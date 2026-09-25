/Explained: साहिलला Exam Hall मध्ये मोबाईलसहीत पकडल्यानंतर प्रोफेसर दूल्ला त्याला कुठे घेऊन गेले? IIT बॉम्बेमधील CCTV फुटेजबद्दलही वेगळीच शंका

आयआयटी मुंबईमधील दुसऱ्या वर्षाचा विद्यार्थी असलेल्या साहिल वाकोडेकडे 18 सप्टेंबर रोजी परीक्षेदरम्यान मोबाईल सापडल्यानंतर पुढील काही तासांमध्ये त्याने हॉस्टेल रुममध्ये स्वत:ला संपवलं. तो त्याच्या हॉस्टेल रुममध्ये पंख्याला लटकलेल्या अवस्थेत आढळून आला. या प्रकरणावरुन आता ज्या परीक्षा हॉलमध्ये साहिलला रंगेहाथ पकडण्यात आल्याचा दावा केला जातोय तिथे पर्यवेक्षक म्हणून कार्यरत असलेल्या प्राध्यापक सूर्यनारायण दूल्लांवर साहिलच्या आत्महत्येनंतर गंभीर आरोप केले जात आहेत. प्राध्यापक सूर्यनारायण दूल्लांनीच साहिलला मोबाईलसहीत पकडलं होतं. प्राध्यापक सूर्यनारायण दूल्लांनी साहिलवर तणाव टाकल्याचा आरोप केला जात असतानाच यासंदर्भातील सीसीटीव्ही फुटेजही समोर आलं आहे. मात्र आता या सीसीटीव्हीसंदर्भात वेगळीच शंका उपस्थित केली जात असून प्राध्यापक सूर्यनारायण दूल्लांवरही वेगळाच आरोप करण्यात आलाय. त्याबद्दलच...
साहिल वाकोडेच्या पालकांसह विद्यार्थी, हॉस्टेल कर्मचाऱ्यांसह गुन्हे शाखेकडून आतापर्यंत 25 जणांचे जबाब नोंदविण्यात आले आहेत. त्यांच्या जबाबातून समोर आलेल्या माहितीच्या आधारे गुन्हे शाखा तपास करत आहे. तसेच, अन्य संबंधितांचे जबाब नोंदविण्यात येत आहेत. जप्त पुरावे, प्रत्यक्षदर्शीचे जबाब, परीक्षा केंद्र आणि वसतिगृहातील सीसीटीव्ही फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक पुरावे तसेच प्रत्यक्षदर्शीकडून माहिती गोळा केली जात आहे. तसेच साहिलने छळ किंवा भेदभावाबाबत आयआयटीच्या एससी/एसटी सेल अथवा विद्यार्थी समुपदेशन केंद्राकडे कोणती तक्रार केली होती का, याची माहिती मागविण्यात आली आहे. दुसरीकडे, एसएसटी आयोगाकडे साहिलच्या पालकांनी केलेल्या तक्रारीत परीक्षा केंद्रातील सीसीटीव्ही लीकबाबतही चौकशीची मागणी केली आहे. त्यामुळे हा व्हिडीओ बाहेर कसा आला? याबाबतही तपास सुरू करण्यात आल्याचे समजते आहे.
साहिल वाकोडेकडे परीक्षेदरम्यान मोबाईल सापडल्याच्या आरोपावरून पर्यवेक्षक प्राध्यापक सूर्यनारायण दूल्ला यांनी त्याला वर्गाबाहेर नेले. यानंतर साहिलला दुसऱ्या मजल्यावर नेऊन दोन अन्य प्राध्यापकांच्या उपस्थितीत त्याची चौकशी केली, तसेच त्याला वर्षभरासाठी शैक्षणिक निलंबनाची धमकी देण्यात आली, असा दावा आयआयटी मुंबईतील आंबेडकर पेरियार फुले स्टडी सर्कल (एपीपीएससी) या विद्यार्थी संघटनेने केला आहे. गेल्या काही वर्षांत झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येला प्रशासनच जबाबदार असून संचालक शिरीष केदारे यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून तात्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
आयआयटी मुंबईतील दुसऱ्या वर्षांचा बी.टेक विद्यार्थी साहिल वाकोडे याच्या आत्महत्येनंतर मुंबई आयआयटीच्या कॅम्पसमधील वातावरण चांगलेच तापले आहे. या प्रकरणी एपीपीएससी या विद्यार्थी संघटनेने प्रशासनाविरोधात गंभीर आरोप केले आहेत. एपीपीएससीच्या निवेदनानुसार, कॅम्पसमध्ये दलित आणि वंचित बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांवर जातीयवादी शेरेबाजी वाढली असून, संस्था केवळ काउन्सिलिंगचे ई-मेल पाठवून हात वर करत आहे. तसेच साहिलच्या पालकांनी नोंदवलेल्या एफआयआरमध्ये नाव असलेल्या प्रा. इल्ला यांना आयआयटी मुंबई कायदेशीर, आर्थिक मदत पुरवत असल्याचा आरोपही संघटनेने केला. साहिलचे वडील रवींद्र यांनी आयआयटी मुंबईतील प्राध्यापक सूर्यनारायण दूल्ला यांनी मुलाचा जातिवादी छळ केल्याचा आरोप केला आहे.
