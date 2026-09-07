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Explained: समुद्र मुंबई गिळणार? 80 टक्के भाग पाण्याखाली जाणार; संयुक्त राष्ट्र संघाचा अहवाल येताच BMC अलर्ट

मुंबई बेटांनी बनलेली आहे पण याच मुंबईला धोका निर्माण झाला आहे. काहीच वर्षात समुद्र मुंबई गिळणार आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 07, 2026, 03:10 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 03:12 PM IST
Explained: समुद्र मुंबई गिळणार? 80 टक्के भाग पाण्याखाली जाणार; संयुक्त राष्ट्र संघाचा अहवाल येताच BMC अलर्ट
Image Credit: Mumbai could be swallowed by the sea

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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समुद्र मुंबई गिळणार? 80 टक्के भाग पाण्याखाली जाणार; संयुक्त राष्ट्र संघाचा अहवाल येताच BMC अलर्ट
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