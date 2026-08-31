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Explained: 50 लाख मराठ्यांचं मुंबईत 'झोपून राहणे, रेटून खाणे' आंदोलन; जरांगेंचा प्लॅन काय? तारखेसहीत सगळं सांगितलं

आतापर्यंत लाखोंच्या संख्येनं रस्त्यावर उतरलेल्या मराठ्यांना जरांगेंनी यावेळेस अगदी वेगळं आवाहन केलं असून मुंबईत कसं जमायचं याबद्दलचा सविस्तर प्लॅनच सांगितला आहे. जरांगे काय म्हणालेत जाणून घ्या...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 31, 2026, 01:03 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 01:03 PM IST
Explained: 50 लाख मराठ्यांचं मुंबईत 'झोपून राहणे, रेटून खाणे' आंदोलन; जरांगेंचा प्लॅन काय? तारखेसहीत सगळं सांगितलं
Image Credit: जरांगेंनी समर्थकांना सांगितला नेमका प्लॅन (फाइल फोटो, वृत्तसंस्थांकडून साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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