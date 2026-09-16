Explained: आता 'एकच वादा, अजित दादा' नाही तर 'ही' असणार NCP ची नवी Tagline; 'या' व्यक्तीच्या सल्ल्याने निर्णय, सुनेत्रा पवारांचा 'रिलॉन्चिंग' प्लॅन पाहिला का?

पक्षांतर्गत मतभेद वाढत असले तरी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे रिलॅाचिंग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे यापुढे राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवारांच्या छायेतून बाहेर येऊन सुनेत्रा पवारांच्या प्रतिमेभोवती पक्षबांधणी करण्याची तयारी करत आहे. याच तयारीचा एक भाग म्हणून मागील अनेक वर्षांपासून राष्ट्रवादी काँग्रेसची 'एकच वादा, अजित दादा' ही टॅगलाईन रिप्लेस केली जाणार आहे. पक्षाची नवी टॅगलाईनही सुनेत्रा पवारांसंदर्भात असणार असून ती कोणती आहे हे सुद्धा ठरलं आहे.
या सगळ्या अस्वस्थतेच्या पार्श्वभूमीवर, आता प्रसिद्ध राजकीय रणनितीकार प्रशांत किशोर व त्यांच्या टीमने दिलेल्या आराखड्यानुसार उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे 'रिलॉन्चिंग' ताकदीने करायचे निश्चित झाले आहे. तसेच सुनेत्रा पवार यांचे महाराष्ट्रभर दौरे आयोजित करण्यात येणार आहेत. या दौऱ्यांपूर्वी त्यांच्या सभांना महिलांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणावर कसा होईल याकडे लक्ष द्यायचे, अशी रणनीती ठरली असल्याचे बोलले जात आहे. प्रशांत किशोर यांच्या सल्ल्याने सुनेत्रा पवार यांची प्रतिमा जनमाणसांत पोहचविण्यासाठी आणि संघटनात्मक बांधण्यासाठी रणनिती आखण्यात आली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर पक्षाची धुरा सांभाळली असली, तरी पक्षातील धुसफूस वाढल्यामुळे राष्ट्रवादीत सगळेच काही आलबेल नसल्याचेच चित्र समोर येत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर, 27 सप्टेंबर रोजी नाशिक येथे होणाऱ्या पक्षाच्या अधिवेशनात सुनेत्रा पवार यांचे 'रिलॉन्चिंग' केले जाणार असल्याची माहिती मिळत आहे.
'अजितदादा गेले असले तरी वहिनी आहेत ना' हा विश्वास राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये निर्माण करण्यासाठी या कॅम्पेनचा उपयोग होईल, असं सांगितलं जात आहे. म्हणूनच सुनेत्रा पवार यांच्या रिलॅाचिंगसाठी ‘वहिनी आहेत ना !’ ही टॅगलाईन निश्चित करण्यात आली आहे. अजित पवार असताना 'एकच वादा, अजित दादा' ही घोषणा राष्ट्रवादीच्या सगळ्या जाहीर कार्यक्रमोत दुमदुमत असे. मात्र आता 'आपल्या वहिनी आहेत ना!' या नव्या घोषवाक्यासह महाराष्ट्रभरात सुनेत्रा पवार यांचे दौरे आयोजित करण्यात येणार असल्याचे समजते.
'एकच वादा, अजित दादा' ही घोषणा 2019 पासून प्रसिद्ध झाली. सप्टेंबरमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या बारामतीतील महाजनादेश यात्रेच्या सभेत पवार कुटुंबावर टीका झाली. त्यावेळी राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी फडणवीस यांचे भाषण सुरू असतानाच 'एकच वादा, अजित दादा' अशा घोषणा दिल्या. भाषण थांबवावे लागले आणि पोलिसांनी लाठीचार्जही केला. त्यानंतर हीच 'एकच वादा, अजित दादा' घोषणा अजित पवारांच्या गटाची ओळख बनली. 2023 च्या राष्ट्रवादीमधील फुटीनंतर याच टॅगलाईनच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाची वाटचाल सुरु होती. बारामती हा अजित पवारांचा बालेकिल्ला असल्याने येथे ही घोषणा वारंवार ऐकू यायची.
राष्ट्रवादीची धुरा सुनेत्रा पवार व त्यांचे पुत्र खासदार पार्थ पवार यांनीच खांद्यावर घेतली आहे. पक्षातील जुन्या जाणत्या नेत्यांसोबत नव्या चेहऱ्यांनाही संधी द्यायला पाहिजे, अशी भूमिका आता पक्षात घेतली जाऊ लागली आहे. त्यातच राजकीय रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांच्याकडे पक्षाला आलेली मरगळ घालविण्याची जबाबदारी सोपविल्यानंतर पक्षात संमिश्र प्रतिक्रिया आहेत.
प्रशांत किशोर यांनी पक्षाला पुन्हा एकदा उभारी यावी, म्हणून विविध उपाय सुचवल्यानंतर त्याविषयीही पक्षात उलटसुलट चर्चा सुरू आहेत. अजित पवार यांच्या निधनानंतर त्यांच्याकडे असलेल्या अर्थ खात्याचा कार्यभार स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतःकडे घेतल्यानंतर ते खाते पुन्हा मिळावे याची पक्षनेतृत्वाची इच्छा असली, तरी तसे होण्याची काहीही चिन्हे नाहीत. परिणामी पक्षातील आमदारांना छोट्या-मोठ्या कामांसाठी मंत्रालयात खेटे घालावे लागत असल्याने आमदारांमध्ये अस्वस्थता असल्याचे समजते.
पक्षाचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रफुल पटेल हे अद्याप राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष पदावर आहेत किंवा कसे याबाबत पक्षातून कोणतेही स्पष्टीकरण दिले जात नाही. निवडणूक आयोगाला दिलेल्या यादीत प्रफुल पटेल यांचे नाव राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष म्हणून नोंदवलेले नाही. तसेच सुनील तटकरे यांच्याकडील प्रदेशाध्यक्षाच्या जबाबदारीबाबतही पक्षात दोन मतप्रवाह स्पष्ट दिसू लागले आहेत.