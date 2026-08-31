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Explained: लोकल रोज लेट, रात्री घरी पोहचणं कठीण पण एक्सप्रेस सुसाट; 'मरे'चा विचित्र कारभार! प्रवाशांमध्ये संतापाची लाट, 'उशीरा'मागचं खरं कारण समोर

मेगाब्लॉकमुळं लोकल सायडिंगला पण एक्स्प्रेस मात्र धावताहेत सुसाट, कल्याण,कसारा, शहापुरातील नागरिकांची लोकलकोंडी

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 31, 2026, 09:08 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 09:08 AM IST
Explained: लोकल रोज लेट, रात्री घरी पोहचणं कठीण पण एक्सप्रेस सुसाट; 'मरे'चा विचित्र कारभार! प्रवाशांमध्ये संतापाची लाट, 'उशीरा'मागचं खरं कारण समोर
Image Credit: mumbai local megablock

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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Explained: लोकल रोज लेट, रात्री घरी पोहचणं कठीण पण एक्सप्रेस सुसाट; 'मरे'चा विचित्र कारभार! प्रवाशांमध्ये संतापाची लाट, 'उशीरा'मागचं खरं कारण समोर
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