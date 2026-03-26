पेट्रोल-डिझेल विक्रीवर निर्बंध! प्रत्येकाला 'इतक्या' रुपयांचेच इंधन मिळणार; बाईक, कारसाठी वेगवेगळी लिमीट

Maharashtra Petrol Diesel Shortage News Today: आखाती देशांत सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारतामध्ये पेट्रोल डिझेल तुटवड्याच्या अफवा पसरत आहेत. त्यामुळेच अनेक पेट्रोल पंपांवर लांबच लांब रांगा लागल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. ठाणे, पुणे, नाशिकपासून अगदी मराठवाडा आणि विदर्भामध्येही हीच स्थिती दिसत आहे. त्यामुळेच आता पेट्रोल पंपांवर किती पेट्रोल दिलं जाणार याचे निर्बंध घालून देण्यात आले आहेत. दुचाकी आणि चारचाकीसाठी वेगवेगळ्या मर्यादा निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
स्थानिक प्रशासनाकडून वारंवार अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन करण्यात येत असले तरी हिंगोली जिल्ह्यात अनेक पेट्रोल पंपांवर पेट्रोल संपल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे पेट्रोल भरण्यासाठी नागरिकांची मोठी गर्दी होत असून काही ठिकाणी रांगा लागल्या आहेतय सोशल मीडियावर पसरत असलेल्या अफवांमुळे नागरिकांकडून पेट्रोलची मोठ्या प्रमाणात साठवणूक केली जात आहे. परिणामी अनेक पेट्रोल पंपांवर पेट्रोल लवकर संपत असून सर्वसामान्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी हिंगोली जिल्हा पुरवठा विभागाने काही निर्बंध लागू केले आहेत आता दुचाकी वाहनांसाठी केवळ 200 रुपयांपर्यंत आणि चारचाकी वाहनांसाठी 2 हजार रुपयांपर्यंत पेट्रोल देण्याची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. याशिवाय पेट्रोल बाटली किंवा कॅनमध्ये देण्यासही मनाई करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रात सध्या काही पेट्रोल पंपांवर वाढलेल्या गर्दीमुळे नागरिकांमध्ये पेट्रोल ‘लॉकडाऊन’ लागू होण्याच्या अफवा पसरत आहेत. मात्र, असा कोणताही प्रकार होणार नसल्याचे महाराष्ट्र पेट्रोल डीलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अमित गुप्ता यांनी स्पष्ट केले आहे. या पार्श्वभूमीवर नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात महत्त्वाची बैठक घेण्यात आली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी इंधन कंपन्यांशी संवाद साधत डेपो जास्तीत जास्त वेळ सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले. तसेच प्रत्येक पेट्रोल पंपावर पुरेसा साठा वेळेत पोहोचावा यासाठी विशेष उपाययोजना करण्यात येत असल्याची माहिती देण्यात आली. यामुळे कृत्रिम तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता कमी होणार आहे. दरम्यान, पेमेंट प्रक्रियेत झालेल्या बदलांमुळे काही ठिकाणी पुरवठ्यावर परिणाम झाल्याचेही सांगण्यात आले. नागरिकांनी सोशल मीडियावरील अफवांवर विश्वास ठेवू नये आणि पॅनिक होऊ नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे. सर्व पेट्रोल पंपांवर इंधनाचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून, आवश्यकतेनुसारच पेट्रोल-डिझेल घेण्याचेही आवाहन नागपूरमध्ये करण्यात आले आहे.
पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी पुण्यात पेट्रोल,डिझेल बाबत तुटवडा नाही असं स्पष्ट केलं आहे. जिल्ह्यात पेट्रोल, डिझेलचा भरपूर साठा आहे. डिलर असोसिएशन सोबत बैठक झाली असून कंपनी सोबत ही बैठक झाली आहे. मात्र आता कुठलाही तुटवडा नाही असं डूडी यांनी स्पष्ट केलं आहे. सोशल मिडिया अफवावर विश्वास ठेवू नका, असंही पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे. चुकीच्या बातम्या देणाऱ्यांवर कडक पाऊल उचलावे लागेल, असे चुकीची माहिती सोशल मिडिया किंवा इतर बातम्या देऊ नका, असंही डुडी म्हणालेत. चुकीची माहिती देणाऱ्यांवर आय टी ऍक्ट नुसार कारवाई केली जाईल. आमचं यावर विशेष लक्ष आहे, असंही जिल्हाधिकाऱ्यांनी इशारा देताना म्हटलं आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यात पेट्रोलची टंचाई असल्याचे चुकीचे चित्र उभे केले जात आहे. मात्र टंचाई नसली तरी काही जण एकाच वेळी येऊन 100 लिटर पेट्रोल मागत आहेत. काही जण कॅनमध्ये पेट्रोल मागत आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे कुणालाही कॅनमध्ये पेट्रोल देऊ नये, अशा सूचना पेट्रोल पंप मालकांना दिल्या असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ विकास मीना यांनी सांगितले.
कोल्हापूर जिल्ह्यात पेट्रोल आणि डिझेलचा कोणताही तुटवडा नाही, असं कोल्हापूर जिल्हाधिकारी अमोल एडगे यांनी सांगितलं आहे. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये असं आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलं आहे.
पेट्रोल पंपांवर अनेक ठिकाणी गर्दी झाली असल्याने पोलीस बंदोबस्तही ठेवण्यात आला असून परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न प्रशासन करत आहे.