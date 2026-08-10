Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /Explained: केतन-सिया प्रकरणामुळे बदलला ट्रेंड! लग्नाआधीच ₹25 हजार ते ₹3 लाख खर्च करतायेत पालक, कारण...

Explained: केतन-सिया प्रकरणामुळे बदलला ट्रेंड! लग्नाआधीच ₹25 हजार ते ₹3 लाख खर्च करतायेत पालक, कारण...

लोहगडावरुन केतन अगरवालला धक्का देऊन त्याची हत्या केल्यानंतर लग्नासंदर्भातील ट्रेण्ड बदलल्याचं दिसून येत आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 10, 2026, 03:09 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 03:11 PM IST
Explained: केतन-सिया प्रकरणामुळे बदलला ट्रेंड! लग्नाआधीच ₹25 हजार ते ₹3 लाख खर्च करतायेत पालक, कारण...
Image Credit: केतन अगरवाल प्रकरणानंतर नवा ट्रेंड (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
CJP आंदोलकांवर लाठीचार्जचे आदेश कोणी दिले? अमित शाह संसदेत देणार उत्तर! विरोधकांना सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळणार!
2
3
4
5