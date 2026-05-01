'भीमथडीच्या तट्टांना या यमुनेचे पाणी पाजा' ओळीचा अर्थ काय? 99% मराठी लोकांना कल्पनाच नाही

Maharashtra Din 2026 Special Maharashtra Geet Facts: 1 मे म्हणजेच महाराष्ट्र दिनी 'जय जय महाराष्ट्र माझा' हे गाणं कानावर पडलं नाही असं होणं जवळपास अशक्यच. महाराष्ट्र राज्याचे हे अधिकृत राज्यगीत आहे. हे गीत कवी राजा बढे यांनी लिहिले असून हे मूळ गीत शाहीर साबळे यांनी गायले आहे. या मूळ गीताला संगीत श्रीनिवास खळे यांनी दिले असून दर महाराष्ट्र दिनी हे गाणं आवर्जून कानावर पडलं. मात्र या गीतामधील बहुतांश ओळींचा अर्थ सहज लावता येत असला तरी, "भीमथडीच्या तट्टांना या यमुनेचे पाणी पाजा" या वाक्याचा अर्थ हे गाणं ठाऊक असलेल्या 99 टक्के मराठी लोकांनाही ठाऊक नाही. याच ओळीचा नेमका अर्थ आज आपण महाराष्ट्र दिनानिमित्त जाणून घेणार आहोत.
"भीमथडीच्या तट्टांना या यमुनेचे पाणी पाजा" या वाक्याची फोड केल्यास त्यामध्ये न कळणारे दोन प्रमुख शब्द आहेत, ते म्हणजे भीमथडी आणि तट्टा. तर यापैकी भीमथडी या शब्दाचा अर्थ भीमा नदीचा काठ किंवा खोरे असा होतो. भीमा ही महाराष्ट्रातील प्रमुख नद्यांपैकी एक असून ती कृष्णा नदीची उपनदी आहे. तर तट्टा या शब्दाचा अर्थ छोट्या आकाराचे आणि काटक घोडे असा होतो. त्यामुळे या दोन्ही शब्दांचा एकत्रित विचार केला तर भीमथडीच्या तट्ट म्हणजेच भीमा नदीच्या खोऱ्यातील घोडे. तर याच भीमा नदीच्या खोऱ्यातील घोड्यांना यमुना नदीचं पाणी पाजा, असा या ओळीचा अर्थ होतो.
भीमा नदीच्या काठी असलेल्या घोड्यांना यमुनेचे पाणी पाजा ही ओळ प्रतीकात्म लिहिलेली आहे. या ओळीला ऐतिहासिक संदर्भ आहे. या ओळीचा गर्भित अर्थ, महाराष्ट्रातील भीमथडीमध्ये म्हणजेच भीमा नदीच्या खोऱ्यात वाढलेल्या काटक, छोट्या पण अत्यंत सहनशील आणि शूर घोड्यांना (तट्टांना) उत्तर भारतातील यमुना नदीपर्यंत घेऊन जा आणि त्यांना तेथील पाणी पाजा. म्हणजे मराठा सैन्याने उत्तरेकडे यमुना नदीच्या किनाऱ्यावर असलेल्या दिल्लीपर्यंत किंवा त्याही पलीकडे मोहीम काढून पराक्रम गाजवावा, विजय मिळवावा आणि मराठा साम्राज्याचा विस्तार करावा, असं या ओळीतून अधोरेखित करायचं आहे.
अनेक लढाया लढलेल्या मराठ्यांच्या इतिहासात घोड्याला विशेष महत्त्व आहे. भीमेच्या खोऱ्यातील घोडे अरबी घोड्यांपेक्षा आकाराने छोटे असले तरी त्यांची क्षमता आणि सहनशक्ती फार जास्त आहे. शिवाजी महाराजांच्या काळापासून ते पेशवाईपर्यंत मराठ्यांनी याच स्थानिक घोड्यांवर स्वार होऊन उत्तर भारतात पराक्रम गाजवला. मग ते अगदी यमुनेपासून दिल्ली आणि सध्या पाकिस्तान-अफगाणिस्तानच्या सीमेवर असलेल्या अटकेपर्यंत पोहोचले होते. हा संदर्भ "भीमथडीच्या तट्टांना या यमुनेचे पाणी पाजा" या ओळीच्या माध्यमातून महाराष्ट्र गीतामधून देण्यात आला आहे. यामुळे ही ओळ महाराष्ट्राच्या शौर्य, एकतेला अधोरेखित करते.
"भीमथडीच्या तट्टांना या यमुनेचे पाणी पाजा" या ओळीच्या आधीच्या ओळींमध्ये महाराष्ट्रातील नद्यांची नाव घेण्यात आली आहेत. ज्यामध्ये रेवा, वरदा, कृष्णा, कोयना, भद्रा, गोदावरी याचा समावेश असून या सर्व नद्यांचं पाणी एकत्र येऊन 'मातीच्या घागरी' भरत आहेत, असं म्हटलं आहे. यामधून संपूर्ण राज्याची एकता दर्शवण्यासोबत समृद्धीचे प्रतीक म्हणून नद्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. यानंतरच्या पुढच्याच ओळीत "भीमथडीच्या तट्टांना या यमुनेचे पाणी पाजा" असं म्हटलं आहे. म्हणजेच याच एकतेच्या बळावर मराठ्यांनी उत्तरेकडे जाऊन पराक्रम करावा असं या ओळीतून अपेक्षित आहे.
