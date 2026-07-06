Explained: मुंबई, पुण्यासहीत महाराष्ट्रातील हा पाऊस थांबणार तरी कधी? एवढा पाऊस का पडतोय?

मुंबई आणि उपनगर परिसरामध्ये शुक्रवारपासून सुरु असलेल्या पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. मुंबईसोबतच पुणे आणि परिसरामध्ये जोरदार पाऊस असून राज्यातील या दोन्ही शहरांमधील रस्ते तसेच रेल्वे वाहतूक संपर्क तुटला आहे. जुना आणि नवा मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे आणि नव्याने सुरु करण्यात आलेल्या कनेक्टिंग लिंकवर दरड कोसळल्याने रस्ते वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. असं असतानाच दुसरीकडे रेल्वे मार्गावर दरड कोसळले असल्याने रेल्वेही पूर्णपणे बंद आहे. मुंबईतील लोकल ट्रेनच्या सेवेलाही फटका बसला आहे. मुंबईतील ऑरेंज अलर्टचा इशारा बदलून रेड अलर्टचा इशारा देण्यात आला आहे. मात्र या साऱ्या गोंधळादरम्यान एवढा पाऊस का पडतोय आणि तो कधीपर्यंत पडत राहणार असा अनेकांना पडला आहे. या दोन्ही महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तर जाणून घेऊयात...
महाराष्ट्रासह पश्चिम भारत आणि पूर्व भारतावर अतिशय थंड व उंच ढग दिसत आहेत. हवामान तज्ज्ञांच्या मते, हे ढग मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचे संकेत आहेत. पूर्व-मध्य अरबी समुद्रापासून कोकण किनारपट्टीपर्यंत अरबी समुद्रातील मान्सून प्रणाली पसरली आहे. त्यामुळे मुंबई, कोकण आणि आसपासच्या भागांत जोरदार पाऊस सुरू आहे. पश्चिम किनारपट्टीलगत सक्रिय असलेला द्रोणीय पट्टा आणि अरबी समुद्रातून सतत येणारा बाष्पयुक्त वारा या प्रणालीला बळ देत आहेत. त्यामुळे दिवसभरातही पावसाचा जोर कायम राहणार आहे. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेच्या इनसेंट-3 डीआर हवामान उपग्रहाने भारतावर एकाच वेळी सक्रिय असलेल्या दोन मान्सून प्रणालींचे स्पष्ट चित्र टिपले आहे. भारतीय हवामान विभागाने महाराष्ट्र, कोकण, गोवा आणि पश्चिम बंगालच्या काही भागांसाठी पुढील 24 तास मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे.
मुंबई आणि महाराष्ट्रात सध्या पडणारा मुसळधार पाऊस मुख्यत आज आणि उद्या म्हणजेच 6 आणि 7 जुलैपर्यंत असेल असं हवामान खात्याच्या सरकारी वेबसाईटचं म्हणजेच मौसम डॉट आयएमडी डॉट जीओव्हचं म्हणणं आहे. पावसाचा जोर आज आणि उद्या कायम राहण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर हळूहळू पावसाचा जोर कमी होऊन मध्यम स्वरुपाच्या पावसामध्ये या पर्जन्यमानाचं रूपांतर होण्याची अपेक्षा आहे. सध्या देण्यात आलेल्या इशाऱ्यानुसार काल आणि आज म्हणजेच 5 आणि 6 जुलै रोजी मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता आहे. उद्या म्हणजेच 7 जुलै रोजी काही ठराविक ठिकाणांवर अतिमुसळधार पाऊस पडण्याची दाट शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. 8 आणि 9 तारखेपासून पुढे मध्यम स्वरुपाचा पाऊस पाहायला मिळेल असं हवामान खात्याने स्पष्ट केलं आहे.
रायगडमध्ये 5 ते 7 जुलैदरम्यान मुसळधार पावसाची शक्यता असून 8 जुलै रोजी काही ठिकाणी अतिमुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता असून 9 जुलै रोजी मध्यम स्वरुपाचा पाऊस पडू शकतो. पुणे आणि घाटमाथ्यासंदर्भात बोलायचं झालं तर 5 आणि 6 जुलै रोजी ठराविक ठिकाणी जोरदार पावसाची शक्यता असून त्यानंतर पुणे आणि घाटमाथ्यावर मध्यम ते हलक्या स्वरुपाचा पाऊस पडेल. कोकणामध्ये 5 ते 9 जुलैरदम्यान सर्वदूर पाऊस असेल असं हवामानखात्याने स्पष्ट केलं आहे. 'स्कायमेट'सारख्या काही खासगी हवामान विषयक जाणकारांनी आणखी 4 ते 5 दिवस तीव्र पाऊस राहू शकतो असं म्हटलं असून हा कालावधी 9 ते 10 जुलैपर्यंत असू शकतो असाही एक अंदाज आहे.
थोडक्यात सांगायचं झालं तर आज म्हणजेच 6 जुलै आणि उद्या म्हणजेच 7 जुलै रोजी सर्वात जास्त मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या काळात अधिक सावध राहण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. 8 जून रोजी पाऊस कमी होऊन मध्यम आणि तुरळक स्वरूपाचा होईल असं सांगण्यात आलं आहे. मान्सून सक्रिय असल्याने पाऊस चालूच राहील, पण अतिमुसळधार पाऊस पडून जनजीवन विस्कळीत होणार नाही. अनावश्यक प्रवास टाळा, झाडांखाली उभे राहू नका, असं आवाहन प्रशासनामार्फत नागरिकांना करण्यात आलं आहे.