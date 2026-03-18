Explained: राज्यात पडद्यामागे काहीतरी मोठं घडतंय? उद्धव ठाकरेंच्या मनात चाललंय काय?

Maharashtra Politics: महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये पडद्याआड काही मोठ्या घडामोडी घडत आहेत का यासंदर्भातील चर्चा राजकीय वर्तुळात दबक्या आवाजात सुरु झाली आहे. मागील काही दिवसांमध्ये राज्याच्या राजकारणामध्ये घडत असलेल्या सुप्त हलचालींच्या पार्श्वभूमीवर ही चर्चा सुरु आहे. विशेष म्हणजे ही चर्चा 2019 पासून एकमेकांविरोधात लढत असलेल्या भारतीय जनता पार्टी आणि उद्धव ठाकरेंच्या मनोमिलनाची आहे. एकीकडे राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नवी दिल्ली दौऱ्यावर जाण्याच्या काही तास आधीच भाजपा आणि उद्धव ठाकरेंचं पडद्यामागून मनोमिलन सुरु असल्याचे संकेत म्हणून उद्धव ठाकरेंनी नुकत्याच एका सोहळ्याला लावलेल्या हजेरीकडे पाहिलं जात आहे. नेमकं घडलंय काय ते जाणून घेऊयात...
16 मार्च रोजी विधानसभेमध्ये दुपारी धार्मिक स्वातंत्र्य विधेयकावर चर्चा झाली. या चर्चेदरम्यान ठाकरेंच्या शिवसेनेनं सरकारच्या धार्मिक स्वातंत्र्य विधेयकाला पाठिंबा दिल्याचं पाहायला मिळालं. ठाकरेंच्या पक्षाकडून विधानसभेमध्ये भूमिका मांडताना भास्कर जाधव यांनी, "या कायद्याला पाठिंबा देण्यासाठी मी उभा आहे. कुठल्याही धर्माचा उल्लेख या विधेयकात नाही," असं म्हणत पाठिंबा जाहीर केला होता. आश्चर्याची बाब म्हणजे महाविकास आघाडीमधील काँग्रेस आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसहीत समाजवादी पक्षाने या विधेयकाला विरोध केलेला असतानाच उद्धव ठाकरे मात्र सरकारच्या पाठीशी उभे राहिल्याचं दिसलं.
दुपारी ही चर्चा आणि विधेयक मंजूर झाल्यानंतर त्याच दिवशी संध्याकाळी उद्धव ठाकरे हे पत्नी रश्मी आणि मुलगा आदित्य यांच्यासोबतच भास्कर जाधव व इतर नेत्यांसहीत भाजप नेत्याच्या मुलाच्या लग्नाला पोहोचले. उद्धव ठाकरेंनी अशाप्रकारे भाजपा नेत्याच्या मुलाच्या सोहळ्याला सहकुटुंब उपस्थिती लावल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. त्यातही खास बाब म्हणजे ज्या नेत्याच्या मुलाच्या लग्नाला ठाकरे सहकुटुंब गेले होते तो नेता राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निकटवर्तीयांपैकी एक आहे. उद्धव ठाकरे प्रसाद लाड यांच्या मुलाच्या लग्नसोहळ्यासंदर्भातील कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित होते. गेल्या काही वर्षात भाजप नेत्याच्या कार्यक्रमांना उद्धव ठाकरेंनी उपस्थिती लावल्याचे ऐकिवात नाही. त्यामुळेच या सोहळ्यातील ठाकरेंचा लाड आणि त्यांच्या कुटुंबासोबतचा स्टेजवरील फोटो चर्चेचा विषय ठरत आहे.
उद्धव ठाकरेंनी दोनच दिवसांपूर्वी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांची भेट घेतली होती. विरोधीपक्ष नेतेपदासंदर्भात या भेटीदरम्यान चर्चा झाल्याची माहिती स्वत: उद्धव ठाकरेंनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितलं. "नवीन सरकार आल्यानंतर हे कितवा अधिवेशन आहे? सालाबादप्रमाणे यावेळीही विधानसभा आणि विधान परिषद दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षनेते पद नाही याची आठवण करून दिली. विधानसभा अध्यक्षांना सांगितलं की, सालाबादप्रमाणे यावेळी सुद्धा आम्ही विरोधी पक्षनेते पदाची आठवण करून द्यायला आलो आहोत. आवश्यक ती नेमणूक करावी ही विनंती केली," असं उद्धव यांनी या भेटीसंदर्भात बोलताना सांगितलं. खास बाब ही की या भेटीसंदर्भात महाविकास आघाडीतील इतर दोन घटक पक्ष असलेल्या काँग्रेस आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला कोणतीही पूर्व कल्पना नव्हती अशी माहिती सुत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे या भेटीवरुनही महाविकास आघाडीमध्ये नाराजीचे सूर उमटताना दिसत आहेत.
दुसरीकडे उद्धव ठाकरेंची विधानपरिषदेचा कार्यकाळ संपत असून पुन्हा निवडणून येण्यासाठी त्यांना इतर पक्षांची मदत घ्यावी लागणार असं चित्र दिसत आहे. त्यामुळेच आता भाजपासोबत जवळीक करण्याचा त्याचा प्रयत्न आहे का अशी शंकाही उपस्थित केली जात आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे यापूर्वीच शिंदेंच्या शिवसेनेचे खासदार नरेश म्हस्केंनी उद्धव ठाकरेंनी विधानपरिषदेसंदर्भात एकनाथ शिंदेंना फोन केला तर ते नक्की मदत करतील असं काही दिवसांपूर्वीच म्हटलं होतं. शरद पवारांच्या राज्यसभेच्या उमेदवारीसाठी सुप्रिया सुळेंनी एकनाथ शिंदेंना फोन केला होता. तसा फोन उद्धव ठाकरेंनीही करावा असा सल्ला म्हस्केंनी दिला असून राजकीय तडजोडीची ही ऑफर ऐकून अनेकांच्या भूवया उंचावल्या होत्या. त्यातच आता उद्धव ठाकरे आणि भाजपाची जवळीक वाढल्याच्या चर्चेला उधाण आलं आहे.