English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maratha Kunbi Arakshan: कोण अर्ज करु शकतं? कोणती कागदपत्रं लागणार? प्रक्रिया काय? 11 प्रश्नांची A To Z उत्तरं

Maratha Reservation GR Everything You Need To Know: मराठा आरक्षणासाठी कोण अर्ज करु शकतं? कसा आणि कुठे अर्ज करता येणार? कोण पडताळणी करणार? कोणाकोणाला लाभ होणार? प्रक्रिया कशी असणार जाणून घ्या सारं काही

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 4, 2025, 03:50 PM IST
Maratha Kunbi Arakshan: कोण अर्ज करु शकतं? कोणती कागदपत्रं लागणार? प्रक्रिया काय? 11 प्रश्नांची A To Z उत्तरं
मराठा आरक्षणाअंतर्गत कुणबी प्रमाणपत्र कसं मिळणार? (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - जरांगेंच्या फेसबुक पेजवरुन साभार)

Maratha Reservation GR Everything You Need To Know: मराठा आरक्षणासंदर्भातील शासन आदेश लागू करण्यात आल्यानंतर या आरक्षणासंदर्भात अनेकांना अनेक प्रश्न आहेत. मराठा आरक्षणासंदर्भात सामन्यपणे विचारले जाणारे प्रश्न आणि त्यांची उत्तर अगदी थोडक्यात मांडण्याचा केलेला हा प्रयत्न:

Add Zee News as a Preferred Source

1) कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रिया काय आहे?

मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी खालील प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे:

समिती गठन: प्रत्येक गावात ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी), ग्रामपंचायत अधिकारी (ग्रामसेवक), आणि सहायक कृषी अधिकारी (कृषी सहायक) यांची समिती स्थापन केली जाईल. ही समिती अर्जदारांच्या दस्तऐवजांची तपासणी करेल आणि पात्र व्यक्तींची शिफारस करेल.

हैदराबाद गॅझेटियर नोंदी: हैदराबाद गॅझेटियरमधील नोंदींच्या आधारे मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा किंवा कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र दिले जाईल.

वंशावळी तपासणी: 13 ऑक्टोबर 1967 पूर्वी जर एखाद्या मराठा व्यक्तीचे वंशज शेतकरी म्हणून नोंदवले गेले असतील किंवा त्यांच्याकडे कुणबी प्रमाणपत्र असेल, तर त्यांच्या नातेवाईकांना प्रत Gilbert पर लिहून दिल्यास कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल.

पारदर्शकता: ही प्रक्रिया समयबद्ध आणि पारदर्शक पद्धतीने राबवली जाईल.

2) कोणत्या दस्तऐवजांच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल?

कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी खालील दस्तऐवजांचा उपयोग होईल:

गॅझेटियरमधील नोंदी: हैदराबाद गॅझेटियर आणि सातारा गॅझेटियरमधील नोंदी, ज्यात मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा अशा जातींचा उल्लेख आहे.

वंशावळी पुरावे: 1881 ते 1901 दरम्यानच्या नोंदी, ज्यात गावनिहाय किंवा घर क्रमांकानुसार कुणबी नोंद आहे.

नातेवाईकांचे प्रतिज्ञापत्र: जर एखाद्या नातेवाईकाकडे कुणबी प्रमाणपत्र असेल, तर त्यांच्या प्रत Gilbert वर इतर नातेवाईकांना प्रमाणपत्र मिळू शकते.

महसुली आणि शैक्षणिक पुरावे: निजामकालीन करार, सनदी, किंवा इतर सरकारी नोंदी.

3) एका गावात एकच कुणबी नोंद सापडली तरी काय होईल?

