/जरांगेंच्या 13 मागण्यांवर फडणवीस सरकारची 13 उत्तरं... मध्यरात्री अंतरवाली सराटीत काय ठरलं?

Explained Manoj Jarange Fadnavis Government Deal: मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील आणि राज्य सरकारमध्ये नेमक्या कोणत्या 13 मुद्द्यांवर चर्चा झाली आणि यावर सरकारने काय सांगितलंय जाणून घ्या...
Explained Manoj Jarange Fadnavis Government Deal: मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी रणरणत्या उन्ह्यात बसून अंतर वाली सराटीत बसून आमरण उपोषण सुरु केलं होतं. जरांगे यांचं हे उपोषण सोडवण्यात राज्य सरकारच्या राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आमदार प्रसाद लाड यांच्या शिष्टमंडळाला पहिल्याच दिवशी सोडवण्यात यश आलं आहे. जरांगे यांना फळांचा रस पाजून मध्यरात्रीनंतर हे उपोषण सोडवण्यात यश आलं. सातारा गॅझेट लागू करण्यासह मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यासाठी जरांगे यांनी एक महिन्याची मुदतवाढ सरकारला दिली आहे. तर उर्वरीत सर्वच मागण्यांची सूचना आणि अध्यादेश राज्य सरकारकडून 3 दिवसांत काढण्यात येणार आहे. त्यामुळे जरांगे यांनी अखेर त्यांचं उपोषण मागे घेतलं आहे.
दरम्यान, उपोषण सोडल्यानंतर जरांगे यांना छत्रपती संभाजीनगरच्या खाजगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं आहे. मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास मुंबई आंदोलनाचा ईशारा जरांगे यांनी राज्य सरकारला दिला आहे. जरांगे यांच्या नेतृत्वाखाली समाजाला न्याय मिळतो अशी प्रतिक्रिया राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्यानं मी त्यांचे आभार मानतो असं विखे-पाटलांनी म्हटलं आहे. मात्र जरांगे आणि फडणवीस सरकारमध्ये नेमकी कोणत्या मुद्द्यावर चर्चा झाली?
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या मागण्या काय होत्या आणि त्यावर सरकारने काय उत्तरे दिली, हे जाणून घेऊयात...
मागणी क्रमांक 01: 58 लाख नोंदीची माहिती देण्यात यावी
उत्तर : मा. न्या. शिंदे समितीने शोधलेल्या नोंदी सर्व जिल्ह्याच्या शासकीय संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. संबंधीत नागरीक संकेतस्थळाला भेट देवून नोंदी बघू शकतो.आंदोलकांना आवश्यकता असल्यास नोंदीची प्रत काढून देण्यात येईल.
मागणी क्रमांक 02: हैद्राबाद गॅझेट नुसार कुणबी जातीचे दाखले देण्यात यावे.
उत्तर: विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांनी दाखले वितरीत करण्यासाठी SOP तयार केलेली आहे. या SOP च्या आधारे दाखले देण्यासाठी पुढील तीन महीन्यामध्ये गृह भेटी, विशेष शिबीरे आयोजीत करण्यासाठी मा. विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांचेवर जबाबदारी निश्चीत करण्यात येईल. सर्व जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत या कामाचा प्रत्येक आठवडयाला आढावा घेण्यात येईल. या कामामध्ये निष्काळजीपणा करणा-या अधिका-यांवर शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यात येईल.
मागणी क्रमांक 03: जात पडताळणी प्रमाणपत्रे तातडीने देण्यात यावीत
उत्तर : विभागीय आयुक्त दर पंधरा दिवसाला या कामाचा आढावा घेतील.
मागणी क्रमांक 04: सातारा गॅझेटची अंमलबजावणी करावी.
उत्तर : याबाबत महाधिवक्ता (अँडव्हकेट जनरल) यांचे मत घेवून कार्यवाही करण्यात येईल.एक महिना या गॅझेटची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुदत हवी.
मागणी क्रमांक 05: मराठा समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्यात यावे.
उत्तर :मराठा आरक्षण कक्ष स्थापन करण्याबाबतची कार्यवाही पुढील एका महिन्यात करण्यात येईल.
मागणी क्रमांक 06: मराठा आरक्षण आंदोलनामध्ये मृत्यु-मुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या वारसदारांना आर्थिक मदत देण्यात यावी
उत्तर : एकूण 306 आंदोलकांपैकी 275 आंदोलकांच्या वारसांना शासनामार्फत 10 लक्ष अर्थसहाय्य देण्यात आलेले आहे. उर्वरीत 31 वारसांना पुढील 15 दिवसांमध्ये अर्थसहाय्य देण्यात येईल.
मागणी क्रमांक 07: कुणबी प्रमाणपत्र तातडीने वितरीत करण्यात यावे
उत्तर :नोंदी शोधणे, कुणबी जात प्रमाणपत्र, जात पडताळणी प्रमाणपत्र याबाबत नागरीकांना सहाय्य करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये हेल्प लाईन पुढील आठ दिवसांमध्ये सुरू करण्यात येईल.
मागणी क्रमांक 08: ग्रामस्तरीय समितीच्या कामकाजाचा आढावा
दि.2 सप्टेबर 2025 च्या शासन निर्णयानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या ग्रामस्तरीय समितीच्या कामकाजाचा तहसीलदार दर 15 दिवसांनी आढावा घेतील
मागणी क्रमांक 09: ग्रामस्तरीय समितीने गृह भेटी करून तातडीने चौकशी अहवाल द्यावेत.
उत्तर : ग्रामस्तरीय समिती प्रत्येक महिन्याच्या दुस-या व चौथ्या गुरूवारी गावामध्ये उपस्थीत राहून कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी आवश्यक चौकशी अहवाल सादर कार्यवाही करेल. समितीच्या कामकाजावर संबंधीत तहसीलदार यांचे नियंत्रण असेल.
मागणी क्रमांक 10: मोडी भाषेचे मराठीमध्ये भाषांतर करण्यासाठी तज्ञ नेमावेत.
उत्तर : महाराष्ट्र शासनाच्या मराठी भाषा विभागाने 27 मे 2026 रोजीच्या परिपत्रकान्वये मोडी अभ्यासकांचे पॅनल तयार केलेल असून, त्यांच्या कामकाजाचे मानधनही निश्चित केलेले आहे. या पॅनेलमधील अभ्यासकांची जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत उपलब्ध करण्यात येईल.
मागणी क्रमांक 11: EWS मधून निवड झालेल्या उमेदवारांची निवड झालेल्या पदावर नियुक्ती करण्यात यावी
उत्तर : याबाबत कायदेशीर मार्गदर्शन घेण्यात येईल.
मागणी क्रमांक 12: मा.न्या.शिंदे समितीला मा.न्या. शिंदे समितीला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात यावी
उत्तर : मा.न्या.शिंदे समितीला मा.न्या. शिंदे समितीला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात येईल.तसा आदेश काढण्यात येईल.
मागणी क्रमांक 13: मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यात यावेत.
उत्तर : याबाबत योग्य कारवाई करण्यात येईल.