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'इतक्याही लाजा विकू नका', 'ती' नोटीस वाचताच पोलिसांवर संतापले रोहित पवार; MPSC चे विद्यार्थी अडचणीत? 'पुणे सीपींचं डोकं ठिकाणावर आहे का?'

2 ऑक्टोबरपासून पुण्यामध्ये एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांचं पुण्यात आंदोलन सुरु आहे. याच दरम्यान पुण्यातील विश्रामबाग पोलिसांनी पाठवलेल्या नोटीसचा फोटो शेअर करत रोहित पवारांनी संताप व्यक्त केलाय.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 10, 2026, 12:38 PM IST|Updated: Oct 10, 2026, 12:38 PM IST
'इतक्याही लाजा विकू नका', 'ती' नोटीस वाचताच पोलिसांवर संतापले रोहित पवार; MPSC चे विद्यार्थी अडचणीत? 'पुणे सीपींचं डोकं ठिकाणावर आहे का?'
Image Credit: रोहित पवारांनी व्यक्त केला संताप (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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