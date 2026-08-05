/Explained: राज्यात Analog पनीरवर वर्षभराची बंदी... साधं पनीर अन् या पनीरमधील फरक कसा ओळखायचा? आरोग्यासाठी अत्यंत घातक

अन्न पदार्थांमध्ये होत असलेल्या भेसळीविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने आता कठोर पावलं उचलली आहेत. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभरात हॉटेल, रेस्टॉरंट, डेअरी आणि रक्तपेढ्यांवर कठोर तपासणी व धडक कारवाईची मोहीम तीव्र केली आहे. निकृष्ट स्वच्छता, अन्न भेसळ आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शेकडो आस्थापनांवर परवाना निलंबन व दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. आता एफडीएने राज्यात अॅनालॉग पनीरवर बंदी
घालण्यात आली असून ती येत्या वर्षभरासाठी लागू राहणार आहे. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी यासंदर्भात आदेश जारी केला आहे. हा आदेश राजपत्रात प्रसिद्धदेखील झाला आहे.
एफडीएच्या या आदेशांमळं बाजारातील सर्व प्रकारच्या पनीरवर बंदी आलेली नाही. नियमानुसार प्रमाणित पनीरच्या विक्रीवर निर्बंध नाहीत. अॅनालॉग किंवा नॉन-डेअरी पनीर म्हणजे पनीरसारख्या दिसणाऱ्या अशा उत्पादनात दुधातील स्निग्धांश अथवा दुग्धघन पूर्णता किंवा अंशता वनस्पती तेल, वनस्पती स्निग्धांश किंवा अन्य दुग्थेतर घटकांनी बदललेले असतात. अशा उत्पादनाला 'पनीर' म्हणून विकणे किंवा ग्राहकांना पुरविण्यास या आदेशाने मनाई केली आहे.
एफडीएच्या आदेशानुसार पनीर हा प्रमाणित अन्नपदार्थ आहे. पनीरमध्ये दुधातील स्निग्धांश हा आवश्यक घटक असून, त्याऐवजी वनस्पती तेल, वनस्पती स्निग्धांश किंवा अन्य दुग्धेतर स्निग्धांश वापरण्यास परवानगी नाही. अशा प्रकारे दुधातील घटक बदललेले उत्पादन कायद्याच्या दृष्टीने 'दुग्ध संदर्भातील अॅनालॉग' ठरते आणि त्याची 'पनीर' म्हणून विक्री किंवा सेवा करता येणार नाही.
एफडीएने म्हटलं आहे की, पनीरचे उत्पादन, पॅकिंग, साठवण, वितरण किंवा विक्री करणाऱ्या अन्न व्यावसायिकांनी प्रत्येक पॅकेजवर अन्न सुरक्षा व मानके (लेबलिंग व प्रदर्शन) विनियम, 2020 नुसार आवश्यक घोषणा करणे बंधनकारक आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित उत्पादनावर कारवाई केली जाऊ शकते.
या निर्णयाचा थेट परिणाम हॉटेल, रेस्टॉरंट, केटरर्स, भोजनालये, क्लाऊड किचन आणि अन्य अन्नसेवा आस्थापनांवर होणार आहे. कोणत्याही खाद्यपदार्थात अॅनालॉग -नॉन-डेअरी पनीरचा वापर, साठवण, विक्री किंवा ग्राहकांना सेवा देण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
पनीर अॅनालॉग हा पनीरसारखा दिसणारा पदार्थ आहे, जो दूधाऐवजी दुधाची पावडर, पाम तेल आणि रसायनांपासून बनवला जातो. हा पदार्थ प्रामुख्याने दुग्धजन्य पदार्थ टाळणाऱ्यांसाठी तयार केला जातो. यात प्रथिने, कॅल्शिअम आणि नैसर्गिक चरबीचे प्रमाण खूप कमी असते. अॅनालॉग पनीर म्हणजे केवळ तेलाचे गोळे आहेत. या पनीरमध्ये जनावरांची चरबी असण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही.
- बनावट पनीर सेवन केल्यास हगवण- उलट्यांचा त्रास
- हे पनीर सातत्याने आहारात आल्यास कर्करोग आणि हृदयविकाराचा धोका
- भेसळयुक्त पनीरमुळे पोटदुखी, अपचन, विषबाधा होण्याची भीती
- त्वचेवर रॅशेस, डोकेदुखी, टायफॉइडची शक्यता
- लहान मुलांच्या शारीरिक वाढीवर दुष्परिणामाचा धोका
पनीर व दुग्धजन्य पदार्थ नेहमी विश्वसनीय ब्रँड व लेबल असलेल्या पॅकिंगमध्ये खरेदी करा.
सुट्टे/लेबल नसलेले पनीर खरेदी करण्याचे टाळा.
खरे पनीर हे दाणेदार असते आणि त्याला नैसर्गिक गंध असतो; तर बनावट पनीर मेणासारखे वाटते.
शुद्ध आणि अस्सल पनीर ओळखण्यासाठी ते हाताने कुस्करून पहा; शुद्ध पनीर मऊ आणि लवचिक असते, हाताने दाबल्यास ते तुटत नाही तर त्याचे कण होतात पण ते चिकटत नाही.
शुद्ध आणि बनावट पनीर ओळखण्यासाठी ते कापून पाण्यात टाका. जर पनीर पाण्यात विरघळत असेल तर ते बनावट आहे. म्हणजेच ते वनस्पती तेलाने तयार केलेले आहे. शुद्ध पनीर कधीच पाण्यात विरघळत नाही.
पनीर उकळून त्यात आयोडीनचे थेंब टाका. स्टार्च किंवा मैदा असल्यास रंग निळा किंवा काळा होतो.
पनीर अॅनालॉगमुळं सर्वसामान्यांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होतो. आता काहीच दिवसांत गणेशोत्सव, दहिहंडी असे सण साजरे करण्यात येतील. त्यावेळी मोठ्या प्रमाणात मिठाईची विक्री होती. यापार्श्वभूमीवर एफडीएने घेतलेल्या हा निर्णय स्वागतार्ह असल्याचे समोर आले आहे.