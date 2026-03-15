Explained: मुंबईत रोज किती लीटर पेट्रोल-डिझेल लागतं? LPG टर्मिनल्स कुठेत? कोण वापरतं जास्त इंधन?

Mumbai Metropolitan Region MMR Daily Fuel Requirements: इराण आणि इस्रायमध्ये सुरु असलेल्या युद्धामुळे भारताला होणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. भारताची अनेक तेलवाहू जहाजे समुद्रात अडकून पडली आहेत. याच कारणामुळे देशात एलपीजी गॅसचा तुटवडा निर्माण झाल्याचं चित्र दिसत असून अनेक शहरांमध्ये गॅस एजन्सीसमोर ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याचं पाहायला मिळत आहे. याचदरम्यान वेगवेगळ्या शहरांना नेमका किती इंधन पुरवठा होतो किंवा दिवसाला किती इंधन लागतं याबद्दलची माहिती सर्च केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर आपण महामुंबई म्हणजे मुंबई मेट्रोपोलिटन रिजनमध्ये दिवसाला किती इंधन लागतं हे समजून घेणार आहोत.
महामुंबईत दररोज कोट्यवधी लिटर इंधनाची गरज भागवली जाते. यासाठी रोज हजारो टँकर शहरात ये-जा करतात. पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी आणि विमान इंधनाचा पुरवठा मुख्यत्वे मुंबईतील तेल डेपो आणि रिफायनरी परिसरातून केला जातो. ऊर्जा क्षेत्रातील अंदाजानुसार, महामुंबईच्या गरजा भागवण्यासाठी दररोज सुमारे 2 ते अडीच हजार इंधन टँकर विविध डेपोंमधून शहर व उपनगरांतील 1200 पेक्षा जास्त पेट्रोल पंप आणि 350 हून अधिक सीएनजी स्टेशनवर पाठवले जाते, अशी माहिती या क्षेत्रातील सूत्रांनी दिली. आखाती युद्धामुळे देशभरात निर्माण झालेल्या गॅससह इंधन टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर महामुंबईतील महानगरांतील शहरांना दररोज किती इंधन, घरगुती गॅस व रस्ते बांधकामासाठी डांबर लागते, याची माहिती जाणून घेऊयात.
वडाळा ऑइल टर्मिनल - हे देशातील सर्वात मोठ्या पेट्रोलियम स्टोरेज टर्मिनलपैकी एक असून पेट्रोल, डिझेल, एटीएफ साठवण व मुंबई व उपनगरांसाठी प्रमुख वितरण केंद्र आहे.
जेएनपीटी लिक्विड कार्गो टर्मिनल- आयात होणाऱ्या पेट्रोलियम उत्पादनांसाठी प्रमुख बंदर टर्मिनल
माहुल टर्मिनल - हे मोठे पेट्रोलियम व केमिकल स्टोरेज हब असून पाइपलाइनद्वारे रिफायनरीशी जोडलेले
बीपीसीएल मुंबई रिफायनरी - भारतातील महत्त्वाची रिफायनरी असून रोज लाखो लिटर पेट्रोल-डिझेल उत्पादन होते.
एचपीसीएल मुंबई रिफायनरी - मोठ्या प्रमाणावर पेट्रोल, डिझेल, एटीएफ उत्पादन होते. येथून पश्चिम भारतासाठी पुरवठा होतो.
मुंबईसहीत उपनगर परिसरामध्ये गॅस एजन्सीबाहेर गॅस सिलेंडरसाठी लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. प्रशासनाकडून अनेकदा पुरेश्या प्रमाणामध्ये गॅस उपलब्ध असल्याचा दावा केला जात असला तरी गॅस एजन्सींसमोरच्या रांगा कमी झाल्याचं दिसत नाहीये. मात्र फार कमी लोकांना याची कल्पना आहे की मुंबईत एलपीजी गॅस टर्मिनल्स आहेत कुठे? मुंबईत पाच प्रमुख टर्मिनल्सवरुन एलपीजी गॅसचा पुरवठा केला जातो. ही टर्मिनल कोणती आणि ते कुठे एलपीजी पुरवठा करतात ते पाहूयात...
