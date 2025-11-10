English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Chakankar V Thombre: दोघींमध्ये नेमका वाद काय? अजित पवार संतापले, एकीचं पद जाण्याइतकं घडलं काय? समजून घ्या

Maharashtra Politics What Is The Issue Between Rupali Chakankar & Rupali Thombre: मागील काही दिवसांपासून अजित पवारांच्या पक्षाअंतर्गत वाद चव्हाट्यावर आला असून पक्षात रुपाली विरुद्ध रुपाली वाद शिगेला पोहोचला आहे. हा वाद नेमका काय आहे आणि या दोघी का भांडत आहेत? जाणून घ्या सविस्तर...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 10, 2025, 02:30 PM IST
Chakankar V Thombre: दोघींमध्ये नेमका वाद काय? अजित पवार संतापले, एकीचं पद जाण्याइतकं घडलं काय? समजून घ्या
नक्की या दोघींचा वाद काय झालाय?

Why Rupali Chakankar & Rupali Thombre Fighting: उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने पक्ष प्रवक्त्यांची नवीन यादी जारी केली असून या यादीत रुपाली ठोंबरे (रुपाली पाटील ठोंबरे) नाहीत. विशेष म्हणजे राज्य महिला आयोगाच्या प्रमुख रुपाली चाकणकरांबरोबर वाद सुरु असतानाच ठोंबरींची उचलबांगडी झाली असताना दुसरीकडे चाकणकरांना मात्र या यादीत स्थान मिळालं आहे. यामुळे पुन्हा एकदा कुरघोडीचं राजकारण अधिक रंगणार असल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. रुपाली ठोंबरेंनी मारहाण केल्याचा आरोप करणाऱ्या माधवी खंडाळकर यांनी ठोंबरेंचं प्रवक्ते पद गेल्यानंतर खोचक टोला त्यांना लगावला आहे. खंडाळकर यांनी परवाच अजित पवार यांना भेटून रुपाली ठोंबरे यांची तक्रार केली होती. त्यानंतर आज रुपाली पाटील ठोंबरे यांचं प्रवक्तेपद काढून घेण्यात आलं आहे. "रूपाली पाटील ठोंबरे यांचं प्रवक्ता पद काढून घेतलं ते चांगलंच झालं.कारण तिला प्रवक्ता हा शब्द ही नीट उच्चारता येत नव्हता. त्यामुळे बरं झालं तीचं पद काढून घेतलं," असं खंडाळकर यांनी म्हटलं आहे. खंडाळकर यांनी चाकणकरांच्या सांगण्यावरुनच आपल्यावर मारहाण केल्याचे आरोप केल्याचा ठोंबरेंचा आरोप आहे. मात्र या दोघींमध्ये वाद रंगण्याचं खरं काय आहे हे अनेकांना ठाऊक नाही. राष्ट्रवादीमध्ये रुपाली विरुद्ध रुपाली वाद कशावरुन रंगलाय जाणून घेऊयात सविस्तरपणे...

Add Zee News as a Preferred Source

नेमका वाद काय?

रुपाली चाकणकर आणि रुपाली ठोंबरे (रुपाली पाटील ठोंबरे) या दोघीही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (अजित पवार गट) सदस्या आहेत. चाकणकर या महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा आहेत आणि पक्षाच्या महिला आघाडीच्या प्रमुखही आहेत, तर ठोंबरे या पक्षाच्या पुणे शहर कार्याध्यक्षा आणि प्रवक्त्या आहेत. त्यांच्यातील वाद हा मुख्यतः पक्षांतर्गत आहे आणि फलटण येथील एका महिला डॉक्टरच्या आत्महत्या प्रकरणाशी जोडलेला आहे, ज्यात चारित्र्यहनन, राजकीय आरोप-प्रत्यारोप आणि पक्ष शिस्तीचा मुद्दा समाविष्ट आहे.

वादाची सुरुवात कशी झाली?

फलटण उपजिल्हा रुग्णालयात कार्यरत असलेल्या एका महिला डॉक्टरने कथित त्रासामुळे आत्महत्या केली. चाकणकर यांनी फलटणला भेट देऊन दोषींवर कारवाईचे आश्वासन दिले, पण विरोधकांनी त्यांच्यावर मृत डॉक्टरच्या वैयक्तिक माहिती उघड करण्याचा आणि चारित्र्यहननाचा आरोप केला. ठोंबरे यांनी चाकणकर यांच्यावर महिला आयोगाच्या अध्यक्षा म्हणून निष्क्रियतेचा आरोप करून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. त्या म्हणाल्या की चाकणकर यांनी या प्रकरणाला राजकीय रंग देऊन मृत डॉक्टरबाबत विवादास्पद विधाने केली. ठोंबरे यांनी चाकणकर यांच्यावर आणखी एक आरोप केला की, चाकणकर यांनी पुण्यातील एका महिलेला प्रोत्साहन देऊन ठोंबरे यांच्या कुटुंबीयांविरुद्ध मारहाणीची तक्रार दाखल करण्यास सांगितले. 

