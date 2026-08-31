Explained: लोकल रोज लेट, रात्री घरी पोहचणं कठीण पण एक्सप्रेस सुसाट; 'मरे'चा विचित्र कारभार! प्रवाशांमध्ये संतापाची लाट, 'उशीरा'मागचं खरं कारण समोर

मुंबई लोकल ही मुंबईकरांची लाइफलाइन म्हणून ओळखली जाते. सकाळच्या वेळी एक जरी लोकल उशिराने आली किंवा रद्द झाली तर त्याचा फटका थेट कर्मचाऱ्यांना बसतो. यामुळं ऑफिसमध्ये लेट मार्क लागणे किंवा मग पुढे येणाऱ्या लोकलमध्ये गर्दी वाढणे. त्यामुळं प्रवाशांकडून वेळोवेळी लोकलच्या फेऱ्या वाढवण्याची मागणी केली जाते. तसंच, मेगाब्लॉकच्या काळात प्रवाशांचे हाल तर ठरलेले असतात. मध्य व पश्चिम रेल्वेकडून विविध कामांसाठी शनिवार-रविवार मेगाब्लॉक आयोजित करण्यात येतात. त्यामुळं काही लोकल उशिराने धावतात किंवा काही लोकल रद्द करण्यात येतात. त्यामुळं प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागतो. अलीकडेच मध्य रेल्वेने 15 दिवसांचा मेगाब्लॉक आयोजित केला होता. या मेगाब्लॉकमध्ये लोकल सायडिंगला गेल्या असल्या तरी एक्स्प्रेस मात्र सुसाट आहेत. यामुळं कसारा-शहापुरमधील प्रवाशांची कोंडी झाली आहे.
शहापूर, मध्य रेल्वेच्या टिटवाळा स्थानकातील रेल्वे ट्रॅक शिफ्टिंग आणि फलाटाची लांबी वाढवण्याच्या कामासाठी तब्बल 16 दिवस रात्रीचा मेगाब्लॉक घेण्यात आला आहे. या मेगाब्लॉकमध्ये लोकल सायडिंगला गेल्या असल्या तरी एक्स्प्रेस मात्र सुसाट धावत आहेत. त्याचा सर्वाधिक फटका कसारा, आसनगावसह शहापूरदरम्यानच्या लोकल सेवेला बसला असून प्रवाशांची कोंडी झाली आहे. मुंबई, ठाणे या भागात येणाऱ्या चाकरमान्यांचे घरी पोहचण्याचे वेळापत्रक पूर्णपणे कोलमडून पडले आहे. त्यामुळं नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. मेगाब्लॉकमुळं लोकलचा वेग कमी झाला आहे तर काही लोकल रद्द करण्यात आले आहे. मात्र एक्स्प्रेस सुस्साट वेगाने धावत आहे.
कर्जतच्या दिशेने 15 डब्यांच्या लोकल सुरू झाल्या, मात्र कसारा मार्गावरील ट्रॅक शिफ्टिंग आणि फलाट लांबी वाढीची कामे अजूनही संथ गतीनेच सुरू आहेत. टिटवाळा स्थानकातील याच कामासाठी रेल्वे प्रशासनाने 28 ऑगस्टपासून 12 सप्टेंबरपर्यंत रात्री 11.30 पासून पुढे अप आणि डाऊन मार्गावर मेगाब्लॉक घेतला आहे. या मेगाब्लॉकमध्ये आणखी काही दिवसांची वाढ होण्याची शक्यता असून वेगवेगळ्या तारखांना रात्रीच्या आणि पहाटेच्या वेगवेगळ्या लोकल रद्द झाल्याने मुंबई-ठाणे-कल्याणकडे जाणाऱ्या आणि तेथून परतणाऱ्या चाकरमान्यांच्या वेळेचे गणितच कोलमडले आहे.
रेल्वेचे वेळापत्रक सातत्याने बदलत असताना कोणत्या दिवशी कोणती गाडी रद्द आहे याचा अंदाज बांधताना प्रवाशांचा गोंधळ उडत असून दररोज प्रवासापूर्वी वेळापत्रक तपासत पाहावं लागतं. कामाच्या ठिकाणी - वेळेत पोहोचायचे कसे, कोणती पर्यायी गाडी पकडायची, याचे सतत टेन्शन चाकरमान्यांना घ्यावे लागत आहे. ही परिस्थिती आणखी काही दिवस कायम राहिल्याने चाकरमानी पुरते वैतागले आहेत.
टिटवाळा स्थानकावर 15 डब्यांच्या लोकलसाठी फलाट विस्ताराचे काम वेगाने सुरू आहे. त्यासाठी मध्य रेल्वेने 15 दिवसांचा विशेष वाहतूक आणि पॉवर ब्लॉकचा दुसरा टप्पा बुधवार, 2 ते मंगळवार, 8 सप्टेंबर या कालावधीत जाहीर केला आहे. ब्लॉक कालावधीत टिटवाळा ते कसारादरम्यानची लोकल सेवा रद्द करण्यात येणार आहे.
टिटवाळा स्थानकातील 15 डब्यांच्या लोकलसाठी फलाट विस्तारीकरणाचे काम मध्य रेल्वेने हाती घेतले आहे. 28 ऑगस्ट ते 11 सप्टेंबरदरम्यान रात्री 11.30 ते पहाटे 5.10 वाजेपर्यंत सुमारे 5 ते 6 तासांचा ब्लॉक घेतला जाईल. या संपूर्ण - कालावधीत 11 सप्टेंबरपर्यंत टिटवाळा येथे प्रवास संपणाऱ्या सर्व लोकल आंता आसनगावपर्यंत धावतील, तर टिटवाळ्याहून सुटणाऱ्या लोकल आसनगावहून सुटतील.
2 सप्टेंबर ते 8 सप्टेंबर या कालावधीत दररोज मध्यरात्री 12 ते पहाटे 5 वाजेपर्यंत अप आणि डाऊन मार्गावर ब्लॉक राहणार असून, त्याचा परिणाम उपनगरीय; तसेच मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांवर होणार आहे. ब्लॉकदरम्यान टिटवाळा आणि कसारा स्थानकांदरम्यान कोणतीही अनेक उपनगरीय सेवा उपलब्ध नसेल. त्यामुळे रात्रीच्या लोकल रद्द केल्या आहेत.
रद्द होणाऱ्या प्रमुख लोकलमध्ये न सीएसएमटीहून रात्री 10,10.50,10.47,12.08 वाजताच्या टिटवाळा व कसारा लोकल ठाणे-टिटवाळा पहाटे 5.35 ची लोकल तसेच टिटवाळ्याहून सीएसएमटीकडे जाणाऱ्या सकाळी 6.13, 9.10,10.06 च्या लोकलचा समावेश आहे.