साहिल वाकोडे याच्या संशयास्पद मृत्यूप्रकरणी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे (एनसीएससी) अध्यक्ष किशोर मकवाना यांनी गुरुवारी घटनास्थळाची पाहणी केली. साहिलच्या कुटुंबीयांनी जातीय भेदभाव आणि छळाचे आरोप केल्याने आयोगाने गंभीर दखल घेतली. मकवाना यांनी आयआयटीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून 18 सप्टेंबरच्या मिड टर्म परीक्षेदरम्यानच्या घटनाक्रमाचा सविस्तर अहवाल मागवला. सीसीटीव्ही फुटेजसह सर्व इलेक्ट्रॉनिक पुरावे व कागदपत्रे सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश एनसीएससी अध्यक्ष किशोर मकवाना यांनी दिले. यानंतर अध्यक्षांनी पोलीस महासंचालक आणि मुंबई पोलीस आयुक्तांसोबत उच्चस्तरीय बैठक घेतली. हे प्रकरण अतिशय संवेदनशील असून याचा तपास निष्पक्ष, वेगाने आणि पुराव्यांच्या आधारेच करावा, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी पोलीस प्रशासनाला दिले.
आयआयटी मुंबईतील विद्यार्थी साहिल वाकोडे याच्या मृत्यूप्रकरणात आरोपींना अटक करण्याची मागणी घेऊन त्याच्या आई सोनाली आणि वडिल रवींद्र वाकोडे यांनी आयआयटी मुंबईच्या प्रवेशद्वारावर आंदोलनाची हाक दिली होती. मात्र पोलिसांनी आंदोलनाची परवानगी नाकारल्यानंतर घडलेल्या नाट्चमय घडामोडींनंतर त्यांनी आझाद मैदानात उपोषण सुरू केले. मात्र आझाद मैदानात सुरू केलेले उपोषण गुरुवारी रात्री 9 वाजण्याच्या सुमारास थांबविले. आता शनिवारपासून ते पुन्हा उपोषण सुरू करणार आहेत. साहिलच्या आई-वडिलांनी गुरुवारी मुंबईत दाखल होऊन आमरण उपोषणासाठी पवई येथे आयआयटीकडे निघाले होते. मात्र, ते पवईत पोहोचण्यापूर्वीच मुंबई पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले. त्यानंतर अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे अध्यक्ष किशोर मकवाना यांची सह्याद्री अतिथीगृहात भेट घेणार असल्याचे सांगण्यात आले. त्यानुसार पालकांना तेथे नेण्यात आले होते. त्यांना आझाद मैदानात उपोषणाला बसण्यास परवानगी देण्यात आली.
मुंबई पोलिसांनी आझाद मैदानात उपोषणाला बसण्याची केवळ गुरुवारची परवानगी दिली होती. मात्र शुक्रवारी गणपती विसर्जन आहे. त्यामुळे या काळात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी ते उपोषणाला बसणार नाही, असे वाकोडे कुटुंबीयांचे वकील अॅड. सिद्धार्थ इंगळे यांनी सांगितले. त्यामुळे कुटुंबीय शुक्रवारी गुन्हे शाखेच्या कार्यालयाला भेट देणार आहेत. यावेळी या प्रकरणात पोलिसांनी आतापर्यंत केलेली कारवाई व चौकशीची सद्यस्थिती याची माहिती ते घेणार आहेत. तसेच या आयआयटी मुंबईतील परीक्षा हॉलमधील सीसीटीव्ही फुटेज कसे लीक झाले याचीही माहिती घेणार आहेत, असे अॅड. इंगळे यांनी सांगितले. सीसीटीव्ही लीक कसे झाले याबद्दलची शंका साहिलच्या पालकांच्या मनात असल्याचं त्यांच्या वकिलांनी सांगितलं.