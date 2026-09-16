Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /Explained: आता एकच वादा, अजित दादा नाही तर ही असणार NCP ची नवी Tagline; या व्यक्तीच्या सल्ल्याने निर्णय, सुनेत्रा पवारांचा रिलॉन्चिंग प्लॅन पाहिला का?

Explained: आता 'एकच वादा, अजित दादा' नाही तर 'ही' असणार NCP ची नवी Tagline; 'या' व्यक्तीच्या सल्ल्याने निर्णय, सुनेत्रा पवारांचा 'रिलॉन्चिंग' प्लॅन पाहिला का?

राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अजित पवार गट म्हणजे 'एकच वादा, अजित दादा' ही घोषणा जवळपास ठरलेली असायची. मात्र आता पक्षाच्या नवीन धोरणामध्ये सुनेत्रा पवारांसंदर्भातील नवीन टॅगलाईन स्वीकारली जाणार आहे. ही टॅगलाईन काय असणार? याचा हेतू काय? 'एकच वादा, अजित दादा' घोषणेचा इतिहास काय? जाणून घेऊयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 16, 2026, 12:11 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 12:11 PM IST
Explained: आता 'एकच वादा, अजित दादा' नाही तर 'ही' असणार NCP ची नवी Tagline; 'या' व्यक्तीच्या सल्ल्याने निर्णय, सुनेत्रा पवारांचा 'रिलॉन्चिंग' प्लॅन पाहिला का?
Image Credit: राष्ट्रवादी काँग्रेस कात टाकणार (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Explained: दिशा सालियन केसचा गुंता सुटणार, दिल्लीहून आलेल्या CBI अधिकारी सीमा पाहुजा कोण आहेत? हाथरस, उन्नाव अन् आरजीकर प्रकरणात महत्त्वाची भूमिका
2
3
4
5