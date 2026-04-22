Explained: सरकारचा एक निर्णय अन् महाराष्ट्रातील 30 हजार शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात; काय नेमकं प्रकरण?

Maharashtra Teachers Job: राज्य सरकारने नुकत्याच केलेल्या संचमान्यतेतून ही धक्कादायक आकडेवारी समोर आली असून, यामुळे राज्यातील शिक्षण वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 22, 2026, 03:22 PM IST
शिक्षक अतरिक्त

Maharashtra Teachers Job: एक शिक्षक लाखो विद्यार्थ्यांचे आयुष्य घडवतो. पण आता शिक्षकांच्या करिअरवरच संक्रातींची वेळ महाराष्ट्रात येण्याची भीती निर्माण झाली. सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची कमी पटसंख्या हे यामागचं कारण ठरलंय. महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक नकाशावर सध्या एक विचित्र विरोधाभास निर्माण झाला आहे. एकीकडे आपण शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याच्या गप्पा मारत असताना, दुसरीकडे हजारो शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या इतकी रोडावली आहे की, तिथले शिक्षक आता 'अतिरिक्त' ठरू लागले आहेत. राज्य सरकारने नुकत्याच केलेल्या संचमान्यतेतून ही धक्कादायक आकडेवारी समोर आली असून, यामुळे राज्यातील शिक्षण वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर समजून घेऊया. 

'संचमान्यता' आणि अतिरिक्त शिक्षकांचे वास्तव

दरवर्षी शिक्षण विभाग शाळांमधील विद्यार्थी संख्येनुसार शिक्षकांची पदे निश्चित करतो, ज्याला 'संचमान्यता' (Staff Fixation) म्हटले जाते. 2025-26 च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील जवळपास 4 हजारहून अधिक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची पटसंख्या 10 पेक्षाही कमी झाली आहे. आरटीई (RTE) नियमांनुसार, जिथे विद्यार्थी नाहीत तिथे शिक्षक ठेवणे सरकारला आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. परिणामी, हजारो शिक्षक आता आपल्या नोकरीच्या आणि बदल्यांच्या चिंतेत आहेत.

ग्रामीण भागातील शाळांची बिकट अवस्था

हे संकट सर्वाधिक ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील जिल्हा परिषद शाळांना बसले आहे. पालकांचा ओढा खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडे वाढल्याने सरकारी शाळांमधील पटसंख्या झपाट्याने घटली आहे. काही गावांमध्ये तर अशी स्थिती आहे की, संपूर्ण शाळेत केवळ 5 ते 7 विद्यार्थी उरले आहेत. अशा शाळांना 'कमी पटसंख्येच्या शाळा' म्हणून घोषित करून त्या जवळच्या मोठ्या शाळांमध्ये विलीन करण्याची हालचाल प्रशासन करत आहे.

8th Pay Commission: मिळणार 10 लाख रुपयांचा एरिअर्स, भारतातील 1 कोटी सरकारी कर्मचारी-पेन्शनर्ससाठी मोठी अपडेट!

शिक्षकांच्या समायोजनाचे मोठे आव्हान

जे शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत, त्यांना कामावरून काढले जात नाही, परंतु त्यांचे 'समायोजन' (Adjustment) करणे हे सरकारसमोरचे मोठे आव्हान आहे. या शिक्षकांना त्यांच्या मूळ शाळेतून हलवून जिथे शिक्षकांची कमतरता आहे अशा शाळांमध्ये पाठवले जाते. मात्र, हे करताना सेवाज्येष्ठता, घरापासूनचे अंतर आणि रिक्त जागांची उपलब्धता यावरून शिक्षक संघटना आणि प्रशासन यांच्यात मोठा संघर्ष पाहायला मिळतोय.

गुणवत्तेवर होणारा परिणाम

जेव्हा एखादा शिक्षक 'अतिरिक्त' ठरतो आणि त्याची बदली दुसऱ्या शाळेत केली जाते, तेव्हा त्याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिकण्यावर होतो. नवीन वातावरणाशी जुळवून घेणे आणि जुन्या शाळेतील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणे, ही दुहेरी समस्या उभी राहते. अनेकदा, शिक्षक अतिरिक्त होऊ नये म्हणून बोगस पटसंख्या दाखवण्याचे प्रकारही घडतात, ज्यावर आता सरकारने कडक नजर ठेवली आहे.

खासगी अनुदानित शाळांमधील 'पद' संकट

केवळ सरकारीच नाही, तर खासगी अनुदानित शाळांमध्येही हे संकट गडद आहे. अनेक संस्थाचालकांनी शिक्षक भरती केली आहे, पण आता विद्यार्थी नसल्यामुळे त्या शिक्षकांचे पगार सरकारी तिजोरीतून करणे सरकारला कठीण जात आहे. यामुळे नवीन शिक्षक भरतीवरही अघोषित बंदी आल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली असून, शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण झालेल्या तरुणांमध्ये निराशेचे वातावरण आहे.

शहरी स्थलांतर आणि शैक्षणिक असमतोल

लोक रोजगारासाठी शहरांकडे स्थलांतरित होत असल्यामुळे गावातील शाळा ओस पडत आहेत. मुंबई, पुणे, नागपूर सारख्या शहरांमधील मनपा शाळांची अवस्थाही फार वेगळी नाही. वस्त्या बदलल्या की तिथल्या शाळांमधील पटसंख्या कमी होते आणि शिक्षक अतिरिक्त ठरतात. हा एक सामाजिक बदल असला तरी, शिक्षणाच्या पायाभूत सुविधांवर त्याचा होणारा परिणाम दीर्घकालीन आहे.

Govt Schemes: बेरोजगार 8वी उत्तीर्णांना मिळतील 10 लाख, नोकराला श्रीमंत बनवणारी सरकारी योजना नेमकी काय?

सरकारपुढील पर्याय काय?

या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी शिक्षण तज्ज्ञांनी काही महत्त्वाचे पर्याय जाणून घेऊया.

शाळांचे समूह (Clusters)

कमी पटसंख्येच्या 3-4 शाळा एकत्र करून एक 'आदर्श शाळा' विकसित करणे.

डिजिटल शिक्षण

 दुर्गम भागात शिक्षकांची संख्या कमी असल्यास तंत्रज्ञानाचा वापर करून शिक्षण देणे.

दर्जा सुधार

सरकारी शाळांची गुणवत्ता खासगी शाळांच्या तोडीची करणे, जेणेकरून पालकांचा विश्वास पुन्हा संपादन करता येईल.

शाळा कायमच्या बंद होण्याची भीती

हा केवळ शिक्षकांच्या नोकरीचा प्रश्न नाही, तर महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील शैक्षणिक कणा मोडून पडण्याचा धोका आहे. जर वेळीच उपाययोजना केल्या नाहीत, तर हजारो शाळा कायमच्या बंद होण्याची भीती शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त केली जात आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

इतर बातम्या

IRS अधिकाऱ्याच्या मुलीची निर्घृण हत्या, मोबाईल चार्जरने दाब...

भारत