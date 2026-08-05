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Explained: राज्यात Analog पनीरवर वर्षभराची बंदी... साधं पनीर अन् या पनीरमधील फरक कसा ओळखायचा? आरोग्यासाठी अत्यंत घातक

अन्न व औषध प्रशासनाने दूधभेसळीविरोधात मोहिम उघडल्यानंतर आता एक मोठा निर्णय घेतला आहे. तो म्हणजे राज्यात अॅनालॉग पनीरवर बंदी घालण्यात आली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 05, 2026, 01:45 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 01:55 PM IST
Explained: राज्यात Analog पनीरवर वर्षभराची बंदी... साधं पनीर अन् या पनीरमधील फरक कसा ओळखायचा? आरोग्यासाठी अत्यंत घातक
Image Credit: how to differentiate between real paneer and analogue paneer in marathi

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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राज्यात Analog पनीरवर वर्षभराची बंदी... साधं पनीर अन् या पनीरमधील फरक कसा ओळखायचा? आरोग्यासाठी अत्यंत घातक
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