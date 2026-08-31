/Explained: शिंदेंच्या मनात चाललंय काय? ठाकरेंसोबत भाजपालाही मोठा धक्का देण्याच्या तयारीत? पडद्यामागील हलचालींना वेग; सव्वा वर्ष...

मुंबई महापालिकेतील राजकारणात मोठी खळबळ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पडद्यामागे राजकीय हालचालींना वेग आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. महापौरपदावरून महायुतीत मतभेद समोर आले असून यानंतर आता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मोठा डाव टाकतील असं सांगितलं जात आहे. भाजपकडे असलेले महापौरपद पुढील सव्वा वर्षानंतर एकनाथ शिंदे शिवसेनेला मिळावे, यासाठी नगरसेवकांचे संख्याबळ वाढवण्याची रणनीती आखली जात असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीला धक्का देण्यासाठी शिंदे वेगळी सत्ता समीकरणे मुंबई महापालिकेत जुळवू पाहत आहेत.
सध्या ठरलेल्या फॉर्म्युल्यानुसार भाजपच्या रितू तावडे महापौरपदावर, तर एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे संजय घाडी उपमहापौरपदावर आहेत. पहिल्या अडीच वर्षांसाठी महापौरपद भाजपकडे राहणार असून त्यानंतरच्या सव्वा वर्षासाठी एकनाथ शिंदे शिवसेनेला महापौरपद मिळण्याचा फॉर्म्युला असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, पुढील टप्प्यातील महापौरपदासाठी एकनाथ शिंदे शिवसेनेने आतापासूनच राजकीय तयारी सुरू केल्याची सूत्रांची माहिती आहे. शिवसेना ठाकरे पक्षातील काही नगरसेवकांना आपल्या गोटात आणून महापालिकेत आपलं संख्याबळ वाढवण्याच्या शिंदे सेनेच्या हलचाली सुरु आहेत. पडद्यामागील याच हालचालींना ‘मिशन टायगर’ असे नाव देण्यात आल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
शिवसेना ठाकरे पक्षातील नगरसेवक मोठ्या संख्येने आपल्या बाजूने आल्यास एकनाथ शिंदे शिवसेनेचे महापालिकेतील संख्याबळ वाढू शकते. त्यामुळे पुढील टप्प्यात भाजपासोबत वाटाघाटी करताना महापौरपदावर दावा अधिक मजबूत करण्याचा एकनाथ शिंदे सेनेचा प्रयत्न असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. केवळ प्रयत्न नाही तर त्याला पडद्यामागून कृतीची जोड देण्याच्या हलचाली सुरु झाल्यात.
विशेष म्हणजे, ‘मिशन टायगर’ यशस्वी झाल्यास केवळ संख्याबळ वाढवण्यापुरतेच हे समीकरण मर्यादित राहणार नसून त्याचे बरेच परिणाम दिसून येतील. महापौरपदाचा ठरलेला सव्वा वर्षांचा कार्यकाळ वाढवून घेण्यासाठीही भाजपवर राजकीय दबाव निर्माण करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, ‘मिशन टायगर’बाबत एकनाथ शिंदे शिवसेनेकडून अधिकृतपणे कोणतीही भूमिका जाहीर करण्यात आलेली नसली तरी सूत्रांनी पडद्यामागे बऱ्याच हलचाली सुरु असल्याचे संकेत दिले आहेत.
राज्यात महायुतीची सत्ता असली तरी केवळ देशातील नाही तर आशियामधील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका असलेल्या मुंबई महापालिकेतील सत्तासमीकरणे भाजप आणि शिंदेसेनेसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहेत. अनेक देशांच्या वार्षिक बजेटपेक्षाही मोठं बजेट असलेल्या मुंबई महापालिकेवरील नियंत्रणाला दोन्ही पक्षांकडून मोठे राजकीय महत्त्व दिले जात आहे. त्यामुळे आगामी काळात शिवसेना ठाकरे पक्षातील नगरसेवकांशी संपर्क, संभाव्य पक्षप्रवेश आणि महापालिकेतील संख्याबळाची जुळवाजुळव याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. या माध्यमातून उद्धव ठाकरेंच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून शिंदे भाजपावर निशाणा साधणार का यासंदर्भात राजकीय वर्तुळात दबक्या आवाजात चर्चा असली तरी याचं उत्तर येणारा काळच देईल.
जानेवारी 2026 च्या बीएमसी निवडणुकीत भाजपला 89 जागा आणि शिंदेसेनेला 29 जागा मिळाल्या. महायुतीला एकत्रित 118 जागांचे बहुमत मिळाले. निवडणूक निकालानंतर शिंदेसेनेने बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर महापौरपदाची मागणी केली होती. भाजपने मात्र सर्वात मोठा पक्ष म्हणून महापौरपद स्वतःकडे ठेवले. शेवटी भाजपला महापौर आणि शिंदेसेनेला उपमहापौरपद देण्यात आले.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मागील आठवड्यामध्ये, "सध्याच्या अडीच वर्षांच्या भाजप महापौरपदानंतर पुढील सव्वा वर्ष शिंदेसेनेचा महापौर असेल आणि त्यानंतर पुन्हा सव्वा वर्ष भाजपचा महापौर असेल," असं म्हटलं. शिंदेंनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी झालेल्या चर्चेचा आणि महायुती समन्वय समितीतील आश्वासनाचा उल्लेख केला. शिंदेसेनेचे महापालिका गटनेते अमेय घोले यांनीही या फॉर्म्युल्याची पुष्टी केली.
शिंदेंनी नुकत्याच केलेल्या या वक्तव्यावर भाजपचे मुख्य प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी, महापौरपद अडीच वर्षांसाठी की सव्वा वर्षांसाठी याबाबत कुठलाही अधिकृत निर्णय झालेला नाही. सध्या रितू तावडे महापौर आहेत आणि चर्चा सुरु नाही," असं स्पष्ट केलं. तर मंत्री आशिष शेलार यांनी, "एकनाथ शिंदे यांनी अनौपचारिक चर्चेत काही बोलले असेल तर त्यावर अधिकृत प्रतिक्रिया देणे योग्य नाही. रितू तावडे उत्तम काम करत आहेत," अशी प्रतिक्रिया नोंदवली.