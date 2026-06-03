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शिंदे, फडणवीस, सुनेत्रा पवारांची संपत्ती जप्त करण्याची मागणी; पण या तिघांची एकूण संपत्ती किती?

Explained Devendra Fadnavis Eknath Shinde Sunetra Pawar Total Property: ठाकरेंच्या शिवसेनेनं मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांची संपत्ती जप्त करण्याची मागणी केली आहे. मात्र या तिन्ही नेत्यांची एकूण संपत्ती किती आहे? 

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 03, 2026, 11:09 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 11:09 AM IST
शिंदे, फडणवीस, सुनेत्रा पवारांची संपत्ती जप्त करण्याची मागणी; पण या तिघांची एकूण संपत्ती किती?

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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