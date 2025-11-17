...मग पालघर हत्याकांडामागे भाजपच होतं, असं म्हणायचं का? शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचा थेट सवाल

Palghar Sadhu Hatyakand Sharad Pawar NCP Slams BJP: पालघरमध्ये 2020 साली झालेल्या साधू हत्याकांड प्रकरणावरुन महाराष्ट्रातील राजकारण पुन्हा तापण्याची चिन्हं दिसत आहेत. सत्ताधारी महायुतीमधील सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पार्टीने या प्रकरणातील प्रमुख आरोपीला पक्षात प्रवेश दिल्याने राज्यसभा खासदार शरद पवार यांच्या पक्षाने भाजपावर सडकून टीका केली आहे. भाजपाच्या या निर्णयामुळे राज्याला मोठं नुकसान सहन करावं लागू शकतं असं पवारांच्या राष्ट्रवादीने म्हटलं आहे.
भाजपाने पालघरमधीलल काशिनाथ चौधरी यांना पक्षात प्रवेश दिला आहे. काशिनाथ चौधरी हे महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यातील स्थानिक राजकारणी आहेत. ते पूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरद पवार गट) नेते होते. ते जिल्हा परिषद सदस्य (Zilla Parishad Member) म्हणून कार्यरत आहेत. पालघरच्या ग्रामीण भागातील आदिवासी व इतर समुदायांशी चौधरी संबंधित आहेत. ते स्थानिक पंचायत समिती आणि इतर राजकीय घडामोडींमध्ये सक्रिय आहेत. आता त्यांनी पवारांच्या पक्षाची साथ सोडून भाजपाचा झेंडा खांद्यावर घेतला आहे.
पालघरमधील गडचिंचले साधू हत्याकांड प्रकरणात भारतीय जनता पक्ष (भाजप) ने काशिनाथ चौधरी यांना 'मुख्य आरोपी' ठरवले होते. भाजप नेत्यांनी (जसे प्रवीण दरेकर) दावा केला की, सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये चौधरी आणि त्यांचे सहकारी (काशीराम चौधरी, सीताराम चौधरी) दिसतात, ज्यांनी जमाव भडकावला किंवा अफवा पसरवल्या होत्या. या प्रकरणावरून भाजपने तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकारवर (MVA) दुजाभावाचे आरोप केले. भाजपाने या प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती. चौधरींनी हे आरोप नाकारले आणि म्हटले की ते राजकीय द्वेषामुळे केलेले आहेत.
चौधरींच्या भाजपा प्रवेशावर पवारांच्या पक्षाने तिखट प्रतिक्रिया नोंवदली आहे. शरद पवारांच्या पक्षाचे कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांनी आपल्या अधिकृत एक्स अकाऊंटवरुन, "पालघर साधू हत्याकांड प्रकरणी मुख्य आरोपी म्हणून भाजपने ज्या काशिनाथ चौधरी यांच्यावर आरोप केले त्यांनाच वॉशिंग मशीनमध्ये घालून भाजपने पक्षात घेतलं. मग पालघर हत्याकांडामागे भाजपच होतं, असं म्हणायचं का?" असा सवाल उपस्थित केला आहे. "हेच भाजपचं ढोंगी आणि बेगडी हिंदुत्व आहे. राजकारणासाठी भाजप कोणत्याही थराला जाते हे अनेकदा सिद्ध झालं. कोणत्याही विषयाचं राजकारण करून भाजपकडून सत्तेची पोळी भाजली जाते पण यामुळं सामाजिक संतुलन बिघडून त्याचं मोठं नुकसान राज्याला सहन करावं लागतं, याचातरी भाजपने विचार करावा," असं रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे. #भाजपचे_गलिच्छ_राजकारण असा हॅशटॅगही त्यांनी पोस्टमध्ये वापरला आहे.
पालघर साधू हत्याकांड प्रकरणी मुख्य आरोपी म्हणून भाजपने ज्या काशिनाथ चौधरी यांच्यावर आरोप केले त्यांनाच वॉशिंग मशीनमध्ये घालून भाजपने पक्षात घेतलं. मग पालघर हत्याकांडामागे भाजपच होतं, असं म्हणायचं का?
पालघर साधू हत्याकांड (Palghar Sadhu Lynching Case) हे महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यात 16 एप्रिल 2020 रोजी घडलं होतं. यात दोन साधू आणि त्यांच्या ड्रायव्हरला एका संतापलेल्या जमावाने (मॉब) बेदम मारहाण करून ठार मारले होते. हे प्रकरण देशभरात मोठ्या चर्चेचे आणि वादाचे केंद्रबिंदू बनले. या प्रकरणासंदर्भात बऱ्याच अफवा पसल्या होत्या. यावरुन बरेच राजकीय आरोप-प्रत्यारोपही झाले. पालघर जिल्ह्यातील कासा पोलिस स्टेशन हद्दीत गडचिंचले गावाजवळ ही घटना घडली.
कल्पवृक्षगिरी महाराज (वय 70, जूना आखाडा, वाराणसी).
सुशीलगिरी महाराज (वय 35).
त्यांचा ड्रायव्हर नीलेश तेलगडे (वय 30).
कल्पवृक्षगिरी महाराजांबरोबर सुशीलगिरी महाराज आणि त्यांचा चालक निलेश असे तिघे मुंबईहून सुरतकडे (गुजरात) एका अंत्यसंस्कारासाठी जात होते. कोविड-19 लॉकडाउनमुळे रस्ते सुनसान होते. गावकऱ्यांना अफवा पसरली की हे लोक लहान मुलांना चोरणाऱ्या टोळीचे सदस्य आहेत. जंगलातून येणाऱ्या या गाडीला थांबवून 200 ते 300 लोकांच्या जमावाने त्यांच्यावर हल्ला केला. लाठ्या-काठ्या, दगड, कुऱ्हाडीने मारहाण केली. पोलिसांनी या लोकांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला, पण जमावाने पोलिसांनाही मारले आणि पीडितांना ओढून नेले. यात दोन्ही साधू आणि ड्रायव्हरचा जागीच मृत्यू झाला. पोस्टमॉर्टममध्ये तिघांच्याशी शरीरावर 100 हून अधिक जखमा आढळून आल्या.
महाराष्ट्र सीआयडीच्या तपासात चौधरी मुख्य आरोपी म्हणून नावावर आले नाहीत. प्रकरणात 110+ लोकांना अटक झाली, पण चौधरींची नावे मुख्य आरोपी म्हणून चार्जशीटमध्ये आली नाहीत. 2022 मध्ये 10 आरोपींना जामीन मिळाला, आणि 2022 मध्ये तपास सीबीआयकडे हस्तांतरित झाला. सध्या (2025 पर्यंत) खटला पालघर सेशन्स कोर्टात सुरू आहे, आणि चौधरींविरुद्ध कोणतेही ठोस पुरावे सापडले नाहीत.