जर एखाद्या गावात हैदराबाद गॅझेटियर किंवा सातारा गॅझेटियरमध्ये एकच कुणबी नोंद सापडली, तरी त्या नोंदीच्या आधारे संपूर्ण गावातील मराठा कुटुंबांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळू शकते. कारण 1901 पूर्वीच्या एका व्यक्तीपासून आज 60 ते 70 जणांचे कुटुंब तयार झाले आहे. यामुळे गावातील अनेक मराठा कुटुंबांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.

4) मराठ्यांना याचा कसा फायदा होईल?

शिक्षण: ओबीसी कोट्यातून शैक्षणिक सवलती, जसे की शुल्क माफी आणि स्कॉलरशिप, मिळतील.

नोकरी: सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळेल, ज्यामुळे रोजगाराच्या संधी वाढतील.

सामाजिक उन्नती: आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपण दूर होण्यास मदत होईल, विशेषतः मराठवाड्यातील मराठा समाजासाठी.

5) हैदराबाद गॅझेटियर आणि सातारा गॅझेटियर म्हणजे काय?

हैदराबाद गॅझेटियर: निजामकालीन हैदराबाद रियासतीच्या अधिसूचनांमध्ये कुणबी जातीला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास म्हणून नमूद केले आहे. यामध्ये मराठवाड्यातील मराठा-कुणबी नोंदी आहेत, ज्याचा उपयोग आता कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी होत आहे.

सातारा गॅझेटियर: सातारा रियासतीच्या नोंदींमध्ये मराठा आणि कुणबी यांचा ऐतिहासिक संबंध दर्शवला आहे. यात गावनिहाय वंशावळी आणि जातीच्या नोंदी आहेत, ज्या मराठा समाजाला कुणबी म्हणून ओळखण्यासाठी पुरावा म्हणून वापरल्या जात आहेत.

6) कुणबी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज कोण करू शकतो?

मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा: ज्यांचे वंशज हैदराबाद गॅझेटियर किंवा सातारा गॅझेटियरमध्ये कुणबी म्हणून नोंदवले गेले आहेत.

शेतकरी कुटुंब: 13 ऑक्टोबर 1967 पूर्वीचे शेतकरी वंशज असलेले मराठा.

नातेवाईक: ज्यांच्या नातेवाईकांकडे आधीच कुणबी प्रमाणपत्र आहे आणि ते प्रतिज्ञापत्रावर कुणबी असल्याचा दावा करू शकतात.

7) या प्रक्रियेला ओबीसी समाजाचा विरोध का आहे?

ओबीसी समाजातील काही नेत्यांनी, जसे की छगन भुजबळ, मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्यास विरोध केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की:

> मराठा आणि कुणबी या दोन वेगळ्या जाती आहेत, आणि सर्व मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देणे कायदेशीरदृष्ट्या टिकणार नाही.

> मराठ्यांना ओबीसी कोट्यात समाविष्ट केल्यास विद्यमान ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाच्या संधी कमी होतील.

> उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा-कुणबी एकच नसल्याचे स्पष्ट केले आहे, त्यामुळे सरसकट प्रमाणपत्र देण्यास विरोध आहे.

8) मराठा आरक्षण आंदोलनाचा राजकीय परिणाम काय आहे?

> मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या निर्णयामुळे मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठ्यांचा राजकीय प्रभाव वाढू शकतो.
>  राजकीय आरक्षणाचा फारसा लाभ होणार नाही, कारण बहुतांश राजकारण्यांनी आधीच ओबीसी प्रमाणपत्र काढले आहे.
> ओबीसी समाजातील नाराजीमुळे महायुती आणि महाविकास आघाडी यांना निवडणुकांमध्ये मराठा आणि ओबीसी मतांचा समतोल साधण्याचे आव्हान आहे.

9) मराठा आरक्षण आंदोलनाचा इतिहास काय आहे?

