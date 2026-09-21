/Explained: IIT बॉम्बे विद्यार्थी मृत्यू प्रकरणी निलंबित करण्यात आलेले सूर्यनारायण दुल्ला कोण आहेत? साहिलशी त्यांचा काय संबंध?

आयआयटी बॉम्बेमधील विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येमुळे निर्माण झालेल्या वादळात प्राध्यापक सूर्यनारायण दुल्ला केंद्रस्थानी होते. संस्थेतील डीन या पदावरून हटवण्यात आलेले दुल्ला हे या प्रतिष्ठित संस्थेशी जवळपास एका दशकापासून जोडलेले आहेत. ते आयआयटी बॉम्बेच्या 'डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी सायन्स अँड इंजिनिअरिंग' (DESE) मध्ये कार्यरत आहेत. साहिल वाकोडे प्रकरणात त्यांचा संबंध कसा आला? हे जाणून घ्या.
18 सप्टेंबर 2026 रोजी आयआयटी बॉम्बेचा 20 वर्षीय विद्यार्थी साहिल वाकोडे याच्या मृत्यूनंतर प्राध्यापक दुल्ला चर्चेत आले. आयआयटी बॉम्बेच्या म्हणण्यानुसार, मिड-सेमिस्टर परीक्षेदरम्यान वाकोडे मोबाईल फोन वापरताना आढळला होता आणि उत्तरे मिळवण्यासाठी त्याने प्रश्नपत्रिका 'एआय' (AI) प्लॅटफॉर्मवर अपलोड केली होती. परीक्षेदरम्यान दुल्ला हे संबंधित विषयाचे शिक्षक आणि परीक्षेचे पर्यवेक्षक होते. परीक्षेतील या कथित गैरप्रकाराची माहिती संस्थेच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात त्यांचा सहभाग होता.
आयआयटी बॉम्बेने सांगितलं आहे की, त्यानंतर संबंधित शिक्षक आणि विभागप्रमुखांनी स्वप्निलचे समुपदेशन केले होते आणि परीक्षेतील त्या घटनेचा त्याच्या शैक्षणिक कारकिर्दीवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही, अशी ग्वाही त्याला दिली होती. त्याच्या मृत्यूपूर्वी त्याच्यावर कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्यात आली नव्हती, असे संस्थेने स्पष्ट केले आहे.
मात्र, स्वप्निलच्या कुटुंबीयांनी छळ आणि जातीवर आधारित भेदभावाचे आरोप केले आहेत. कुटुंबीयांच्या तक्रारीवरून मुंबई पोलिसांनी 'अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा' (SC/ST Act) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला असून, या तक्रारीत दुल्ला यांचेही नाव आहे. या आरोपांची सध्या चौकशी सुरू आहे.
स्वप्निलच्या मृत्यूनंतर, आयआयटी बॉम्बेच्या आवारात विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केले आणि दुल्ला यांच्यावर कारवाईची मागणी केली. 20 सप्टेंबर रोजी, आयआयटी बॉम्बेचे संचालक प्रा. शिरीष केदारे यांनी आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांची भेट घेतली आणि 18 -कलमी मागण्यांच्या पत्रावर स्वाक्षरी केली. या मागण्यांमध्ये दुल्ला यांच्यावरील कारवाईचाही समावेश होता.
विद्यार्थ्यांच्या सततच्या आंदोलनानंतर, 20 सप्टेंबरच्या संध्याकाळी आयआयटी बॉम्बेने दुल्ला यांना 'डीन' (अधिष्ठाता) पदावरून हटवले. त्याच वेळी, आयआयटी बॉम्बेच्या 'फॅकल्टी फोरम'ने दुल्ला यांना जाहीर पाठिंबा दिला. फोरमने म्हटले की, दुल्ला हे पर्यवेक्षक म्हणून आपली कर्तव्ये पार पाडत होते आणि परीक्षेतील कथित गैरप्रकार लक्षात आल्यानंतर त्यांनी संस्थेच्या विहित कार्यपद्धतीचे पालन केले होते.
प्राध्यापक दुल्ला यांच्या शैक्षणिक विशेषज्ञानामध्ये पॉवर सिस्टिम्स, स्मार्ट ग्रिड्स, मायक्रोग्रिड्स, अक्षय ऊर्जेचे एकत्रीकरण (renewable-energy integration), कन्व्हर्टर नियंत्रण आणि ऊर्जा कार्यक्षमता यांचा समावेश आहे. आयआयटी बॉम्बेवरील त्यांच्या प्रोफाइलमध्ये या क्षेत्रांमधील अनेक संशोधन प्रकाशनांची नोंद आहे.
दुल्ला यांनी 2000 मध्ये नागार्जुन विद्यापीठातून इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगमध्ये बी.टेक. पूर्ण केले. त्यानंतर 2002 मध्ये आयआयटी बॉम्बेमधून एनर्जी सिस्टिम्स इंजिनिअरिंगमध्ये एम.टेक. आणि 2007 मध्ये आयआयटी दिल्लीतून पॉवर सिस्टिम्समध्ये पीएचडी पूर्ण केली.
आयआयटी बॉम्बेमध्ये रुजू होण्यापूर्वी, त्यांनी बंगळुरू येथील 'पॉवर रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट कन्सल्टंट्स' आणि हैदराबाद येथील 'मशीन 2 मशीन' (Machine 2 Machine) या कंपन्यांमध्ये काम केले होते.
आयआयटी बॉम्बेमधील दुल्ला यांची कारकीर्द केवळ वर्गातील अध्यापन आणि संशोधनापुरती मर्यादित नाही. त्यांनी वसतिगृह 6 (Hostel 6) चे वॉर्डन आणि नंतर 'स्टुडंट अफेअर्स'चे डीन (अधिष्ठाता) म्हणूनही काम पाहिले आहे. तसेच, जेईई ॲडव्हान्स्ड (JEE Advanced), यूसीईईडी (UCEED) आणि सीईईडी (CEED) यांसारख्या प्रमुख परीक्षांच्या आयोजनाशीही ते संबंधित राहिले आहेत.
त्यांच्या शैक्षणिक क्षेत्रातील योगदानाबद्दल त्यांना अनेक पुरस्कार मिळाले आहेत. यामध्ये 2021 मधील 'प्रो. एस. पी. सुखत्मे एक्सलन्स इन टीचिंग अवॉर्ड', 2017 मधील आयआयटी बॉम्बेचा 'एक्सलन्स इन टीचिंग अवॉर्ड' आणि 2009 मधील 'यंग फॅकल्टी अवॉर्ड' यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, त्यांना 'आयईईई' (IEEE) चे पुरस्कार आणि फेलोशिप्सही मिळाल्या आहेत.
त्यांचे संशोधन प्रामुख्याने स्मार्ट-ग्रीड आणि मायक्रो-ग्रीड तंत्रज्ञान, वितरित ऊर्जा स्रोत (distributed energy resources), विद्युत प्रणालीचे संचालन व नियंत्रण (power-system operation and control) आणि ऊर्जा कार्यक्षमता या विषयांवर केंद्रित राहिले आहे.
साहिल वाकोडे याच्या मृत्यूवरून सुरू असलेल्या वादामुळे, 21 सप्टेंबर रोजी दुल्ला यांना आयआयटी बॉम्बेमधील डीन या पदावरून हटवण्यात आले.