ट्रॉम्बे ऑइल टर्मिनल - पाइपलाइन व टँकरद्वारे वितरण
उरण एलपीजी टर्मिनल - मोठ्या प्रमाणावर एलपीजीची साठवण व वितरण होते.
पनवेल पेट्रोलियम डेपो- नवी मुंबई व रायगडसाठी वितरण होते.
भिवंडी पेट्रोलियम स्टोरेज हब - भिवंडी परिसरात मोठ्या संख्येने असलेल्या लॉजिस्टिक्स हबसाठी डिझेल-पेट्रोल वितरण होते.
मुंबई - मुंबईत रोज 30 ते 35 लाख लीटर पेट्रोल लागतं. तर रोज लागणाऱ्या डिझेलचं प्रमाण 50 ते 55 लाख लिटर इतकं आहे. तसेच मुंबईत रोज 25 ते 30 लाख किलो सीएनजी गॅस लागतो. एलपीजी गॅसबद्दल बोलायचं झालं तर दिवसाला 1500 ते 1800 टनापर्यंतची मागणी आहे.
नवी मुंबई आणि ठाणे - नवी मुंबई आणि ठाण्यात अनुक्रमे दिवसाला 6 ते 8 लाख लिटर आणि 7 ते 9 लाख लिटर पेट्रोल लागतं. नवी मुंबईत रोज 10 ते 12 लाख लीटर डिझेल लागतं तर ठाण्यात रोज 12 ते 15 लाख लिटर डिझेल लागतं. नवी मुंबईत रोज 6 ते 8 लाख किलो सीएनजी आणि 250 ते 450 टन एलपीजी संपतो. ठाण्यामध्ये दैनंदिन वापरासाठी 5 ते 6 लाख किलो सीएनजी आणि 400 ते 500 किलो एलपीजी गॅस लागतो.
कल्याण-डोंबिवली - कल्याण-डोंबिवलीमध्ये रोज 6 ते 7 लाख लीटर पेट्रोल लागतं. तर रोज लागणाऱ्या डिझेलचं प्रमाण 10 ते 12 लाख लिटर इतकं आहे. कल्याण-डोंबिवलीमध्ये रोज 4 ते 5 लाख किलो सीएनजी गॅस लागतो. कल्याण-डोंबिवलीमध्ये दिवसाला 350 ते 450 टनापर्यंत एलपीजी गॅसची मागणी आहे.
भिवंडी - भिवंडीमध्ये रोज 3 ते 4 लाख लीटर पेट्रोल आणि 8 ते 10 लाख लीटर डिझेल लागते. तसेच या शहरामध्ये रोज 1 ते 2 लाख किलो सीएनजी आणि 200 ते 300 टन एलपीजी गॅस लागतो. त्याचप्रमाणे उल्हासनगरमध्ये रोज 2 ते 3 लाख लीटर पेट्रोल आणि 4 ते 5 लाख लिटर डिझेल लागतं. याच प्रमाणे उल्हासनगरमध्ये रोज 1 ते 2 लाख किलो सीएनजी आणि 150 ते 200 टन एलपीजी गॅस लागतो.
पनवेल आणि मीरा-भाईंदर - पनवेलमध्ये रोज 4 ते 5 लाख लीटर आणि मीरा-भाईंदरमध्ये रोज 3 ते 4 लाख लीटर पेट्रोलचा वापर होतो. पनवेलमध्ये रोज 7 ते 9 लाख लीटर डिझेल लागतं. मीरा-भाईंदरमध्ये रोज 5 ते 6 लाख लीटर डिझेल वापरलं जातं. पनवेलमध्ये रोज 2 ते 3 लाख किलो सीएनजी लागतो. हेच प्रमाण मीरा-भाईंदरमध्ये 2 ते 3 लाख किलो प्रती दिवस इतकं आहे. मीरा-भाईंदरमध्ये रोज 180 ते 350 टन एलपीजी गॅस वापरला जातो. पनवलेमध्ये हेच प्रमाण 250 ते 350 टन इतकं आहे.