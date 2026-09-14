Explained: जरांगेंनी गणेशोत्सवाच्या पहिल्याच दिवशी वाढवलं मुंबईकरांचं टेन्शन; 'देव-देवतांच्या आडून फडणवीसांनी...', उद्यापासून नेमकं काय होणार?

मराठा आरक्षणासाठी आमरण उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांनी आपल्या समर्थकांना मुंबईच्या दिशेने कधी निघायचं याची माहिती आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली आहे. राज्यातील सर्वांना गणेशोत्सवाच्या शुभेच्छा देतानाच जरांगेंनी पुन्हा एकदा औषधोपचार आणि पाणी सोडल्याची माहिती समर्थकांना दिली. आपल्याला आता बोलता येत असल्याचं सांगतानाच उद्या बोलण्यास त्रास होईल असंही ते म्हणालेत.
अंतरवाली सराटीमधून समर्थकांशी संवाद साधताना, "दोन महत्वाचे विषय राज्यातील मराठा समाजाला सांगायचे आहेत.सध्या मला बोलता येतं.16 दिवसांच्या उपोषणात डॉक्टरांनी सलाईन लावल्यानं मला बरं वाटत होतं.पण काल पोलिसांनी परवानगी नाकारल्याने औषधोपचार, पाणी मी सोडलं आहे. आता सर्व बंद केल्यानं पोटात आग होण्यास सुरुवात झाली आहे. उद्या बोलण्यास त्रास होईल त्यामुळे महत्वाचे विषय मला सांगायचे आहेत त्याबदल कुणीही वाईट वाटून घेऊ नका," असं म्हणत जरांगेंनी एक महत्त्वाची घोषणा केली.
"उद्या सकाळी 11 वाजता आपण मुंबईच्या दिशेने निघणार आहोत. मुंबईला जायचा शब्द मागे घेतला जाणार नाही. यामुळे समाजाच्या स्वाभिमानाला धक्का लागणार नाही. ठरलेल्या मार्गानेच मुंबईला जायचं आहे. माझ्या सोबत 2 रुग्णवाहिका असतील. 10 माणसांपेक्षा माझ्यासोबत कुणीही असणार नाही.
"देवेंद्र फडणवीस यांच्या तोडीस तोड डाव टाकावा लागतो. फडणवीस यांनी गणेशोत्सवाच्या आडून मराठ्यांवर डाव टाकला. मराठे मुंबईत येणार आणि धिंगाणा घालणार. मग दंगल घडणार, परवानगी नाकारली ना मग फडणवीस मला एकट्याला परवानगी देणार की नाही? आझाद मैदानांवर आता मला परवानगी देणार का? मी एकटा आधी खिंड लढवतो आधी एकटा मी मुंबईत जातो. समाजाने येऊ नये असं नाही. वर्गणी करून केलेल्या गाड्या तशाच ठेवा पैसे खर्च करू नका," असं आवाहन जरांगेंनी समर्थकांना केलं आहे.
"देव-देवतांच्या आडून त्यांनी (फडणवीसांनी) डाव टाकला आहे, त्यामुळे डाव पलटतो. मी एकटा लढतो. मुंबईत मराठा समाजाला योग्य वेळी बोलावलं जाईल. तुम्ही तुमच्या गावात सावध आणि सुरक्षित राहा. मराठा समाजाने आता नाराज होऊ नये. वेळप्रसंगी निर्णय बदलावे लागतात. निर्णय फक्त तुम्ही येण्याचा बदलला आहे," असं जरांगे समर्थकांना उद्देशून म्हणाले.
"फडणवीस यांना डाव टाकून मराठ्यांना जिंकवावं लागेल, सण उत्सव आहेत. सगळं सैन्य कधीच एका दिवशी गेलेलं नाही. काही घात झाला तर? मी एकटा मुंबईत जातो. मला कोण अडवतो कोण परवानगी नाकारतो ते बघतो. मराठ्यांची तिथे गर्दी होणार म्हणून तुम्ही परवानगी नाकारली ना? आता मी एकटा येतो. आता आम्ही सरकार आणि न्यायदेवतेचा सन्मान होणार की नाही?" असा प्रतिप्रश्न जरांगेंनी प्रशासनाला केला आहे.
"जेवण्यासाठी आणलेलं साहित्य तसंच ठेवा. ते साहित्य नंतर मुंबईत कामाला येईल. मुक्कामाचे ठिकाण कायम राहील. मुक्कामाच्या ठरलेल्या ठिकाणी अंतरवालीच्या उपोषणासारखं ठिकाण तयार करा. मी तिथेच उपोषण करीन. प्रत्येक ठिकाणी अशीच व्यवस्था ठेवा. कुठेही हार तुरे ठेऊ नका," असं आवाहनही जरांगेंनी आपल्या समर्थकांना या आंदोलनाची सर्व पूर्वतयारी करुन ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे. पुढे आंदोलन कसं होईल हे नंतर सांगणार असल्याचं जरांगेंनी समर्थकांना सूचित केलं आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज प्रसारमाध्यमांशी बोलताना जरांगेंच्या जवळजवळ सर्व मागण्या पूर्ण केल्याचा उल्लेख केला. "जरांगेंच्या जवळ जवळ सगळ्या मागण्या पूर्ण झाल्या आहेत. काही मागण्या कोर्टात आहेत. सर्व कोर्टातील मागण्या विविध टप्प्यात आहेत. या मागण्यांसाठी कोर्ट किंवा इतर पद्धती आहेत त्यामुळे तसे करता येईल. आम्ही सगळी चर्चा केली असून संवैधानिक पद्धतीने चर्चा करत आहोत. यापुढेही करूया पण ज्या मागण्या कोर्टात आहेत त्यात आम्ही काही करू शकत नाही. गणेशोत्सव सुरू असताना आंदोलन करणे सोयीस्कर ठरणार नाही," असं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे.