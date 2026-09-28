/Explained: ‘तू शांत बस, नाहीतर...’, 18 जून रोजी लोहगडावर काय घडलं? प्रत्यक्षदर्शीने सिया, चेतनचा उल्लेख करत सांगितला थरारक घटनाक्रम; केतन अग्रवाल प्रकरणात नवा ट्विस्ट?

केवळ महाराष्ट्रच नाही तर संपूर्ण देशाला हादरून टाकणाऱ्या केतन अग्रवाल प्रकरणामध्ये नवीन माहिती समोर आली आहे. 18 जून 2026 रोजी केतन अग्रवालचा लोहगड किल्ल्यावरून सुमारे 400 फूट खोल दरीत पडून मृत्यू झाला. सुरुवातीला हा अपघात वाटला, पण पोलिसांच्या तपासात हे पूर्व नियोजित हत्या असल्याचे समोर आले. या प्रकरणामध्ये केतनची होणारी पत्नी सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरीला पोलिसांनी अटक केली असून या प्रकरणात आता केतनला या दोघांनी धक्का दिल्याचं पाहणाऱ्या व्यक्तीने दिलेली माहिती पुढे आली आहे.
प्रत्यक्षदर्शीच्या जबाबाने केतन अग्रवाल खून प्रकरणाच्या तपासाला नवे वळण मिळाले आहे. केतन अग्रवाल प्रकरणातील मुख्य प्रत्यक्षदर्शी हा त्याच्या मित्राच्या कुटुंबासोबत 18 जून रोजी लोहगड किल्ल्यावर फिरण्यासाठी आला होता. गड चढत असताना भीषण उन्हाळा असूनही आरोपी चेतन चौधरीने हुडी घातलं होतं. यामुळे प्रत्यक्षदर्शीने त्याला 'इतक्या उन्हात हुडी का घातली?' अशी विचारणा केली होती. या संवादामुळेच चेतनचा चेहरा लक्षात राहिल्याचं त्याने जबाबात म्हटलं आहे. गडावर पोहोचल्यावर केतन आणि त्याची होणारी पत्नी सिया गोयल पुढे गेले व चेतन त्यांच्या मागे गेला. प्रत्यक्षदर्शी लघुशंकेसाठी काही वेळ बाजूला थांबला होता. पुढे जात असताना त्याचे लक्ष सियाकडे गेले. सियाने बोटाने चेतनच्या दिशेने इशारा केला, ती खाली बसली आणि तिने केतनच्या पायावर लात मारली. त्याच वेळी चेतनने केतनला 400 फूट खोल दरीत ढकलून दिले.
हा प्रकार पाहिल्यानंतर प्रत्यक्षदर्शी जेव्हा चेतनकडे गेला आणि विचारणा केली, तेव्हा चेतनने त्याला "तू शांत बस, नाहीतर तुलाही किल्ल्यावरून असाच फेकून देईन" अशी धमकी दिली. या धमकीमुळे प्रचंड घाबरलेला साक्षीदार घरी परतला. भीती आणि मानसिक धक्क्यामुळे त्याला ताप आला आणि तो काही दिवस घरातच राहिला. नंतर माध्यमांमधून ही घटना समोर आल्यावर त्याने पाच दिवसांनी (23 जून रोजी) पोलिसांशी संपर्क साधून आपला जबाब नोंदवल्याचं सांगितलं आहे.
पोलिसांच्या हाती लागलेल्या 12 टीबी तांत्रिक डेटाने या प्रकरणाच्या तपासाला डिजिटल आधार दिला आहे. 6 मोबाईल, 9 पेनड्राइव्ह, बॅकअप, कॉल रेकॉर्ड, सोशल मीडिया आणि डिलीट केलेल्या चॅटचा फॉरेन्सिक तपास करण्यात आला आहे. काही डेटा हटवण्याचा प्रयत्न झाला असतानाही त्यातील माहिती पुन्हा प्राप्त झाल्याचे पोलिस सूत्रांचे म्हणणे आहे. आरोपींनी त्यांच्या आयफोनमधील चॅट हिस्ट्री आणि डेटा डिलीट केला होता. गुगलवर 'डेटा कायमस्वरूपी कसा हटवायचा' हेदेखील सर्च केले होते. पोलिसांनी हा सर्व डेटा फॉरेन्सिक टीमच्या मदतीने पुन्हा रिकव्हर केला असून तो आरोपपत्रासोबत जोडला आहे.
तीन आरोपींनी म्हणजेच सिया, चेतन आणि त्यांचा मित्र रितेश हंगे यांनी रचलेल्या या कटाची माहिती आणखी दोन व्यक्तींना आधीपासून होती. त्यांनी आरोपींना असे न करण्याचा सल्लाही दिला होता. पोलिसांनी त्यांनाही या प्रकरणात महत्त्वाचे साक्षीदार केले आहे. केतनला संपवण्यासाठी आरोपींनी सुरुवातीला दुसऱ्या राज्यातून कॉन्ट्रॅक्ट किलर (सुपारी किलर) शोधण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, ज्या व्यक्तीने नंतर या कामातून माघार घेतली, त्याला पोलिसांनी सरकारी साक्षीदार बनवले आहे.
19 सप्टेंबर रोजी पुणे ग्रामीण पोलिसांनी वडगाव मावळ न्यायालयात सुमारे 5053 पानांचे दोषारोपपत्र दाखल केले. त्यात वैद्यकीय अहवाल, सीसीटीव्ही, सायबर फॉरेन्सिक, सीडीआर आणि 80 ते 85 साक्षीदारांचे जबाब आहेत. प्रकरण फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालवलं जाणार आहे. विशेष सरकारी वकील म्हणून उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती झाली आहे. केतनच्या कुटुंबीयांनी आरोपींना फाशी देण्याची मागणी केली आहे. आरोपींनी आरोप फेटाळले आहेत. चेतनच्या वकिलांनी एफआयआरमध्ये चेतनची या साऱ्या प्रकरणातील भूमिका स्पष्ट करण्यात आलेली नसल्याचा युक्तीवाद केला आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे.