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Explained: एजंट मालामाल, प्रवासी कंगाल... NCMC कार्डमधून सर्वसामान्यांची लूट! एजंटकडून रिचार्ज केल्यावर... प्रवाशांमध्ये संतापाची लाट

1 सप्टेंबरपासून ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला प्रवाशांना सवलतीचे तिकीट देण्यासाठी राज्य मार्ग परिवहन (एसटी) महामंडळाने एनसीएमसी कार्डची सक्ती केली असली तरी या कार्डचा भुर्दंड सर्वसामान्यांना सोसावा लागतोय. नेमका हा प्रकार काय जाणून घ्या...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 03, 2026, 11:42 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 11:42 AM IST
Explained: एजंट मालामाल, प्रवासी कंगाल... NCMC कार्डमधून सर्वसामान्यांची लूट! एजंटकडून रिचार्ज केल्यावर... प्रवाशांमध्ये संतापाची लाट
Image Credit: या कार्डसंदर्भातील धक्कादायक माहिती समोर आली आहे (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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