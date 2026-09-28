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Explained: ‘तू शांत बस, नाहीतर...’, 18 जून रोजी लोहगडावर काय घडलं? प्रत्यक्षदर्शीने सिया, चेतनचा उल्लेख करत सांगितला थरारक घटनाक्रम; केतन अग्रवाल प्रकरणात नवा ट्विस्ट?

18 जून रोजी लोहगडावर हा सारा प्रकार घडला तेव्हा तेथे उपस्थित असलेल्या प्रत्यक्षदर्शीने नेमकं त्या दिवशी काय काय घडलं याचा सविस्तर तपशील सांगितला असून यामधूनच घटनाक्रमाला दुजोरा मिळालाय. प्रत्यक्षदर्शी काय म्हणालाय जाणून घेऊयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 28, 2026, 08:42 AM IST|Updated: Sep 28, 2026, 08:42 AM IST
Explained: ‘तू शांत बस, नाहीतर...’, 18 जून रोजी लोहगडावर काय घडलं? प्रत्यक्षदर्शीने सिया, चेतनचा उल्लेख करत सांगितला थरारक घटनाक्रम; केतन अग्रवाल प्रकरणात नवा ट्विस्ट?
Image Credit: पोलिसांनी दाखल केलं आहे सुमारे 5053 पानांचे दोषारोपपत्र (फोटो एआयवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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