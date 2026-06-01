/महाराष्ट्रातील अनेक पुरातन मंदिरांमध्ये चर्चमधल्या मोठमोठ्या घंटा का दिसतात? याचा मराठ्यांचा काय संबंध?

Interesting Facts Maharashtra History: थोरले बाजीराव पेशवे यांचे बंधू चिमाजी अप्पा यांनी वसईच्या मोहिमेत पोर्तुगीजांवर मिळवलेल्या ऐतिहासिक विजयाची साक्ष म्हणून श्रीमंत चिमाजी आप्पांनी पंढरपूरच्या विठ्ठल मंदिराला एक भव्य घंटा अर्पण केली होती. सदर घंटा आजही मंदिरात पाहायला मिळते. या घंटेचा इतिहास फारच रंजक आहे. याच इतिहासावर नजर टाकूयात...
इसवी सन 1739 मध्ये पेशवे थोरले बाजीराव यांचे बंधू चिमाजी आप्पा यांनी पोर्तुगीजांच्या ताब्यातील वसईचा किल्ला जिंकला. हा मराठा साम्राज्यातील अत्यंत अभिमानास्पद आणि कठीण विजय मानला जातो. या विजयानंतर चिमाजी आप्पांनी तेथील पोर्तुगीज चर्चमधील मोठ्या आणि सुबक घंटा उतरवून घेतल्या. अनेकांना प्रश्न पडला की या एवढ्या मोठ्या घंटा उतरवून त्याचं करायचं काय? मात्र चिमाजी अप्पांच्या डोक्यात एक वेगळीच कल्पना होती.
युद्धात मिळालेल्या या घंटा चिमाजी आप्पांनी महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या प्रमुख मंदिरांना भेट म्हणून दिल्या. त्यापैकीच एक मोठी आणि वजनदार घंटा त्यांनी पंढरपूरच्या विठ्ठल मंदिराला अर्पण केली. सदर घंटेचे वैशिष्ट्य म्हणजे या घंटा युरोपियन बनावटीच्या असून, त्या तयार करण्यासाठी काही धातूंचे मिश्रण वापरले गेले आहे, ज्यामुळे त्यांचा आवाज अत्यंत गंभीर आणि ऐकण्याजोगा असतो.
या घंटांवर अनेकदा युरोपियन किंवा ख्रिश्चन धार्मिक चिन्हे कोरलेली असायची. मराठ्यांनी त्या घंटा मंदिरांमध्ये बसवताना अनेक ठिकाणी त्यावर हिंदू धार्मिक चिन्हे किंवा स्वस्तिक कोरून घेतले.
पेशवा बाजीराव प्रथम यांचे धाकटे भाऊ आणि बाळाजी विश्वनाथ पेशव्यांचे पुत्र चिमाजी अप्पांचा सर्वात मोठा पराक्रम हा वसईचा ऐतिहासिक विजयाचाच होता. त्यांनी 1737-1739 अशी दोन वर्ष सातत्याने युद्ध लढत पोर्तुगीजांना पराभूत केलं. पोर्तुगीजांनी 200 वर्षे कोकणात हिंदू मंदिरे तोडली, जबरदस्ती धर्मांतरण केले आणि कोकणी भाषेवर बंदी घातली होती. त्यामुळेच चिमाजी अप्पांनी पोर्तुगीजांना कोकणातून पळवून लावण्यासाठी 40 हजार पायदळ, 25 हजार घोडदळ असं सैन्य घेऊन 18 महिन्यांची मोहीम राबवली होती. त्यांनी प्रथम अर्नाळा, थाणे, दहानू, तारापूर, करंजा असे आसपासचे किल्ले जिंकले. 1 जानेवारी 1739 रोजी चिमाजी अप्पांच्या फौजांनी 10 खाणे म्हणजेच माइन्स लावून भिंती उडवून दिल्या. या संघर्षामध्ये चिमाजी अप्पा मल्हारराव होळकर, राणोजी शिंदे आणि मानाजी आंग्रे यांच्यासोबत स्वतः युद्धभूमीवर उतरले होते. 16 मे 1739 रोजी चिमाजी अप्पांच्या आक्रमक माऱ्यासमोर पोर्तुगीज शरण आले. 2 वर्ष चालेल्या या युद्धात मराठ्यांनी पोर्तुगीजांचे कोकण किनारपट्टीवरील वर्चस्व संपवले.
चिमाजी आप्पांनी केवळ पंढरपूरलाच नव्हे, तर वाईचे गणपती मंदिर, भीमाशंकर मंदिर, महाडचे विरेश्वर मंदिर, आणि नाशिकचे काळाराम मंदिर येथेही अशाच पोर्तुगीज घंटा अर्पण केल्या होत्या. या घंटा आजही तिथे पाहायला मिळतात.
पंढरपूरच्या विठ्ठल मंदिरात ही ऐतिहासिक घंटा आजही चिमाजी आप्पांच्या शौर्याची आणि विठ्ठलभक्तीची आठवण म्हणून जतन करून ठेवण्यात आली आहे.
चिमाजी आप्पांनी दान केलेल्या अशाच काही भल्यामोठ्या प्रसिद्ध घंटा कोठे आहेत?
> मेणवली घाट (वाई, सातारा) > कृष्णा नदीच्या घाटावर शंकर मंदिरासमोर चिमाजी अप्पांनी दिलेली सर्वात प्रसिद्ध आणि पर्यटकांना फार दुरुनही दिसते अशी ही घंटा बसवण्यात आली आहे.
> नारोशंकर मंदिर, नाशिक > नाशिकमधील या मंदिराच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर ही घंटा बसवण्यात आली आहे. याला ‘नारोशंकराची घंटा’ असं म्हणतात.
> भीमाशंकर मंदिरामध्येही चिमाजी अप्पांनी मोठी घंटा दान केली आहे.
> चिंतामणी मंदिर, थेऊर > अष्टविनायकापैकी एक असलेल्या थेऊरच्या चिंतामणी मंदिरामध्येही चिमाजी अप्पांनी दान केलेली मोठी घंटा दिसून येते.
> ओंकारेश्वर मंदिर, पुणे > पुण्यामधील ओंकारेश्वर मंदिराजवळ चिमाजी अप्पांची समाधी आहे. या मंदिरामध्येही चिमाजी अप्पांनी मोठी घंटा दान केली आहे.
> वज्रेश्वरी मंदिर, भिवंडीजवळ > भिवंडीजवळ चिमाजी अप्पांनी स्वतः वज्रेश्वरी देवीचे मंदिर बांधले असून इथेही अशीच एक मोठी घंटा लावण्यात आली आहे.