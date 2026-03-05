Explained: ₹5609640000000 ची कमाई, महाराष्ट्र सरकार वर्षभरात कसा कमावणार इतका पैसा?

Maharashtras Economy: 2025-26 साठी सकारात्मक अंदाजमुंबई, 5 मार्च 2026: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत महाराष्ट्राच्या 2025-26 च्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला. 6 मार्च रोजी ते राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. हा महायुती सरकारचा दुसरा अर्थसंकल्प असून, त्यातून नागरिकांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. अजित पवार यांच्या निधनानंतर अर्थखात्याची जबाबदारी फडणवीसांकडे आली आहे. या अहवालात राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची सध्याची स्थिती, मागील वर्षाची कामगिरी आणि पुढील वर्षासाठीचे अंदाज मांडण्यात आले आहेत. जागतिक अनिश्चिततेतही महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था स्थिर राहील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेत महाराष्ट्राचा मोठा वाटा असून, बँक ठेवींमध्ये 22.7 टक्के आणि कर्जवाटपात 27.8 टक्के हिस्सा आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 2025-26 मध्ये 7.9 टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज आहे. हा दर राष्ट्रीय सरासरी 7.4 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. राज्याचा स्थूल राज्य देशांतर्गत उत्पादन (GDPS) 51,00,597 कोटी रुपये इतका अपेक्षित आहे. स्थिर किमतींनुसार (2011-12) वास्तविक GDPS 28,82,699 कोटी राहण्याची शक्यता आहे. मागील वर्षी 2024-25 मध्ये भारताच्या GDP मध्ये महाराष्ट्राचा 14 टक्के वाटा होता. रस्ते, मेट्रो, बंदरे, विमानतळ आणि लॉजिस्टिक्ससारख्या पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी प्रगती झाली आहे. रोजगारातही सुधारणा दिसून येत आहे. 2023-24 मध्ये बेरोजगारीचा दर 3.3 टक्क्यांपर्यंत घसरला आणि कामगार सहभाग दर 59 टक्क्यांवर पोहोचला. हे अंदाज नागरिकांसाठी आशादायक आहेत.
उद्योग क्षेत्रात 5.7 टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे. यात उत्पादन (मॅन्युफॅक्चरिंग) क्षेत्र 5.9 टक्के आणि बांधकाम क्षेत्र 7.8 टक्के वाढेल. सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांच्या विकासासाठी केंद्र सरकार 2006 पासून कार्यक्रम राबवत आहे. महाराष्ट्रात 53 कॉमन फॅसिलिटी सेंटर (CFC) प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली असून, त्यासाठी 409.41 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले. ऑक्टोबर 2025 पर्यंत 28 CFC सुरू झाले आहेत. हे उद्योगांना मजबूत करण्यास मदत करतात. राज्यातील औद्योगिक विकासासाठी हे महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
महाराष्ट्र देशातील मोठ्या निर्यातदार राज्यांपैकी एक आहे. राज्य निर्यात प्रोत्साहन धोरण 2023, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, डिस्ट्रिक्ट अॅज एक्सपोर्ट हब आणि निर्यात प्रोत्साहन परिषदा यांसारख्या योजना राबवल्या जात आहेत. राज्यातून रत्ने-दागिने, अभियांत्रिकी वस्तू, कृषी उत्पादने, रसायने, धातू, औषधे, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कापड यांची निर्यात होते. राज्यात 37 विशेष आर्थिक क्षेत्रे (SEZ), 8 कृषी निर्यात क्षेत्रे आणि 27 निर्यात-केंद्रित उद्याने आहेत. 2024-25 मध्ये 5,57,270 कोटी रुपयांची निर्यात झाली, तर 2025-26 मध्ये नोव्हेंबरपर्यंत 4,00,685 कोटी झाली. भारताच्या एकूण निर्यातीत महाराष्ट्राचा 15 टक्के वाटा असून, राज्य दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
सेवा क्षेत्रात सर्वाधिक 9.0 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. मागील वर्षी हा दर 7.2 टक्के होता. हे क्षेत्र राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार आहे. यामुळे रोजगार आणि उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल. सेवा क्षेत्रातील ही वाढ एकूण आर्थिक स्थिरतेसाठी सकारात्मक आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँक दर तीन महिन्यांनी 18 शहरांसाठी गृह किंमत निर्देशांक जाहीर करते. यात मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नागपूरचा समावेश आहे. 2025-26 च्या पहिल्या दोन तिमाहीत अखिल भारतीय सरासरी निर्देशांक 113.0 इतका आहे, जो मागील वर्षी 109.8 होता. म्हणजे घरांच्या किंमती वाढण्याचा अंदाज आहे. हे शहरांतील रिअल इस्टेट बाजारातील बदल दर्शवते.
गरीबांना स्वस्त जेवण देण्यासाठी जानेवारी 2020 मध्ये सुरू झालेल्या शिवभोजन योजनेचा दर कमी झाला आहे. नोव्हेंबर 2025 पर्यंत राज्यात 1,874 केंद्रे सुरू आहेत. 2024-25 मध्ये 6.33 कोटी थाळ्या वाटप झाल्या असून, 211.70 कोटी खर्च झाला. 2025-26 मध्ये नोव्हेंबरपर्यंत 4.09 कोटी थाळ्या वाटप झाल्या आणि 56.23 कोटी खर्च झाला. ही योजना गरजूंसाठी मोठा आधार आहे.
2025-26 मध्ये एकूण महसूल प्राप्ती 5,60,964 कोटी अपेक्षित आहे. यात कर महसूल 4,77,400 कोटी आणि कराव्यतिरिक्त 33,052 कोटी आहे. डिसेंबर 2025 पर्यंत 3,71,575 कोटी जमा झाले, जो वार्षिक अंदाजाच्या 66.2 टक्के आहे. कृषी क्षेत्रात मात्र आव्हाने आहेत. कृषी आणि संलग्न क्षेत्राची वाढ 3.4 टक्के अपेक्षित आहे, जी मागील वर्षी 9.1 टक्के होती. यात 5.7 टक्के घट आहे. रब्बी हंगामात 66.98 लाख हेक्टर पेरणी झाली. धान्य उत्पादनात 28.3 टक्के आणि डाळींमध्ये 29.7 टक्के वाढ अपेक्षित आहे, पण तेलबियांत 16.2 टक्के घट होईल.