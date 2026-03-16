अजित पवारांच्या अपघातावरुन राज्यसभेत प्रश्न, ब्लॅक बॉक्सचं उल्लेख करत सरकारचं उत्तर; रोहित पवार संतापले

Ajit Pawar Plane Crash Topic In Parliament: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघात प्रकरणाचा मुद्दा राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार मनोज झा यांनी राज्यसभेत उपस्थित केला. मनोज झा यांनी रूल 12 नुसार अपघाताची चौकशी करण्याची मागणी केली. यावर केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री राममोहन नायडू यांनी उत्तर दिलं असलं तरी अजित पवारांचे पुतणे आणि शरद पवारांच्या पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी या सर्व प्रश्नोत्तरावरुन नाराजी व्यक्त केली आहे. नेमकं राज्यसभेत घडलं काय ते पाहूयात...
अजित पवार यांच्या अपघातासारख्या अनेक घटना घडत आहेत त्यात सुधारणा करण्यासाठी विमान वाहतूक मंत्रालयाने काही सुधारणा करणार आहे का? असा सवाल मनोज झा यांनी उपस्थित केला. यावर केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री राममोहन नायडू यांनी उत्तर दिलं आहे. "मागच्या एक वर्षांपासून जनतेच्या मनात याबाबत अनेक प्रश्न आहेत. सगळ्या घटनेचा तपास एअर एव्हिएशन इनव्हेस्टीगेशन ब्यूरोकडून म्हणजेच एएआयबी केला जात आहे. एएआयबी या प्रकरणामध्ये सखोल आणि पारदर्शक तपास करत आहे," असं नायडू यांनी सांगितलं.
"तापस कसा व्हावा हे भारत सरकार ठरवत नाही तर आंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल ठरवते आणि त्यानुसारच हा तापस सुरू आहे," असंही नायडू यांनी सांगितलं. "जगात कुठेही अपघात झाला तरी याच प्रकारे तपास होत असतो. पहिले ब्लॅक बॉक्स विदेशात पाठवले जायचे मात्र आता यावर्षी ब्लॅक बॉक्स हे इथेच एएआयबी लॅबमध्ये डीकोड होत आहेत. तापस आपल्याच देशात होण्यासाठीची व्यवस्था तयार करत आहोत," अशी माहितीही नायडू यांनी दिली.
यावरून रोहित पवार यांनी ट्विटवरून मनोज झा यांचे आभार मानले आहेत. मात्र केंद्रीय नागरी हवाई उड्डाण मंत्री राम मोहन नायडू यांनी रूल 12 अंतर्गत तपास करणार का यावर उत्तर दिले नसल्याचा आरोप रोहित पवार यांनी केला आहे. "लढवय्ये आणि अभ्यासू खासदार प्राध्यापक मनोज झा साहेबांना गेल्या आठवड्यात भेटून अजितदादांच्या अपघाताच्या पारदर्शक चौकशीसंदर्भात संसदेच्या अधिवेशनात मागणी करण्याची विनंती केली होती. शक्य त्या आयुधाने हा विषय मांडण्याचा शब्द त्यांनी दिला होता. आज राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात मुद्दा मांडून वेगळ्या शेड्युल (Rule 12) अंतर्गत तपासाची मागणी केली, त्याबद्दल झा साहेबांचे, त्यांच्या पक्षाचे आणि त्यांचे नेते तेजस्वी यादव जी यांचे मनपूर्वक आभार!" असं रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे.
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) March 16, 2026
"मंत्र्यांनी उत्तर देताना मात्र ठोस उत्तर न देता केवळ थातुरमातुर उत्तर देण्याचे काम केले. आम्ही एएआयबी नियम 11 ऐवजी नियम 12 द्वारे चौकशीच्या करत असलेल्या मागणीला मंत्र्यांनी जाणीवपूर्वक बगल देण्याचे काम केले, हे अत्यंत दुर्देवी आहे. खासदार सुप्रियाताई तसेच इंडिया आघाडीच्या माध्यमातून या आठवड्यात संसदेत अजितदादांच्या विषयावर विस्तृत चर्चा होईलच शिवाय राज्याच्या विधानसभेत देखील विस्तृत चर्चा व्हावी, ही अपेक्षा," असंही रोहित पवारांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
अजित पवारांच्या विमानाचा अपघात 28 जानेवारी रोजी बारामती विमानतळाजवळ सकाळी पावणेनऊच्या सुमारास झाला. मुंबईहून बारामतीच्या दिशेने झेपावलेलं अजित पवारांचं विमान धावपट्टीपासून काही फूटांवर असलेल्या खड्ड्यात कोसळलं आणि विमानाचा मोठा स्फोट झाला. या अपघातामध्ये अजित पवारांबरोबर अन्य चौघांचाही मृत्यू झाला. अजित पवारांच्या आकस्मिक निधनामुळे राज्यावर शोककळा पसरली. राज्य सरकराने सरकारी दुखवटा जाहीर केला. अजित पवारांच्या निधनाच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच 1 फेब्रुवारी रोजी त्यांच्या पार्थिवावर बारामतीमध्ये अंत्यसंस्कार करण्यात आले. मात्र हा अपघात आहे का घातपात याबद्दल रोहित पवारांपासून अनेक आमदारांनी शंका उपस्थित केल्याचं दिसून येत आहे.