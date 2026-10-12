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MPSC आंदोलन मागे! रात्री दीड वाजता विवेकानंदने 'ती' पोस्ट वाचली अन् एकच जल्लोष; मुंढेंची नियुक्ती नाही तर 'या' निर्णयानंतर घेतला निर्णय | Video

मागील 11 दिवसांपासून सुरु असलेलं हजारो एमपीएससी विद्यार्थ्यांचं आंदोलन रात्री दीडच्या सुमारास मागे घेण्यात आलं. नेमकं रात्री दीडला असं काय घडलं जाणून घ्या सविस्तरपणे...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 12, 2026, 06:56 AM IST|Updated: Oct 12, 2026, 06:56 AM IST
MPSC आंदोलन मागे! रात्री दीड वाजता विवेकानंदने 'ती' पोस्ट वाचली अन् एकच जल्लोष; मुंढेंची नियुक्ती नाही तर 'या' निर्णयानंतर घेतला निर्णय | Video
Image Credit: रात्री दीड वाजता मागे घेतलं आंदोलन

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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MPSC आंदोलन मागे! रात्री दीड वाजता विवेकानंदने 'ती' पोस्ट वाचली अन् एकच जल्लोष; मुंढेंची नियुक्ती नाही तर 'या' निर्णयानंतर घेतला निर्णय | Video
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