नक्की वाचा >> रुपाली चाकणकरांची एकूण संपत्ती किती? त्यांचे पती काय काम करतात? जाणून घ्या A To Z माहिती

ठोंबरे यांचे आंदोलन

ठोंबरे यांनी चाकणकर यांच्याविरुद्ध विरोधकांसोबत गुडलक चौकात आंदोलन केले, ज्यात अल्पवयीन मुलींनी घोषणाबाजी केली. यावरून ॲड. जयश्री काळे पालवे यांनी बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे तक्रार केली आणि ठोंबरे यांच्यावर अल्पवयीन मुलींना राजकीय आंदोलनात सामील करण्याचा आरोप केला, जे बाल हक्क कायद्याचे उल्लंघन आहे असे म्हटले. ठोंबरे यांनी बचाव करत सांगितले की, या मुली त्यांच्या आई-आजींसोबत स्वतः आल्या होत्या आणि त्यांना आमंत्रित केले नव्हते. त्या म्हणाल्या की, चाकणकर यांच्याविरुद्धच्या आंदोलनात "एक अपशब्द वापरला तर दहा प्रत्युत्तर देईन" आणि चाकणकर यांच्यातील "विकृती संपवेन" असे आक्रमक विधान केले. तसेच, त्या म्हणाल्या की, जयश्री काळे पालवे हे चाकणकर यांच्या हातातील बाहुले आहेत आणि त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांचा पर्दाफाश करेन, असा इशारा ठोंबरेंनी दिला.

चाकणकर काय म्हणाल्या?

चाकणकर यांनी ठोंबरेंनी केलेले सर्व आरोप फेटाळले आणि सांगितले की, त्यांच्याविरुद्ध अनेक आरोप झाले आहेत, पण लवकरच पुरावे सादर करेन. त्या म्हणाल्या की, एक व्यक्ती संपूर्ण पक्षाचे प्रतिनिधित्व करत नाही आणि इतर पक्षातील टीकाकारांना राष्ट्रवादीच्या धोरणांची समज नाही. 

चाकणकरांच्या नियुक्तीवरुनही घेतलेला आक्षेप

चाकणकर यांच्या महिला आयोगाच्या अध्यक्षा म्हणून पुनर्नियुक्तीवरही ठोंबरे यांनी 'एक व्यक्ती, एक पद' नियमाचा उल्लेख करून नाराजी व्यक्त केली होती. यापूर्वी दोघींमध्ये विधान परिषद नामांकन आणि पक्ष नेत्यांच्या नावांबाबत आरोप-प्रत्यारोप झाले होते. पक्ष शहराध्यक्ष दीपक मंकर यांनीही चाकणकर यांच्या पुनर्नियुक्तीवर नाराजी व्यक्त केली होती. हा वाद एनसीपीमध्ये 'रुपाली विरुद्ध रुपाली' म्हणून ओळखला जात आहे आणि अजित पवार यांनी दोघींशी स्वतंत्र बैठक घेतली. 

नक्की वाचा >> 12 वीपर्यंत शिकलेले अजित पवार 105 कोटींचे मालक; एवढी संपत्ती कमवली कशी? Income चे 5 Source पाहून व्हाल थक्क

पक्षाची ठोंबरेंवर कारवाई

अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने ठोंबरेंना पक्ष शिस्तीच्या उल्लंघनासाठी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आणि सात दिवसांत स्पष्टीकरण मागितले. ठोंबरे म्हणाल्या की, त्यांची टीका ही महिला आयोगाच्या अध्यक्षा म्हणून आहे, पक्ष सदस्य म्हणून नाही, आणि स्पष्टीकरण पत्रात पुरावे सादर करेन. 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Maharashtra Politicsdid you know whyRupali Chakankarrupali thombreAjit pawar

इतर बातम्या

IND vs SA: माजी खेळाडूचा सूचक इशारा, गिल- गंभीरसमोर मोठे आव...

स्पोर्ट्स