/Explained: बंडखोर खासदारांमुळे ठाकरेंच्या शिवसेनेचं इंडिया आघाडीमधील भवितव्य अंधारात? महाराष्ट्रातील दबदबाही कमी होणार?

Uddhav Thackeray Shivsena Future in India Bloc: खरी शिवसेना कोणती यावरुन उद्धव ठाकरे सातत्याने एकनाथ शिंदेंविरोधात लढा देत असताना त्यांना आणखी एका पक्षफुटीला सामोरं जावं लागत आहे. 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे आपल्यासह 39 आमदारांचा गट घेऊन बाहेर पडल्यानंतर, चार वर्षात त्यांना दुसरा धक्का बसला आहे. पक्षाचे सहा खासदार फुटले असून, आजच्या बैठकीला हजर न राहता त्यांनी आपण पक्ष सोडण्यावर शिक्कामोर्तब केलं आहे. पक्षाने व्हीप जारी केल्यानंतरही पक्षाच्या सहा खासदारांनी बैठकीकडे पाठ फिरवली. यानंतर आता ठाकरेंच्या शिवसेनेने बंडखोर खासदारांवर कारवाईची तयारी सुरु केली आहे. या सर्व घडाडमोंडीचा उद्धव ठाकरेंचं नेतृत्व आणि पक्षावर दूरगामी परिमाण होण्याची शक्यता आहे.
लोकसभेत उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नऊ खासदार आहेत. जर आपला स्वतंत्र गट स्थापन करायचा असेल तर दोन-तृतीयंश खासदारांची आवश्यकता आहे. अनिल देसाई, राजाभाऊ वाजे आणि अरविंद सावंत हे अद्यापही उद्धव ठाकरेंसोबत असून त्यांनी पक्षाच्या बैठकीला हजेरी लावली. तसंच बैठकीआधी झालेल्या पत्रकार परिषदेलाही सर्वजण उपस्थित होते.
बैठकीला हजेरी न लावणाऱ्या खासदारांमध्ये संजय पाटील, संजय देशमुख, ओमप्रकाश राजे निंबाळकर, भाऊसाहेब वाकचौरे, नागेश पाटील-आष्टीकर आणि संजय जाधव यांचा समावेश आहे.
बंडखोर गटातील एकाही खासदारने जर बैठकीला हजेरी लावली असती तर स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता मिळाली नसती. पण यापैकी एकही खासदार बैठकीला पोहोचला नाही, ज्यामुळे त्यांनी स्वतंत्र गट स्थापन केला असल्याची शक्यता आहे. तसंच सूत्रांच्या माहितीनुसार, संजय जाधव यांची गटनेता म्हणून निवडही करण्यात आली आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे यासंदर्भातही पत्र दिलं असल्याची शक्यता आहे. पण अधिकृतपणे यासंदर्भातील काहीच समोर आलेलं नाही.
बैठक संपल्यानंतर संजय राऊत आणि अरविंद सावंत यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेत, गैरहजर राहिलेल्यांवर कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती दिली आहे. सहाही खासदारांना नोटीस पाठवली जाणार असून 7 दिवसांत उत्तर द्यावं लागणार असल्याचं अरविंद सावंत यांनी सांगितलं आहे. तसंच त्यांचं सदस्यत्व रद्द करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याची माहिती दिली आहे.
ज्येष्ठ विधीज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी बंडखोर खासदारांच्या अपात्रतेवर भाष्य करताना सांगितलं की, जर व्हीप जारी होण्याआधी खासदारांनी वेगळा गट स्थापन करुन गटनेत्याची निवड केली असेल आणि लोकसभा अध्यक्षांनी त्यांना मान्यता दिली असेल तर खासदारांवर अपात्रतेची कारवाई केली जाऊ शकत नाही असं सांगितलं आहे. मात्र जर गट स्थापन केला नसेल तर मात्र व्हीपचं उल्लंघन केल्याच्या कारणास्तव त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई केली जाऊ शकते.
"जर दोन तृतीयांश निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी दुसऱ्या पक्षात सामील होत असतील तर अपात्रता मानलं जात नाही. पण हे खासदार दुसऱ्या पक्षात सामील झाले आहेत का? हे स्पष्ट झालेलं नाही. पण त्याचबरोबर व्हीप बंधनकारक असतो. अशाच जर व्हीप काढूनही गेले नसतील आणि त्यावर त्यांचं काही भाष्य नसेल तर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. तथापि जर यांनी पक्ष सोडला नसेल तर व्हीप बंधनकारक आहे. पण व्हीप काढण्याधी शिंदेंच्या शिवसेनेत सामील झाले असतील तर अपात्रता लागू होत नाही," असंही त्यांनी सांगितलं आहे.
उद्धव ठाकरेंच्या पक्षात होणारी फुटी ही त्यांच्या नेतृत्वाला आव्हान देणारी असून इंडिया आघाडी आणि पर्यायाने राज्यातील राजकीय वजनही कमी करणारी आहे. उद्धव ठाकरेंसमोर नेमकी कोणती आव्हानं उभी राहू शकतात हे समजून घेऊयात.
जर ठाकरेंच्या पक्षातून मोठ्या प्रमाणात खासदार बाहेर पडले तर संसदेसह इंडिया आघाडीतही उद्धव ठाकरेंचं वजन कमी होईल. यामुळे उद्धव ठाकरेंना अनेक मुद्द्यांवर तडजोडही करावी लागू शकते.
उद्धव ठाकरेंची शिवसेना इंडिया आघाडीसाठी महत्त्वाची आहे. अशात बंडखोर खासदार किंवा फुटीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेला बाहेर काढण्याची शक्यता कमी आहे. इंडिया आघाडीला महत्त्वाच्या राज्यांपैकी असणाऱ्या महाराष्ट्रात भाजपाशी लढा देण्यासाठी शिवसेनेची गरज आहे. मात्र इंडिया आघाडीतील शिवसेनेचा प्रभाव कमी होणार हे नक्की आहे. तसंच जर खासदार सोडून गेले तर राष्ट्रीय पातळीवर उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाचा आकार कमी होईल. या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरेंना पक्षाची नव्याने रचना करावी लागेल.
जर खासदार पक्षातून बाहेर पडले तर संसदेत उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाचं अस्तित्व कमी जाणवेल. तसंच ठाकरेंच्या नेतृत्वातील महत्त्वाचा पक्ष म्हणून संसदेतील वावर आणि ताकदही कमी होईल. जर वारंवार अशा प्रकारे फूट पडत राहिली आणि नेते पक्षांतर करत राहिले तर याचा परिणाम कार्यकर्त्यांच्या मनोधैर्यावर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसंच पक्षाला निधी उभारतानाही अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागेल.
उद्धव ठाकरेंची शिवसेना कमकुवत होणं राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या पथ्यावर पडू शकतं. अनेक ठिकाणी बालेकिल्ल्यातच ठाकरेंची शिवसेना संपल्याने तिथे इतर विरोधी पक्षांना आता आपलं अस्तित्व निर्माण करण्याची संधी आहे. अशात उद्धव ठाकरेंसमोर मित्रपक्षच आव्हान निर्माण करु शकतात.