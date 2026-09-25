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Explained: साहिलला Exam Hall मध्ये मोबाईलसहीत पकडल्यानंतर प्रोफेसर दूल्ला त्याला कुठे घेऊन गेले? IIT बॉम्बेमधील CCTV फुटेजबद्दलही वेगळीच शंका

साहिल वाकोडेकडे परीक्षा हॉलमध्ये मोबाईल सापडला त्यावेळी परीक्षा हॉलमध्ये प्राध्यापक सूर्यनारायण दूल्ला होते. या दोघांचा सीसीटीव्ही फुटेज समोर आलेला असतानाच आता एक वेगळाच दावा करण्यात आलाय.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 25, 2026, 09:45 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 09:47 AM IST
Explained: साहिलला Exam Hall मध्ये मोबाईलसहीत पकडल्यानंतर प्रोफेसर दूल्ला त्याला कुठे घेऊन गेले? IIT बॉम्बेमधील CCTV फुटेजबद्दलही वेगळीच शंका
Image Credit: या प्रकरणामध्ये सध्या पोलिस चौकशी सुरु आहे

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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