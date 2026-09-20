Explained: ना सिया, ना चेतन तिसरीच व्यक्ती केतन अग्रवालला संपवणारी मास्टरमाईंड; पॉडकास्ट, इन्स्टाग्राम अन्... 5053 पानांमध्ये 'दुष्यम'लाही मागे टाकतील असे हादरवणारे खुलासे

लोहगडावरुन होणाऱ्या बायकोने आणि तिच्या प्रियकराने धक्का दिलेल्या केतन अग्रवालच्या हत्या प्रकरणी अखेर आरोपपत्र दाखल करण्यात आली आहे. 5053 पानांच्या आरोपपत्रामध्ये अनेक धक्कादायक खुलासे आणि या साऱ्या प्रकरणाचा तपासानंतर समोर आलेला घटनाक्रम अगदी सविस्तरपणे मांडण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे केतन अग्रवालला संपवण्याचा कट रचणारा मास्टरमाईंड हा त्याची होणारी पत्नी सिया गोयल किंवा चेतन चौधरी नसून तिसरीच व्यक्ती असल्याचं या आरोपपत्रामधून समोर आलं आहे. लोहगडावरुन केतनला कशाप्रकारे धक्का देण्यात आला इथपासून ते त्याला ढकलण्याच्या आधी नेमके काय प्लॅन करण्यात आलेले याबद्दल बरीच माहिती या आरोपपत्रासंदर्भात समोर आलेल्या प्रथामिक तपशीलातून पुढे आली आहे. नेमकं काय म्हटलंय यामध्ये ते पाहूयात...
केतन आगरवाल केसचे दोषारोप पत्र एकूण 5053 पानांचे आहे. या खटल्यात 5 प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार आहेत. आरोपींनी गुन्हा करण्याआधी मर्डरसंदर्भातील सिनेमा पाहिला. तसेच पोलिसांपासून वाचायचे कसे या संदर्भातील अनेक पॉडकास्ट आरोपींनी ऐकले होते. या कटासाठी बनवण्यात आलेलं एक फेक इन्स्टाग्राम अकाऊंट त्यांनी घटनेनंतर डिलिट केल्याचंही समोर आलं आहे.
या प्रकरणामधील दोषारोप पत्रात एकूण तीन आरोपी असून त्यामध्ये सिया, चेतनसोबत अन्य एका व्यक्तीचा समावेश आहे. या तिघांनी मिळून केतनला सुरुवातीला अपंग करण्याचा प्रयत्न केला. तिघांनी कट रचून परराज्यातील व्यक्तीकडून त्याला गंभीर दुखापत करायचा कट रचला होता. परराज्यातील अनेक व्यक्तीशी संपर्क देखील झालेला पण ती व्यक्ती सापडली तर अडचण येऊ शकते असा विचार करून निर्णय बदलण्यात आला. यामधील एक व्यक्ती या प्रकरणात साक्षीदार झाला आहे.
नंतर या तिघांनी स्वतः केतनला मारून टाकू असं ठरवलं. त्यासाठी यासंदर्भातील सिनेमा त्यांनी पाहिले. तसेच चॅट जीपीटीचा उपयोग केला. यादरम्यान त्यांनी मेघालयमधील सोनम केसचाही अभ्यास केला. 29 मे रोजी महिनाअखेरीस सिया आणि चेतन लोणावळ्याला फिरला गेले होते तेव्हा ते टायगर पॉईंटला जाऊन रेकी करुन आलेले, टायगर पॉईंटला सीसीटीव्ही नसल्याचं त्यांचा लक्षात आले. लोणावळातील अनेक डोंगराची त्यांनी रेकी केली होती.
मार्च 2025 मध्ये लोहगडावरुन पडून एका महिलेचा मृत्यू झालेला. त्यावरून या लोकांना वाटेल की केतन हा सेल्फी घेताना कड्यावरून पडला असं दाखवून त्याचा काटा काढता येईल. यासाठी 4 जूनला सियाने लोहगडावर जाण्याचा हट्ट केला. बालीला जाण्यापूर्वी तिला त्याचा खून करायचा होता. 6 जूनला प्री वेडिंग शूटसाठी बालीला निघाले होते. जाताना सियाने खालापूरमध्ये केफेत केतनचा पासपोर्ट वॉशरूममध्ये फाडून फेकून दिला, त्यामुळे ते बालीला जाऊ शकले नाहीत. त्यानंतर 14 जूनला सिया आणि केतन लोहगाडावर गेले. सियाने केतन अग्रवालला ढकलण्याचा प्रयत्न केला मात्र तो पडला नाही. मग सियाने 'साप आला... साप आला...' असा बनाव करत वेळ मारुन नेली.
मग तिघांनी मिळून माही नावाचं फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बनवलं. 18 जूनला माही नावाच्या अकाउंटवरून सियाची मैत्रिण आहे, असं केतनला सांगितलं. तुम्ही सियाला लोहगडावर घेऊन या. आपण सियाचा वाढदिवस साजरा करू आणि तिला सरप्राईज देऊ, असं सांगण्यात आलं. विशेष म्हणजे हा सगळा प्लॅन केतन किंवा सिया करत नव्हती तर ती तिसरी व्यक्ती करत होती.
ज्या दिवशी केतनला धक्का देण्यात आला त्या दिवशी सियाचा प्रियकर चेतन चौधरी गडावरुन बाहेर पडण्याच्या मार्गाने गडावर गेला. त्यावेळी सियाने त्याला पाहिल्यावर 'तू वर जा' असं म्हणत त्याला इशारा केला. चेतन चौधरी गडावर चढून गेला. तो तेथील मंदिरात जाऊन बसला. केतनचे लक्ष नसताना सियाने पाठीमागून त्याच्या खांद्याला आणि चेतनने पायाला धक्का दिला. त्यानंतर चेतनने लाथ मारून केतनला गडाच्या कठड्यावरुन खाली पाडलं. यात केतनचा मृत्यू झाला. मार्च 2026 पासून हा कट रचण्यास सुरुवात झाली होती. तिन्ही आरोपींनी मे महिन्यातच केतन आगरवालच्या मर्डरचा प्लॅन केला होता.
मागील अनेक महिन्यांपासून सिया आणि चेतन या दोघांनाच या प्रकरणाचा मास्टरमाईंड समजलं जात होतं. मात्र केतनचा काटा काढण्याचा कट हा या दोघांचा मित्र रितेश हांगेने रचल्याचं समोर आलं आहे. गडावर केतनला इन्स्टाग्रामवरील फेक अकाऊंटच्या माध्यमातून कसं बोलावयचं, तिथे काय करायचं हे सगळं रितेश हांगे प्लॅन करत होता. रितेश हांगेनेच लोहगडावरील हा सगळा कट रचल्याचा उल्लेख आरोपपत्रात आहे.
आरोपी रितेश हांगे
माही नावाचे अकॉउंट खून केल्यानंतर रितेश हांगेने डिलिट केले. माहीच्या अकॉउंटसाठी ओळखीच्या मुलीचा फोटो वापरला होता.