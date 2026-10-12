MPSC आंदोलन मागे! रात्री दीड वाजता विवेकानंदने 'ती' पोस्ट वाचली अन् एकच जल्लोष; मुंढेंची नियुक्ती नाही तर 'या' निर्णयानंतर घेतला निर्णय | Video

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग म्हणजेच एमपीएससीची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी अखेर 11 दिवसांनंतर आंदोलन तूर्तास मागे घेतलं आहे. शासनाच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या चर्चेनंतर विद्यार्थ्यांनी हा निर्णय घेतला. आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांना आपण चौकशी होईपर्यंत रजेवर जाणार असल्याची घोषणा केलल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेतलं. या निर्णयानंतर आंदोलनस्थळी विद्यार्थ्यांनी जल्लोष करत आनंद व्यक्त केला.
चौकशी समितीच्या सचीवपदी तुकाराम मुंढेंची नियुक्ती केली जात असल्याची घोषणा विद्यार्थ्यांच्या भेटीदरम्यान मंत्री शिवेंद्रराजेंनी केल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी एकच जल्लोष केला. मात्र यानंतरही भीमनवार यांना पदावरुन हटवण्याची एकमेव मागणी शिल्लक असल्याने आंदोलन सुरु होते. अखेर स्वत: भीमनवार यांनी एक पोस्ट करत आपण चौकशी पूर्ण होईपर्यंत रजेवर जाणार असल्याची घोषणा केल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेण्याचं ठरवलं. विशेष म्हणजे, एमपीएससी पेपरफूट प्रकरणात राज्य सरकारने न्यायालयीन चौकशीची घोषणा केल्याने आपण रजेवर जात असल्याचं भीमनवार यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टच्या माध्यमातून कळवलं आहे.
"एमपीएससी पेपरफूट प्रकरणात राज्य सरकारने न्यायालयीन चौकशीची घोषणा केली आहे. मी माझ्या संपूर्ण आयुष्यात नैतिकतेला कायम प्राधान्य दिले. त्यामुळे ही चौकशी पूर्ण होईस्तोवर पदावर कार्यरत न राहता या कालावधीत रजेवर जाण्याचा निर्णय मी घेतला आहे. एमपीएससीची स्वायत्तता, विश्वसनीयता आणि विद्यार्थीहिताला कायम माझे प्राधान्य होते आणि यापुढेही असेल," असं भीमनवार यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
एमपीएससी पेपरफूट प्रकरणात राज्य सरकारने न्यायालयीन चौकशीची घोषणा केली आहे. मी माझ्या संपूर्ण आयुष्यात नैतिकतेला कायम प्राधान्य दिले. त्यामुळे ही चौकशी पूर्ण होईस्तोवर पदावर कार्यरत न राहता या कालावधीत रजेवर जाण्याचा निर्णय मी घेतला आहे. एमपीएससीची स्वायत्तता, विश्वसनीयता आणि विद्यार्थीहिताला कायम माझे प्राधान्य होते आणि यापुढेही असेल. जयहिंद ! जय महाराष्ट्र !— Vivek Bhimanwar, IAS (@bhimanwar) October 11, 2026
विवेकानंद पाटीलने भीमनवार यांची पोस्ट वाचून दाखवल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी एकच जल्लोष सुरु केला. विद्यार्थ्यांनी रोहित पवारांना उचलून घेतलं. त्या पाठोपाठो अनेक नेत्यांसमोर आणि प्रसारमाध्यमांसमोर विद्यार्थ्यांची बाजू मांडणाऱ्या विवेकानंद पाटीललाही विद्यार्थ्यांनी उचलून घेत जल्लोष केला. याचा व्हिडीओ रोहित पवारांनी पोस्ट केलाय. "विद्यार्थी सत्याग्रहाचा अखेर विजय…!विजय एकजुटीचा, जिद्दीचा.. आणि चिकाटीचा…!" अशा कॅप्शनसहीत रोहित पवारांनी हा व्हिडीओ पोस्ट केलाय.
#MPSC विद्यार्थी सत्याग्रहाचा अखेर विजय…!विजय एकजुटीचा, जिद्दीचा.. आणि चिकाटीचा…! #MPSC_विद्यार्थी_सत्याग्रह #MPSC #विद्यार्थी_एकजूट #विजय_एकजुटीचा https://t.co/27N29WfeAM— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) October 11, 2026
शिवेंद्रराजेंनी विद्यार्थी आंदोलनाला भेट दिल्यानंतर विद्यार्थ्यांसमोर सरकारने काय निर्णय घेतला आहे याचा मसुदा सादर केला. "बोलण्याची तुम्ही तयारी दाखवली त्याबद्दल आभार. मला इथे पाठवले त्याबद्दल आभार. आपण महाराष्ट्रातील माणसे आहोत एकमेंकाची माणसे आहोत, सुरुवात इथे आणि शेवट इथेच असणार आहोत. प्रतिनिधी आणि मुख्यमंत्री याची चर्चा झाली. सकारात्मक चर्चा झाली. आपल्या मागण्या होत्या त्या अंतिम सांगत आहोत तो तुम्हाला देत आहोत. मसुदा मागण्या देत आहोत. एमपीएससी आयोगाच्या चौकशी समितीचे सचिव म्हणून आता तुकाराम मुंढे काम करणार. व्ही. राधा समिती आहे. त्यात चांगले लोक आहेत. प्रामाणिक काम करणारे आहेत. 1600 जागा आम्ही भरणार आहोत. सार्वजनिक बांधकाम विभागात भरल्या जाणार आहेत. बाकी पण जगा भरल्या जाणार असं अश्वासन शिवेंद्रराजे भोसले यांनी दिले. संविधानिक काही गोष्टी आहेत त्या आपण मानल्या पाहिजेत ,कायदा टेक्निकल गोष्टी पाळाव्या लागतात. कायदा मानणारे आपण लोक आहोत. अंतिम हेतू आपला नक्की साध्य होईल," असं शिवेंद्रराजे भोसले म्हणाले.
यानंतर रोहित पवार यांनी सगळ्या मागण्या वाचून दाखवल्या. पण अध्यक्ष भीमनराव यांचा राजीनामा झाला पाहिजे यावर विद्यार्थी ठाम होते. विद्यार्थी घोषणाबाजी करु लागले. ते कोणाचं ऐकून घेत नसल्याने गोंळध झाल्याने रोहित पवार बोलण्याचे थांबले. भीमनराव यांच्या राजीनाम्यासाठी सरकारला 15 मिनिटांची वेळ देण्यात आला होता. मात्र त्याच दरम्यान स्वत: भीमनराव यांनी पोस्ट करुन आपण चौकशी पूर्ण होईपर्यंत पदावर राहणार नसल्याची घोषणा केली. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी तात्पुरतं आंदोलन मागे घेत असल्याची घोषणा केली.