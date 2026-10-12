FDA आयुक्तपद न सोडता तुकाराम मुंढे कसा मिळवून देणार MPSC विद्यार्थ्यांना न्याय? नेमकी त्यांच्यावर काय जबाबदारी सोपवलीय? रोहित पवार म्हणाले, 'अध्यक्षांपासून ते वॉचमनपर्यंत मुंढे..'

एमपीएससीमध्ये झालेल्या गैरप्रकारांची चौकशी करण्यासाठी सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली असून, त्याच्या सचिवपदी तुकाराम मुंढे असतील, अशी घोषणा मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी केली. म्हणजेच मुंढे हे अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या आयुक्तपदी कायम राहणार असून ते एमपीएससीसंदर्भातील चौकशी समितीचे सचिव म्हणून अतिरिक्त कारभार स्वीकारतील.
पुण्यात सुरू असलेल्या आंदोलनात जाऊन त्यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला आणि त्यावेळी सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून रविवारी रात्री आंदोलनस्थळी त्यांनी समिती जाहीर केली. याप्रसंगी आमदार रोहित पवार डॉ. विश्वजित कदम यांच्यासह आंदोलक प्रतिनिधी उपस्थित होते. निवृत्त अधिकारी लक्ष्मी गौतम, माजी आयएएस गणेश पाटील, न्या. पी. डी. नाईक यांचा या समितीत समावेश असेल. मुंढेंच्या नियुक्तीची मागणी विद्यार्थ्यांनीच केली होती.
शिवेंद्रराजे भोसले म्हणाले की, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रिक्त जागाही एमपीएससीच्या माध्यमातून भरल्या जातील. आता आंदोलन थांबवावे अशी मी विनंती करतो. याबाबतचा अंतिम मसुदा रोहित पवार आणि डॉ. विश्वजित कदम यांच्याकडे सुपूर्द करतो. ज्याबद्दल मुख्यमंत्री आणि सचिव यांनी चर्चा केली आहे, असंही शिवेंद्रराजेंनी विद्यार्थ्यांसमोर नमूद केलं. याम मुसद्यामध्ये मुंढेंच्या नियुक्तीचाही उल्लेख असल्याचे समजते.
रोहित पवार म्हणाले की, मसुदा वाचल्याशिवाय निर्णय घेतले जाणार नाहीत. अध्यक्ष ते वॉचमनपर्यंत सर्वांचा तपास तुकाराम मुंढे यांची सचिव असलेली समिती करेल. चौकशी सुरु असताना एमपीएससीच्या अध्यक्षपदी विवेक भीमनवार नकोत. समितीला स्वातंत्र्य देण्यासाठी अध्यक्षांना हटवा मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी काही प्रमुख मागण्या मान्य केल्याचे यावेळी आमदार रोहित पवार यांनी जाहीर केले.
मुंढेंसारख्या प्रमाणिक अधिकाऱ्याला सचिव म्हणून चौकशी समितीवर नेमण्यात आल्याने एमपीएससी परीक्षांसंदर्भातील पेपरफुटीपासून ते इतर गोंधळापर्यंत अनेक गोष्टी समोर येतील अशी अपेक्षा विद्यार्थ्यांना आहे. मात्र या सचिवपदावर असतानाच मुंढे हे सध्या करत असलेले अन्न आणि औषध प्रशासनाचं काम सुरुच ठेवणार असून त्यांची बदली होणार नाहीये.
मुंढेंच्या नियुक्तीची घोषणा झाल्यानंतरही विद्यार्थी एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांचा राजीनामा झालाच पाहिजे या मागणीवर अडून राहिले. यासंदर्भातील निर्णयासाठी सरकारला 15 मिनिटांचा वेळ देण्यात आला. भीमनवार यांनी राजीनामा दिला नाही तर आंदोलन मागे घेणार नाही यावर विद्यार्थी ठाम होते. अखेर रात्री 1 वाजून 24 मिनिटांनी भीनमावर यांनीच न्यायालयीन चौकशी होईपर्यंत आपण पदापासून दूर राहून रजेवर जात असल्याचं घोषणा केली. त्यांनी केलेली पोस्ट आंदोलक विवेकानंद पाटीलने सर्वांना वाचून दाखवली.
"एमपीएससी पेपरफूट प्रकरणात राज्य सरकारने न्यायालयीन चौकशीची घोषणा केली आहे. मी माझ्या संपूर्ण आयुष्यात नैतिकतेला कायम प्राधान्य दिले. त्यामुळे ही चौकशी पूर्ण होईस्तोवर पदावर कार्यरत न राहता या कालावधीत रजेवर जाण्याचा निर्णय मी घेतला आहे. एमपीएससीची स्वायत्तता, विश्वसनीयता आणि विद्यार्थीहिताला कायम माझे प्राधान्य होते आणि यापुढेही असेल," असं भीमनवार यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
एमपीएससी पेपरफूट प्रकरणात राज्य सरकारने न्यायालयीन चौकशीची घोषणा केली आहे. मी माझ्या संपूर्ण आयुष्यात नैतिकतेला कायम प्राधान्य दिले. त्यामुळे ही चौकशी पूर्ण होईस्तोवर पदावर कार्यरत न राहता या कालावधीत रजेवर जाण्याचा निर्णय मी घेतला आहे. एमपीएससीची स्वायत्तता, विश्वसनीयता आणि विद्यार्थीहिताला कायम माझे प्राधान्य होते आणि यापुढेही असेल. जयहिंद ! जय महाराष्ट्र !— Vivek Bhimanwar, IAS (@bhimanwar) October 11, 2026
भीमनवार हे पदापासून दूर राहणार असल्याने आणि मुंढे सचीव असलेली समिती चौकशी करणार असल्याने आपल्याला न्याय मिळेल अशी विद्यार्थ्यांची अपेक्षा आहे. रोहीत पवार यांनी एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेतल्यानंतर आंदोलनस्थळावरुनच मुख्यमंत्र्याना फोन केला. रोहित पवारांनी त्यांचे आभार मानले. येत्या काही दिवसात ते मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचे कळते आहे.