Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /Explained: शिंदेंच्या मनात चाललंय काय? ठाकरेंसोबत भाजपालाही मोठा धक्का देण्याच्या तयारीत? पडद्यामागील हलचालींना वेग; सव्वा वर्ष...

Explained: शिंदेंच्या मनात चाललंय काय? ठाकरेंसोबत भाजपालाही मोठा धक्का देण्याच्या तयारीत? पडद्यामागील हलचालींना वेग; सव्वा वर्ष...

केवळ भारतातील नाही तर आशियामधील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेत भविष्यात वेगळीच समीकरणं पहायला मिळतील असं का म्हटलं जातंय जाणून घ्या सविस्तरपणे

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 31, 2026, 10:17 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 10:17 AM IST
Explained: शिंदेंच्या मनात चाललंय काय? ठाकरेंसोबत भाजपालाही मोठा धक्का देण्याच्या तयारीत? पडद्यामागील हलचालींना वेग; सव्वा वर्ष...
Image Credit: नेमका शिंदेंच्या शिवसेनेचा प्लॅन काय? (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
समृद्धी महामार्गावर दरोडेखोरांची दहशत, आता घेण्यात आला मोठा निर्णय, 31 ऑगस्ट ते 7 सप्टेंबरपर्यंत...
2
3
4
5