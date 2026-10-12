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FDA आयुक्तपद न सोडता तुकाराम मुंढे कसा मिळवून देणार MPSC विद्यार्थ्यांना न्याय? नेमकी त्यांच्यावर काय जबाबदारी सोपवलीय? रोहित पवार म्हणाले, 'अध्यक्षांपासून ते वॉचमनपर्यंत मुंढे..'

11 दिवसांपासून सुरु असलेलं एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांचं आंदोलन संपण्यामागे तुकाराम मुंढे कनेक्शन असून नेमकं मुंढे आता काय काम करणार आहेत? त्यांच्यावर कोणती जबाबदारी आहे ते जाणून घेऊयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 12, 2026, 09:06 AM IST|Updated: Oct 12, 2026, 09:06 AM IST
FDA आयुक्तपद न सोडता तुकाराम मुंढे कसा मिळवून देणार MPSC विद्यार्थ्यांना न्याय? नेमकी त्यांच्यावर काय जबाबदारी सोपवलीय? रोहित पवार म्हणाले, 'अध्यक्षांपासून ते वॉचमनपर्यंत मुंढे..'
Image Credit: एफडीए न सोडता तुकाराम मुंढे एमपीएससी विद्यार्थ्यांना मिळून देणार न्याय (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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