनंद व्यक्त करताना गुणांचा आकडा सांगा, पण प्रत्यक्ष गुणपत्रिकेचा फोटो शेअर करणे टाळा. जर फोटो टाकायचाच असेल, तर त्यावरील रोल नंबर, जन्मतारीख आणि बारकोड पूर्णपणे 'ब्लर' किंवा काळ्या रंगाने झाकून टाका.", असा सल्ला शिक्षण तज्ज्ञ देतात.