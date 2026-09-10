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Explained: पवार कुटुंबात पुन्हा फूट? रोहित पवार शरद पवारांची साथ सोडणार? सुप्रिया सुळेंमुळे निर्णय? राष्ट्रवादी सोडून 'या' पक्षात जाणार?

रोहित पवारांचा पक्षातील इतर नेत्यांसोबत वाद असून त्यांचं त्यांची आत्या सुप्रिया सुळेंसोबत जुळत नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यावर स्वत: रोहित पवार आणि सुप्रिया सुळेंनी प्रतिक्रिया नोंदवलीये.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 10, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 01:55 PM IST
Explained: पवार कुटुंबात पुन्हा फूट? रोहित पवार शरद पवारांची साथ सोडणार? सुप्रिया सुळेंमुळे निर्णय? राष्ट्रवादी सोडून 'या' पक्षात जाणार?
Image Credit: भाजपाच्या आमदाराने केलेल्या दाव्याने खळबळ (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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