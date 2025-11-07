Explained : खरेदी खत तयार करण्याची प्रक्रिया काय? या टप्प्यानंतर पुढची प्रक्रिया समजून घ्या

Koregaon Park Land Deal controversy : राज्याचे उपमुख्यमंत्री (Ajit Pawar) अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार (Parth Pawar) यांचं नाव सध्या पुण्याच्या कोरेगाव पार्क येथील तब्बल 40 एकर भूखंडाच्या गैरव्यवहार प्रकरणात वादाच्या भोवऱ्याच अडकलं आहे. सदर प्रकरणी FIR दाखल झालेली असली तरीही त्यामध्ये पार्थ पवार यांच्या नावाचा उल्लेखही नसल्यानं विरोधकांकडून टीकेची झोड उठवण्यात येत आहे. यातच भूखंड विभाग, राज्यात त्यासाठी लागू असणाऱ्या नियम व अटी आणि कायद्यांसंदर्भातही बरीच चर्चा होताना दिसत आहे. यातच एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे खरेदी खत म्हणजे काय, ते कसं तयार होतं? आणि ते तयार असल्याल जमिनीची नोंदणी रद्द करता येते का?
खरेदी खत हा भूखंड/ घराच्या व्यवहारातील एक महत्त्वाचा कागदोपत्री पुरावा असून, जमीन अथवा घराच्या मालकी हक्काचा पहिला पुरावा असतो. खरेदी खत तयार झाल्यानंतरच जमिनीचे अथवा सदर मालमत्ता/ घराचे मालकी हक्क एका मूळ मालकाकडून ते खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीकडे हस्तांतरित होतात. परिणामी स्थावर मालमत्तांच्या व्यवहारात सर्वप्रथम खरेदी खताला प्राधान्य दिलं जातं. यामध्ये सदर व्यवहार कोणत्या दिवशी, कोणत्या तारखेस, कोणत्या क्षेत्री आणि किती रुपयांना झाला यासह व्यवहारा कोणा व्यक्तींमध्ये झाला, यासंदर्भातील माहिती असते. खरेदी खत तयार झाल्यानंतर त्यावरील माहिती फेरफार आणि त्यापुढं सातबारा उताऱ्यावर लागून तिथं मालमत्तेच्या नव्या मालकाची नोंद केली जाते.
हा कागदोपत्री पुरावा तयार करण्यापूर्वी मालमत्ता विकणाऱ्या व्यक्तीला संपूर्ण रक्कम देणं अपेक्षित आहे. ज्यामुळं रक्कम मिळाल्याशिवाय खरेदी खत न करण्याचा सल्ला तज्ज्ञ देतात. कारण, खरेदी खत झाल्यास जमिनीचे मालकी हक्क थेट हस्तांतरित होतात. व्यवहारासाठीच्या रकमेसाठी कर्ज बँकेकडून घेतलं जाणार असेल तर सदर रकमेच्या धनादेशाची प्रत बँकेकडून मिळाल्यावरच खरेदी खत तयार करावं.
खरेदी खत तयार करण्यापूर्वी दोन व्यक्ती किंवा सदर व्यवहारांमध्ये असणाऱ्या व्यक्तींनी जमिनीचा सरकारी भाव अर्थात Government Valuation जाणून घेणं गरजेचं असतं. ही माहिती दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडून मिळते. शिवाय खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीनं जमिनीचं चालू बाजारभावाप्रमाणे मूल्यांकन करणंही गरजेचं.
दोन्ही बाजूंनी जमिनीचं मूल्यांकन केल्यानंतर मालमत्तेच्या रजिस्ट्रीची किंमत ठरते. जितक्या रकमेची रजिस्ट्री होते त्या रकमेवर मुद्रांक शुल्क (stamp duty) आणि नोंदणी फी (registration fee) भरणं बंधनकारक असतं. ही सर्व माहिती मालमत्ता, भूखंड असणाऱ्या निबंधक कार्यालयाकडून मिळते.
जमिनीची दस्त नोंदणी अर्थात रजिस्ट्री झाल्यानंतर तलाठ्यांकडून या व्यवहारात लक्ष घालत पुढे जमीन अधिकार अभिलेखातझालेल्या बदलांची नोंद फेरफार उताऱ्यात होते आणि खरेदीदाराचं नाव मालमत्तेवर येतं. तलाठ्यांकडून फेर घेण्याआधी सदर व्यवहारावरील हरकतीबाबत नोटीस काढून तलाठी कार्यालयात लावण्यात येते. ज्यावर 15 दिवसांत आक्षेप नोंदवणं अपेक्षित असतं. आक्षेप न आल्यास अधिकाऱ्यांकडून हा व्यवहार प्रमाणित ठरवला जातो.
