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  • /Explained: ना सिया, ना चेतन तिसरीच व्यक्ती केतन अग्रवालला संपवणारी मास्टरमाईंड; पॉडकास्ट, इन्स्टाग्राम अन्... 5053 पानांमध्ये दुष्यमलाही मागे टाकतील असे हादरवणारे खुलासे

Explained: ना सिया, ना चेतन तिसरीच व्यक्ती केतन अग्रवालला संपवणारी मास्टरमाईंड; पॉडकास्ट, इन्स्टाग्राम अन्... 5053 पानांमध्ये 'दुष्यम'लाही मागे टाकतील असे हादरवणारे खुलासे

मागील अनेक महिन्यांपासून केतन अग्रवालला संपवण्याचा कट सिया आणि चेतनने रचल्याचं मानलं जात होतं. मात्र पोलिसांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्रामध्ये हादरवणारा खुलासा करण्यात आलाय.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 20, 2026, 11:27 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 11:28 AM IST
Explained: ना सिया, ना चेतन तिसरीच व्यक्ती केतन अग्रवालला संपवणारी मास्टरमाईंड; पॉडकास्ट, इन्स्टाग्राम अन्... 5053 पानांमध्ये 'दुष्यम'लाही मागे टाकतील असे हादरवणारे खुलासे
Image Credit: समोर आली हादरवणारी माहिती

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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