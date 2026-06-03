/शिंदे, फडणवीस, सुनेत्रा पवारांची संपत्ती जप्त करण्याची मागणी; पण या तिघांची एकूण संपत्ती किती?

Explained Devendra Fadnavis Eknath Shinde Sunetra Pawar Total Property: मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेमधील 80 लाख महिला अपात्र ठरवण्यात आल्याच्या मुद्द्यावरुन राज्यातील राजकारण तापलं आहे. अशातच उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं 'सामना'मधून राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यावर निशाणा साधला आहे. या तिन्ही प्रमुख नेत्यांची संपत्ती जप्त करण्याची मागणी ठाकरेंच्या शिवसेनेनं केली आहे.
"महिलांनी मासिक 1500 च्या बदल्यात या त्रिकुटास मतदान केले. त्यांच्या मतांचा आकडा साधारण एक कोटीने ‘सुजला’ व हे लोक अशा भ्रष्ट पद्धतीने सत्तेवर आले. मात्र आता ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या अपात्रतेचे बिंग फुटले आहे. सरकार गेले दीड वर्ष या अपात्र लाभार्थ्यांना पैसे वाटत होते. डिसेंबर 2024 पर्यंत सुमारे 17 हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम अशा पद्धतीने वाटली गेली. हे पैसे काही सत्तेतल्या त्रिकुटाच्या खिशातले नाहीत. जर पैशांचे हे वाटप बेकायदेशीर आहे तर सरकारला त्याची वसुली तर करावीच लागेल. म्हणून आम्हाला वाटते, लाभार्थी (अपात्र) महिलांच्या पर्समधून ही वसुली करू नये, तर ज्यांनी पैशांची ही उधळपट्टी व अफरातफर केली, त्यांच्याकडून ही उधळमाधळ वसूल केली पाहिजे. एक मुख्यमंत्री व दोन उपमुख्यमंत्री या त्रिकुटाची चल-अचल संपत्ती जप्त करणे गरजेचे आहे," असं म्हणत ठाकरेंच्या शिवसेनेनं एकच खळबळ उडवून दिली आहे. मात्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवारांची एकूण संपत्ती किती आहे हा विषय या मागणीमुळे चर्चेत आला आहे. त्यासंदर्भातच जाणून घेऊयात...
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांच्याकडे एकूण 13.27 कोटी रुपये इतकी संपत्ती आहे. त्यांनी विधानसभा निवडणुकीदरम्यान निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या अधिकृत प्रतिज्ञापत्रात ही माहिती जाहीर केली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांची वैयक्तिक संपत्ती 5.25 कोटी रुपये इतकी आहे. यापैकी चल संपत्ती 56.07 लाख रुपये इतकी असून अचल संपत्ती 4.68 कोटी रुपये इतकी आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर 62 लाख रुपयांचे कर्ज आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी शेअर बाजार किंवा म्युच्युअल फंडात कोणतीही थेट गुंतवणूक केलेली नाही. मात्र, त्यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनी शेअर्स, बॉन्ड्स आणि म्युच्युअल फंड्समध्ये सुमारे 5.63 कोटी रुपयांची मोठी गुंतवणूक केली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे 450 ग्रॅम सोने असून त्याची अंदाजे किंमत 32.85 लाख रुपये इतकी आहे. अमृता फडणवीस यांच्याकडे 900 ग्रॅम सोने असून या सोन्याची अंदाजे किंमत 65.70 लाख रुपये इतकी आहे.
देवेंद्र फडणवीस किंवा त्यांच्या पत्नीच्या नावावर कोणतीही स्वतःची चारचाकी कार नाही. फडणवीस कुटुंबाकडे १.२७ कोटी रुपयांची शेतीची जमीन आहे. याशिवाय नागपूरमधील धरमपेठ येथील निवासी इमारत आणि इतर निवासस्थाने मिळून कोट्यवधींची अचल संपत्ती त्यांच्या नावावर आहे.
एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या पत्नी लता शिंदे यांची एकूण संपत्ती 37.68 कोटी रुपये इतकी संपत्ती आहे. 2019 ते 2024 या पाच वर्षात शिंदेंच्या एकूण संपत्तीत सुमारे 26.11 कोटी रुपयांची वाढ झाली असून ही वाढ जवळपास तिप्पट आहे. एकनाथ शिंदेंची वैयक्तिक संपत्ती सुमारे 14.83 कोटी रुपये इतकी आहे. यापैकी चल संपत्ती 1.44 कोटी रुपये असून अचल संपत्ती 13.38 कोटी रुपये इतकी आहे. तर लता शिंदेंची वैयक्तिक संपत्ती सुमारे 22.85 कोटी रुपये इतकी आहे.
शिंदे दांपत्यावर एकूण 15.28 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. एकनाथ शिंदेंकडे 7.92 लाख रुपयांचे तर लता शिंदेंकडे 41.76 लाख रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने आहेत. ठाणे जिल्ह्यातील वागळे इस्टेट आणि इतर भागांमध्ये शिंदे दांपत्याची व्यावसायिक आणि निवासी घरं आहेत. त्यांच्याकडे विविध ठिकाणी शेतजमीन आणि बिगरशेती भूखंड देखील असल्याचं त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.
सुनेत्रा पवार यांच्याकडे सुमारे 127.59 कोटी रुपयांची एकूण संपत्ती आहे. त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या अधिकृत प्रतिज्ञापत्रात हे नमूद केलं आहे. यापैकी 30.30 कोटी रुपये चल संपत्ती असून अचल संपत्ती 97 कोटी रुपये इतकी आहे. सुनेत्रा पवारांवर त्यांच्यावर सुमारे 17.08 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. सुनेत्रा पवारांकडे 35 किलो चांदीची भांडी व वस्तू असून त्याची अंदाजे किंमत 25 लाख रुपये इतकी आहे. तसेच त्यांच्याकडे 1 किलो 30 ग्रॅम सोन्याचे दागिने आहेत. सुनेत्रा पवारांकडील या सोन्याची अंदाजे किंमत 51.84 लाख रुपये आहे. सुनेत्रा यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात 28 कॅरेटचे हिऱ्यांचे दागिने असल्याचं नमूद केलं असून त्यांची अंदाजित किंमत 24.5 लाख रुपये इतकी आहे.
या शिवाय सुनेत्रांकडे 13 कोटींची शेतजमीन आहे. तसेच 37 कोटी रुपयांची कमर्शियल/बिगरशेती जमीन असून एकूण 35 कोटी रुपयांची घरे आहेत. सुनेत्रा यांच्या विविध बँकांमध्ये सुमारे 5.30 कोटी रुपये जमा आहेत. शेअर्स आणि बॉण्ड्समध्ये 66 लाखांची गुंतवणूक आहे. सुनेत्रांकडे 86 लाखांची वाहने आहेत. तसेच प्रतिज्ञापत्र सादर करताना आपल्याकडे 7 लाख 30 हजार रुपये कॅश असल्याचं म्हटलं होतं.
मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांची एकूण संपत्ती किती याची बेरीज केली तर 178.54 कोटी रुपये इतकी आहे.