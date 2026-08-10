/Explained: केतन-सिया प्रकरणामुळे बदलला ट्रेंड! लग्नाआधीच ₹25 हजार ते ₹3 लाख खर्च करतायेत पालक, कारण...

लोहगडावरील केतन अगरवाल हत्या प्रकरणानंतर पालकच अधिक सावध झाल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. सिया गोयलने केतनला लोहगडावरुन धक्का देऊन त्याची हत्या केल्यानंतर आता या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर लग्न जुळवताना एक वेगळाच ट्रेंड दिसत आहे. लग्नासाठी स्थळे पाहणाऱ्या पालकांमध्ये या प्रकरणानंतर चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. लग्नाचा निर्णय पक्का करण्यापूर्वी संभाव्य वधू किंवा वराची पार्श्वभूमी तपासण्यासाठी आता अनेक कुटुंबे खाजगी गुप्तहेरांची (प्रायव्हेट डिटेक्टिव्ह्ज) मदत घेत असल्याचं समोर आलं आहे.
पालकांकडून, विशेषतः वरपक्षाच्या पालकांकडून, आपल्या मुलाशी लग्न करू इच्छिणाऱ्या तरुणीबद्दल सखोल माहिती मिळवण्याबाबतच्या चौकशी करण्याचं प्रमाण प्रचंड केतन अगरवाल प्रकरणानंतर प्रचंड वाढल्याची माहिती खाजगी गुप्तहेरांनी दिली आहे. सियाने आपल्या प्रियकराच्या मदतीने होणाऱ्या पतीची हत्या केल्याचा आरोप असलेल्या लोहगड प्रकरणानंतर कुटुंबांची चिंता वाढवली असल्याचं दिसत आहे. आपली मुले अशा प्रकारच्या घटनांना बळी पडणार नाहीत ना, याची खात्री करण्यासाठी पालक अधिक जागरूक झाल्याचं दिसत आहे. याचा असा परिणाम झाला आहे की केवळ मॅट्रिमोनिअल वेबसाइट्स, नातेवाईक किंवा ओळखीच्या व्यक्तींनी दिलेल्या माहितीवर आता पालक अवलंबून राहत नाहीत. आता अनेक कुटुंबे आता लग्नापूर्वी समोरच्या पक्षातील वर आणि वधूची संपूर्ण पार्श्वभूमी पडताळून पाहण्यावर अधिक भर देत आहेत.
खरं तर अशा प्रकारच्या तपासण्या यापूर्वीही केल्या जात होत्या, परंतु सिया प्रकरणानंतर चौकशीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचं खासगी गुप्तहेर सांगतात. पालक आता अधिक सावध झाले आहेत आणि लग्नापूर्वी संभाव्य जोडीदाराबद्दल जास्तीत जास्त माहिती जाणून घेण्यास उत्सुक असून यासाठी ते भरपूर पैसे मोजायला ही तयार आहेत.
लग्नापूर्वीच्या या तपासणीमध्ये संभाव्य जोडीदार (मुलगा किंवा मुलगी) कोठे आणि किती वेळा विशिष्ट ठिकाणी जातो हे पाहण्यासाठी गुप्तपणे त्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवलं जातं. तसेच समोरच्या पक्षाच्या आर्थिक परिस्थितीची पडताळणी करणे, आधीपासून असलेले प्रेमसंबंध तपासणे आणि संबंधित व्यक्तीला अंमली पदार्थांच्या सेवनाचे व्यसन आहे का हे तपासणे यांचा समावेश असू शकतो. तसेच, गुप्तहेर नोकरी, शिक्षण, कौटुंबिक पार्श्वभूमी, वैवाहिक इतिहास आणि इतर संबंधित माहितीचीही पडताळणी करू शकतात.
विशेष म्हणजे हा ट्रेंड केवळ सामान्या कुटुंबांमध्ये दिसतोय असं नाही तर राजकीय नेते आणि श्रीमंत कुटुंबेही लग्नापूर्वीच्या पडताळणीसाठी खाजगी गुप्तहेरांशी संपर्क साधत असल्याचं हे खासगी गुप्तहेर सांगतात. परदेशात राहणारे भारतीय पालकही भारतातील संभाव्य वधू किंवा वरांची पडताळणी करण्यासाठी गुप्तहेर संस्थांशी मोठ्या संख्येने संपर्क साधत असून ते यासाठी वाटेल ती किंमत मोजण्यास तयार असतात. विशेष म्हणजे या सेवेमध्ये ग्राहक त्यांच्या विशिष्ट गरजांनुसार काय आणि कोणती माहिती हवी नको, किती सविस्तर माहिती हवी नको याची निवड करू शकतात. लग्नापूर्वीच्या अशा तपासणीचा खर्च, तपासणीचे स्वरूप आणि व्याप्ती यानुसार 25 हजार रुपयांपासून 3 लाख रुपयांपर्यंत असू शकतो.
त्यामुळे, संभाव्य वधू किंवा वराची कुंडली, शिक्षण, नोकरी आणि कौटुंबिक पार्श्वभूमी तपासण्याच्या पारंपरिक पद्धतीसोबतच आता स्वतंत्र पार्श्वभूमी पडताळणीचाही मोठ्या प्रमाणावर केली जात आहे.
केतन अगरवाल हा 25 वर्षीय तरुण पुण्यातील रिअल इस्टेट व्यवसायातील उद्योजक होता. फेब्रुवारी 2026 मध्ये त्यांचा सिया गोयल (वय 20) सोबत साखरपुडा झाला होता. नोव्हेंबर 2026 मध्ये दोघांचं जयपूर पॅलेसमध्ये लग्न होणार होते. पण त्यापूर्वीच 18 जून रोजी केतन आणि सिया लोणावळ्याजवळील लोहगड किल्ल्यावर ट्रेकिंगला गेले. तिथे केतन सुमारे 400 फूट खोल दरीत पडून मरण पावला. सुरुवातीला हा अपघात मानला गेला. तपासानंतर ही सुनियोजित हत्या असल्याचे समोर आले. सिया गोयल आणि तिचा कथित प्रियकर चेतन चौधरी (वय 22) या दोघांना केतनच्या हत्या प्रकरणी 23 जून रोजी अटक करण्यात आली. या दोघांनी कट रचून केतनला किल्ल्यावरून ढकलून मारले. हा अपघात वाटावा असा या दोघांचा हेतू होता. सियाला केतनसोबत लग्न करायचे नव्हते, कारण तिचं चेतनवर प्रेम होतं. कुटुंबाच्या दबावामुळे लग्न टाळता येत नव्हते, म्हणून हत्येचा कट रचल्याचं सियाने पोलिसांना जबाबामध्ये सांगितलं.