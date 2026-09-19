Explained: 'त्याला त्रास देत हत्या...', IIT बॉम्बेमधील विद्यार्थ्याने आयुष्य संपवल्यानंतर आईचे खळबळजनक आरोप, वडील म्हणाले '3 महिन्यांपासून जातीवरुन...'

आयआयटी बॉम्बेचा विद्यार्थी साहिल वाकोडे याने परीक्षेदरम्यान 'एआय'चा (AI) वापर करताना पकडले गेल्यानंतर काही तासांतच टोकाचं पाऊल उचलत जीवन संपवलं आहे. त्याच्या आईने आरोप केला आहे की, त्यांच्या मुलाचा छळ करण्यात आला आणि त्यामुळेच त्याचा मृत्यू झाला. "माझ्या मुलाची हत्या झाली आहे. त्याचा खूप छळ करण्यात आला होता. मला न्याय हवा आहे," असे त्यांनी म्हटले आहे.
वाकोडेच्या वडिलांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवरून मुंबई पोलिसांनी आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी सांगितले की, वडिलांनी आपल्या जबाबात काही लोकांची नावे दिली आहेत आणि त्या सर्वांच्या कथित भूमिकेबाबत तपास केला जात आहे.
आयआयटीच्या 'एनर्जी सायन्स अँड इंजिनिअरिंग' विभागातील एमएससीच्या दुसऱ्या वर्षाचा विद्यार्थी असलेला वाकोडे, शुक्रवारी संध्याकाळी पवई कॅम्पसवरील वसतिगृहाच्या खोलीत मृतावस्थेत आढळला. आयआयटी बॉम्बेच्या माहितीनुसार, त्या दिवशी परीक्षेदरम्यान तो मोबाईल फोन वापरताना आढळला होता आणि उत्तरे मिळवण्यासाठी त्याने प्रश्नपत्रिका 'चॅटजीपीटी'वर (ChatGPT) अपलोड केली होती.
दरम्यान याप्रकरणी साहिलचे शिक्षक सत्यनारायण डल्ला यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यांनी जातीवाचक शिवीगाळ केल्याचा आरोप साहिलच्या वडिलांनी जबाबात केला आहे. त्याचसोबत साहिलला डल्ला यांनी खोट्या प्रकरणात गुंतवेन अशी धमकी दिल्याचा पालकांचा आरोप आहे.
डायरेक्टर श्रीशिष बी. केदारे यांच्या सांगण्यावरून शिक्षकांकडून त्रास दिल्याचा तक्रारीत दावा आहे. मानसिक त्रासाला कंटाळून साहिलने आत्महत्या केल्याचा वडिलांचा आरोप आहे. फॅकल्टी टीचर तसेच त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरोधात कायदेशीर तक्रार करण्यात आली आहे. IIT मधील इतर संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधातही तक्रार दाखल आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून साहिलला जातीवाचक शिवीगाळ केल्याचा वडिलांचा आरोप आहे.
प्रकरणात भारतीय न्याय संहितेतील कलम 108, 3(5) तसेच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील कलमांचा समावेश करण्यात आला आहे. पवई पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.
"विद्यार्थ्यावर कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली नव्हती. संबंधित शिक्षक आणि विभागप्रमुखांनी त्या विद्यार्थ्याशी चर्चा केली होती; त्यांनी त्याला समुपदेशन केले आणि या घटनेचा त्याच्या शैक्षणिक कारकिर्दीवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही, अशी ग्वाही दिली होती," असे संस्थेने एका निवेदनात म्हटले आहे. निवेदनानुसार, त्यानंतर वाकोडे आपल्या वसतिगृहातील खोलीवर परतला आणि "त्याच दिवशी संध्याकाळी तो आपल्या खोलीत मृत अवस्थेत आढळला".
"या मृत्यूशी संबंधित परिस्थितीची तपासणी सक्षम अधिकाऱ्यांकडून केली जात आहे," असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
मात्र, 400 हून अधिक विद्यार्थ्यांनी कॅम्पसमध्ये आंदोलन केले आणि असा आरोप केला की, वाकोडेला एका वर्षासाठी निलंबित करण्याची धमकी देण्यात आली होती. अशा कारवाईमुळे त्याला वसतिगृह सोडावे लागले असते आणि त्याचा अभ्यासक्रम चार वर्षांपेक्षा जास्त काळासाठी लांबला असता. तसेच, संस्थेने या मृत्यूशी संबंधित सर्व बाबी उघड केल्या नाहीत, असा आरोपही आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी केला.
"प्रशासनाकडून उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकतेची मागणी करण्यासाठी आम्ही एकत्र आलो आहोत. ही काही पहिलीच घटना नाही," असे एका आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्याने सांगितले.
आयआयटी बॉम्बेच्या कॅम्पसमध्ये सात महिन्यांतील आत्महत्येची ही तिसरी घटना आहे. यापूर्वी फेब्रुवारीमध्ये दुसऱ्या वर्षातील एका विद्यार्थ्याने वसतिगृहातील खोलीत आत्महत्या केली होती, तर जुलैमध्ये 20 वर्षीय बी.टेक.च्या दुसऱ्या वर्षातील विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली होती.