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  • /Explained: जरांगेंनी गणेशोत्सवाच्या पहिल्याच दिवशी वाढवलं मुंबईकरांचं टेन्शन; देव-देवतांच्या आडून फडणवीसांनी..., उद्यापासून नेमकं काय होणार?

Explained: जरांगेंनी गणेशोत्सवाच्या पहिल्याच दिवशी वाढवलं मुंबईकरांचं टेन्शन; 'देव-देवतांच्या आडून फडणवीसांनी...', उद्यापासून नेमकं काय होणार?

मराठा आरक्षणासंदर्भात मागील 15 दिवसांपासून उपोषण करत असलेल्या जरांगेंनी एक मोठी घोषणा आज प्रसारमाध्यमांच्या माध्यमातून बोलताना केली असून पुढचं नियोजन कसं असेल हे सांगितलंय.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 14, 2026, 12:38 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 12:38 PM IST
Explained: जरांगेंनी गणेशोत्सवाच्या पहिल्याच दिवशी वाढवलं मुंबईकरांचं टेन्शन; 'देव-देवतांच्या आडून फडणवीसांनी...', उद्यापासून नेमकं काय होणार?
Image Credit: अंतरवाली सराटीमध्ये बोलताना जरांगेंनी दिली माहिती (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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