/Explained: समुद्र मुंबई गिळणार? 80 टक्के भाग पाण्याखाली जाणार; संयुक्त राष्ट्र संघाचा अहवाल येताच BMC अलर्ट

मुंबईकरांना धोक्याची सूचना देणारी एक बातमी समोर येत आहे. अरबी समुद्राच्या पाण्याची पातळी वाढतेय. काहीच वर्षात समुद्र मुंबईचा निम्मा भूभाग गिळंकृत करणार असल्याचे एका अहवालात म्हटले होते. अहवालात म्हटलं आहे की, समुद्राच्या पाणी पातळीत वाढ झाल्यामुळं या शतकाच्या अखेरीस मुंबई कायमस्वरूपी पाण्याखाली जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर, मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) समुद्राची पाणी पातळी वाढल्यामुळं शहराला असलेल्या धोक्याचे नव्याने मूल्यांकन करण्याचे काम हाती घेतले आहे. गेल्या पाच वर्षांतील अशा प्रकारचे हे दुसरेच मूल्यांकन आहे.
हवामान बदल आणि त्यामुळं जाणवणारे धोके या पार्श्वभूमीवर हे नवीन मुल्यांकन सध्या सुरू आहे. यात मुंबईच्या 149 किमी लांबीच्या किनारपट्टीवरील संवेदनशील भागांचे नकाशे तयार करण्यात येत आहेत. धोकादायक वस्तींची ओळख पटवण्यात येईल. तसंच, जमिनीचा वापर, किनारपट्टीवरील विकास व हवामानातील बदल यांमुळं शहराच्या संवेदनशील भागात कसा बदल झाला, याचे विश्लेषण करण्यात येणार आहे. तसंच, महानगरपालिकेचा हा अहवाल पुढच्या वर्षी प्रसिद्ध होणार आहे.
संयुक्त राष्ट्राने जारी केलेल्या एका अहवालात एक इशारा देण्यात आला होता. 2024मध्ये जागतिक समुद्र पातळीत 5.9 मिमीची वाढ झाली आहे. तसंच, कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी सगळ्याच देशांना ठोस उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. पण तरीही हा धोका पूर्णपणे टळणार नाही. 2100 पर्यंत पाणी पातळी 0.5 मीटरने वाढणार आहे. पश्चिम अंटार्टिकाच्या बर्फाचे थर वितळू शकतात. त्यानंतर अत्यंत गंभीर परिस्थिती उद्भवणार आहे. तसे झाल्यास ही वाढ दोन मीटरपर्यंत वाढू शकते.
तसंच, हा अहवाल आल्यानंतर मुंबई महापालिकेकडून तात्काळ पावलं उचलण्यात आली आहेत. एका वरिष्ठ महापालिका अधिकाऱ्याने सांगितले की, गेल्या पाच वर्षांत मुंबईच्या किनारपट्टीवर झालेले महत्त्वपूर्ण बदल पाहता हा नवीन अभ्यास करणे आवश्यक होते.
''गेल्या पाच वर्षांत मुंबईच्या किनारपट्टीवर प्रचंड बदल झाले आहेत. पश्चिम किनारपट्टीवर 'कोस्टल रोड' उभारण्यात आला असून, त्यासाठी अरबी समुद्रातील 100 हेक्टरहून अधिक जमीन भराव टाकून मिळवण्यात आली आहे. पूर्व बाजूला विकासासाठी 'सॉल्ट पॅन'च्या (मिठागारांच्या) जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. तसेच, जमिनीच्या वापराच्या एकूण पद्धतीतही बदल झाला आहे. त्यामुळे, नव्याने जोखीम मूल्यांकन करणे आवश्यक होते," असे त्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
मुंबई महानगरपालिका मुंबईवर लक्ष केंद्रित करेल. यामध्ये किनारपट्टीच्या असुरक्षिततेस कारणीभूत ठरणाऱ्या स्थानिक घटकांचा अभ्यास केला जाईल, भविष्यातील समुद्राच्या पाणीपातळीचा वाढीचा अंदाज वर्तवला जाईल आणि किनारी भागालगत राहणाऱ्या अशा लोकसंख्येची ओळख पटवली जाईल जी धोक्यात असू शकते.
बीएमसीने प्रसिद्ध केलेल्या 2022च्या पहिल्या 'मुंबई हवामान कृती आराखड्यात' (MCAP) किनारपट्टीवरील पूरस्थिती, वाढते प्रदूषण, हरित आच्छादनाचा ऱ्हास आणि वाढती उष्णता हे शहरासमोरील हवामानविषयक प्रमुख धोके म्हणून अधोरेखित करण्यात आले होते. तसेच, 2050 पर्यंत मुंबईचा 80 टक्के 'आयलंड सिटी' (मूळ बेटवजा भाग) भाग पाण्याखाली जाऊ शकतो, असा अंदाजही त्यात वर्तवण्यात आला होता.
शास्त्रज्ञांनी समुद्राच्या पाणी पातळीच्या वाढीचा संबंध जागतिक तापमानवाढ आणि समुद्राच्या पृष्ठभागाच्या तापमानातील (SST) वाढीशी जोडला आहे. 2000 च्या MCAP मध्ये अरबी समुद्रातील पृष्ठभागाच्या तापमानात गेल्या दोन दशकांत झालेली सातत्यपूर्ण वाढ नमूद करण्यात आली आहे.
MCAP ने 2008 ते 2021 या काळात मुंबईतील खारफुटीबाबतही महत्त्वपूर्ण बदल नोंदवले आहेत. अहवालानुसार, धूप आणि गाळ साचण्याच्या प्रक्रियेमुळे 325 हेक्टर क्षेत्रावरील दाट खारफुटी विरळ झाली किंवा त्याचे रूपांतर भरती-ओहोटीच्या क्षेत्रातील चिखलाच्या मैदानांत (intertidal mudflats) झाले. तर दुसरीकडे, सुमारे 305 हेक्टर क्षेत्रावर खारफुटीची घनता वाढली.
नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) अहवालानुसार, समुद्राची पातळी वाढल्यामुळे मुंबईतील सुमारे 1.4 कोटी लोकांना थेट फटका बसू शकतो आणि मोठ्या प्रमाणावर विस्थापन करावे लागू शकते.