मराठा आरक्षणाची मागणी 1980 मध्ये स्वर्गीय अण्णासाहेब पाटील यांनी प्रथम मांडली. 22 मार्च 1982 रोजी मुंबईत पहिला मोर्चा काढला गेला. त्यानंतर 2014 मध्ये आघाडी सरकारने 16% मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश काढला, परंतु तो विधिमंडळात मंजूर झाला नाही. 2018 मध्ये फडणवीस सरकारने 13% मराठा आरक्षण दिले, परंतु 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ते रद्द केले. फेब्रुवारी 2024 मध्ये 10% SEBC आरक्षण मराठा समाजाला देण्यात आले, परंतु मनोज जरांगे यांनी ओबीसी कोट्यातून आरक्षणाची मागणी कायम ठेवली.

10) या निर्णयाचा कायदेशीर आधार काय आहे?

हैदराबाद गॅझेटियर आणि सातारा गॅझेटियरमधील नोंदी मराठा-कुणबी संबंधांचा ऐतिहासिक पुरावा देतात.

न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती: मराठवाड्यातील 1.75 कोटी नोंदी तपासून 13,498 कुणबी नोंदी सापडल्या, ज्यांच्या आधारे प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली.

तथापि, सर्व मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देणे कायदेशीरदृष्ट्या आव्हानात्मक आहे, कारण उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आणि कुणबी यांना वेगळ्या जाती मानले आहे.

11) या प्रक्रियेची अंमलबजावणी कशी होईल?

58 लाख कुणबी नोंदी: या नोंदी गावपातळीवर सार्वजनिक केल्या जातील, ज्यामुळे अर्जदारांना प्रमाणपत्र मिळवणे सोपे होईल.

वंशावळ समिती: तालुका स्तरावर समित्या स्थापन केल्या जातील, ज्या नोंदी आणि प्रत Gilbert यांची तपासणी करतील.

साप्ताहिक आढावा: प्रत्येक सोमवारी जिल्हाधिकारी प्रक्रियेचा आढावा घेतील, ज्यामुळे प्रक्रिया पारदर्शक आणि जलद होईल.

FAQ

मराठा आरक्षणाची मागणी कधीपासून सुरू झाली?
मराठा आरक्षणाची मागणी सर्वप्रथम 1980 मध्ये स्व. अण्णासाहेब पाटील, माथाडी कामगार नेते, यांनी मांडली. 22 मार्च 1982 रोजी त्यांनी मुंबईत पहिला मोर्चा काढला. तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबासाहेब भोसले यांनी आरक्षण देण्याचे मान्य केले, परंतु दुसऱ्या दिवशी अण्णासाहेब पाटील यांचे निधन झाल्याने ही लढाई थंडावली.

कुणबी प्रमाणपत्रासाठी कोणते दस्तऐवज लागतात?
गॅझेटियर नोंदी: हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटियरमधील मराठा-कुणबी किंवा कुणबी नोंदी.
वंशावळी पुरावे: 1881-1901 दरम्यानच्या गावनिहाय किंवा घर क्रमांकानुसार कुणबी नोंदी.
नातेवाईकांचे प्रत प्रतिज्ञापत्र: कुणबी प्रमाणपत्र असलेल्या नातेवाईकांचे प्रतिज्ञापत्र.
महसुली/शैक्षणिक पुरावे: निजामकालीन करार, सनदी, शाळेच्या नोंदी, किंवा इतर सरकारी दस्तऐवज.

मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्राचा काय फायदा होईल?
शिक्षण: ओबीसी कोट्यातून शुल्क सवलत, स्कॉलरशिप, आणि प्रवेशात आरक्षण.
नोकरी: सरकारी आणि निमसरकारी नोकऱ्यांमध्ये ओबीसी कोट्यातून आरक्षण.
सामाजिक उन्नती: मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठ्यांचे आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपण दूर होईल.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Manoj JarangeManoj jarange patilmaratha reservationMumbaiमनोज जरांगे

इतर बातम्या

बाळासाहेब ठाकरेंच्या नातवाची दमदार एन्ट्री, 'निशांची...

मनोरंजन