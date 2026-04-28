...ही वैद्यकीय आणीबाणी! का आठवला कोविडचा काळ? केंद्रासह राज्य शासनानं सांगितलं काय करावं आणि काय करु नये

Heatwave Alert News : सरकारी यंत्रणांच्या स्पष्ट सूचना... सुरक्षित राहणं अतीव महत्त्वाचं. काय आहे हे नवं संकट? उन्हाळ्यानं धारण केलंय भीषण रुप...

सायली पाटील | Updated: Apr 28, 2026, 08:53 AM IST
Heatwave Alert News : 2020 मध्ये साधारण याच एप्रिल- मे महिन्यामध्ये कोरोना नियमांमुळं सामान्यांच्या जनजीवनावर थेट परिणाम झाल्याचं पाहायला मिळालं. नागरिकांनी काय करावं आणि काय करु नये याबाबतच्या सूचना सातत्यानं आरोग्यविभाग आणि प्रशासकीय यंत्रणा देऊ लागल्या. रस्ते निर्मनुष्य झाले, संकट मोठं झालं. पण पाहता पाहता कोविड सरला, मात्र काहीशी तशीच भीषण परिस्थिती एका नव्या कारणासह पुन्हा एकदा आरोग्य यंत्रणेपुढं उभी ठाकली आहे. ही परिस्थी आणि हे संकट आहे प्रचंड वाढलेल्या उकाड्याचं.

देशासह महाराष्ट्रातसुद्धा उकाडा असह्य झाला असून, अनेकांचे उष्माघातानं बळीसुद्धा गेले आहेत. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र राज्य शासनासह केंद्र शासनानंसुद्धा नागरिकांसाठी मार्गदर्शन सूचना जारी केल्या आहेत. उष्माघात केव्हा होऊ शकतो इथपासून अशा वेळी नेमकं काय करावं? याबाबतच्या सूचना यंत्रणांनी केल्या असून, उष्माघात, ही वैद्यकीय आणीबाणी असू शकते हेसुद्धा स्पष्ट केलं आहे.

काय करावं?

सार्वजनिक आरोग्य विभागानं दिलेल्या सल्ल्यानुसार नागरिकांनी तहान लगाली नसली तरीही पाणी प्यावं, प्रवास करताना सोबत पाणी ठेवावं, पाण्याचा अंश असणारी फळं खावीत असा सल्ला दिला. याशिवाय सुती, पातळ कपडे परिधान करावेत, टोपी, स्कार्फननं डोकं झाकावं आणि उन्हाच्या तडाख्याबाबत शासनानं दिलेल्या इशाऱ्यांकडे लक्ष द्यावं अशा स्पष्ट सूचना केल्या आहेत. उष्णतेचा त्रास हा कोणत्याही वयोगटातील व्यक्तीला होऊ शकतो यामुळं सतर्क राहण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

काय करु नये?

तीव्र सूर्यकिरणांमध्ये बाहेर पडणं टाळा, दुपारी 12 ते 3 ची वेळ शक्यतो टाळा, दुपारच्या वेळी अती परिश्रमाची कामं टाळा, मसालेदार पदार्थ, तळलेले पदार्थ खाऊ नका. दुपारच्या वेळी अती परिश्रमाची कामं करु नका, शिळं अन्न खाऊ नका, कुठंही पार्क केलेल्या वाहनांमध्ये लहान मुलं किंवा पाळीव प्राण्यांना सोडू नका असा इशारा देण्यात आला आहे.

उष्णतेचा आरोग्यावर काय आणि कसा परिणाम होतो?

मानवी शरीराचं सरासरी तापमान 36.4 अंश सेल्सिअस ते 37.2 अंश सेल्सिअस इतकं असतं. उष्णतेनं शरीरावर परिणाम झाल्यास अंगावर पुरळ येणं, हात- पाय सुजणं, स्नायूंमध्ये पेटके येणं असे बदल दिसतात. तर, उष्माघात झाल्यास गोंधळल्यासारखं वाटणं, काहीही न सुचणं, थकवा जाणवणं असे बदल दिसू शकतात याची नागरिकांनी काळजी घ्यावी.

अनेक बाबतीत उष्माघात ही वैद्यकीय आणीबाणी ठरू शकते. ज्यामुळं काही लक्षणं आढळल्यास तातडीनं वैद्यकीय मदत घेण्याचा सल्ला दिला जातो.

लहान मुलांमध्ये-

चिडचीड, अन्नास नकार, लघवीचं कमी प्रमाण, कोरडी त्वचा, घसा कोरडा पडणं, शरीराच्या कोणत्याही भागातून रक्तस्त्राव आढळल्यास डॉक्टरांशली संपर्क साधा.

प्रौढांमध्ये-

गोंधळलेली मनस्थिती, चिडचीड, डोकेदुखी, सततची चिंता, भोवळ येणं, स्नायूंमधील वेदना, मळमळ, उलटी, हृदयाचे ठोके वाढणे, श्वास घेण्यास त्रास होणे अशा समस्या आढळल्यास डॉक्टरांशी संपर्क साधावा.

लक्षात ठेवा,

एखाद्या व्यक्तीच्या शरीराचं तापमान वाढून ती व्यक्ती बेशुद्ध झाल्यास, घाम येणं थांबल्यास ताबडतोब 108/102 या रुग्णवाहिका क्रमांकांशी संपर्क साधा. दरम्यानच्या काळात व्यक्तीला सावलीच्या ठिकाणी थांबवा. त्वचेचा अधिकाधिक भाग थंड ठेवण्याचा प्रयत्न करा. योग्य काळजी आणि खबरदारी बाळगल्यास उष्माघाताचा धोका टाळता येतो. फक्त सतर्कता महत्त्वाची. कारण, आरोग्य कायमच प्राधान्यस्थानी असतं!!!

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

