Explained : 1 मेपासून खरंच मिसिंग लिंक सुरू होणार? लोणावळ्याखालून जाणारा बोगदा, हवेत तरंगणारा पूल; प्रकल्पाची गिनीज बुकमध्ये नोंद?

Explained Mumbai Pune Expressway Missing Link : मुंबई- पुणे द्रुतगती मार्ग अर्थात एक्स्प्रेस वेनं प्रवास करताना मागील काही वर्षांमध्ये सातत्यानं वाढणारे अपघात आणि सुट्ट्यांव्यतिरिक्त इतरेतर दिवसांमध्येसुद्धा इथं होणाऱ्या वाहतूक कोंडीनं अनेक समस्यांना वाचा फोडली आणि यातूनच एका अशा प्रकल्पानं जन्म घेतला, ज्यानं महाराष्ट्रातील रस्तेमार्गांना वेगळ्या वळणासह उल्लेखनीय उंचीवरही नेऊन ठेवलं. हा प्रकल्प म्हणजे मुंबई पुणे एक्स्प्रेस वेवरील मिसिंग लिंक.
मिसिंग लिंकच्या कामाची प्रत्यक्ष दृश्य आणि या कामाच्या अनेक अपडेट नागरिकांनी आतापर्यंत विविध मार्गांनी मिळवल्या. ज्यानंतर या प्रकल्पाविषयी सामान्यांमधून प्रचंड प्रमाणात कुतूहल पाहायला मिळालं. मुंबई पुणे एक्स्प्रेस वेच्या 21 किमीच्या घाटरस्त्यामध्ये वर्षानुवर्षे वाहतूक कोंडी आणि अपघातांची मोठी समस्या पाहायला मिळाली आहे , यावर तोडगा म्हणून 13.4 किमी सरळ रस्त्याच्या उभारणीचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला. सध्याचा एक्स्प्रेस वे सहा मार्गिकांचा असला तरीही नव्या मिसिंग लिंकवर आठ मार्गिका असतील.
प्रत्यक्षात खालापूर टोलनाक्यापासून या प्रकल्पाची सुरुवात होते. जिथं, रस्त्याचं रुंदीकरण 100 टक्के पूर्ण झालं आहे. इथं सद्यस्थितीला सर्व पथदिवे लावण्यात आले असून ते सुरुही आहेत. मात्र अद्यापही काही ठिकाणी रस्त्यांवरील चिन्हांची (street marking) आखणी पूर्ण झालेली नाही. खोपोली एक्झिटपासून प्रत्यक्षातील मिसिंग लिंकची सुरुवात होते, इथं अद्याप फायनल रोड लेईंगचं काम शिल्लक आहे. पुढे टनल कंट्रोल स्टेशनचं कामही पूर्ण झाल्याचं पाहायला मिळेल.
950 मीटरच्या वायर डक्टविषयी सांगावं तर, तो पूर्णत: तयार असून, दोन्ही बाजूंना लेन मार्किंगची कामंही पूर्ण झाली आहेत. वायर डक्टच्या पिलरचं रंगकामही पूर्ण झालं असून, सध्या इथं शिल्लक असणारं काम आहे पथदिवे बसवण्याचं. मिसिंग लिंकच्या 1.75 किमी अंतराचा टनल 1 मध्ये अद्याप काही अखेरच्या टप्प्यातील कामं शिल्लक असून, मोठी कामं पूर्ण झाली आहेत. सिंग लिंक प्रकल्पातील केबल स्टेड पूल 950 मीटर लांबीचा आहे. प्रतितास 250 कमी वेगाने वाहणाऱ्या वाऱ्यापुढे टिकाव धरण्याची या पुलाची क्षमता आहे असा दावा करण्यात येतो.
पहिला बोगदा ओलांडल्यानंतर या प्रकल्पातील सर्वात महत्त्वाचा भाग येतो, तो म्हणजे 650 मीटर लांबीचा एक्स्ट्रा डोस्ड केबल स्टेट ब्रिज. हा पूल जोडणीचं काम आता पूर्ण झालं असून, फक्त काही शेवटचीच कामं शिल्लक असल्याचं पाहायला मिळत आहे. या ब्रिजच्या मधोमध दिसणारा सर्वाधिक लांबीचा भाग 305 मीटर इतक्या अंतराचा आहे. इथं पायलन्स अर्थात पिलर आहेत 170 मीटरचे. या ब्रिजचा डेक जमिनीपासून 100 मीटरच्या उंचीवर उभारण्यात आला आहे जो या प्रकल्पातील किंबहुना भारतातील सर्वात आव्हानात्मक प्रकल्पांपैकी एक होता. ज्या आव्हानात्मक भौगोलिक रचनेतून हा पूल जात आहे, तो प्रत्यक्षात तयार करणं ही जिकीरिचीच बाब होती. या पुलानंतर येतो टनल 2 जो 8.92 किमी लांबीचा असून, हा महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर आशियातील चौथा लांब बोगदा आहे. जो लोणावळ्याच्या मूळ भूमिपासून 150 मीटर खालून जात आहे, लोणावळा तलावाच्याही खालून हा बोगदा पुढे जातो, ज्याचं कामही 100 टक्के पूर्ण झालं आहे. बोगदा ओलांडल्यानंतर पुढे जवळपास 1.6 किमीच्या एक्स्प्रेस वेला रुंद करण्यात आलं असून टनल अप्रोच रोडसुद्धा बनून तयार आहे. या पब्लिक ओवरपासच्या दोन्ही बाजुंनी अद्याप अप्रोच रँपचं काम सुरू आहे. जर तुम्हाला लोणावळ्यात प्रवेश करायचा आहे तर इथं तुम्ही वरचा रस्ता घेऊ शकता. मात्र लोणावळ्याला बायपास करत मुंबई गाठायची आहे तर तुम्ही बोगद्यातून जाऊ शकता.
सध्याचं बांधकाम, कामाची स्थिती पाहता या प्रश्नाचं उत्तर आहे, 'हो!'
मे महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी अर्थात 1 मे 2026 रोजीच 13.4 किमीच्या मिसिंग लिंकनं प्रवास करण्याची संधी मिळू शकते याची दाट शक्यता आहे. इथं आता कोणतीही मोठी तांत्रिक कामं शिल्लक नसून, जी लहानमोठी कामं शिल्लक आहेत ती अतिप्रचंड वेगानं पूर्ण होण्यासाठीचे प्रयत्नही सुरू आहेत.
मुंबई-पुणे अंतर कमी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या मिसिंग लिंक प्रकल्पातील 23.5 मीटर रुंदीचा बोगदा जगातील सर्वांत रुंद बोगदा ठरणार आहे. त्यामुळे त्याचा समावेश गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) प्रयत्न सुरू केले आहेत. 'एमएसआरडीसी'ने त्याचा अर्ज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डची नोंद ठेवणाऱ्या समितीकडे पाठविल्यानंतर समितीने प्रत्यक्ष पाहणीही पूर्ण केली आहे. त्यामुळे लवकरच या प्रकल्पाची 'नोंद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड' मध्ये होण्याची शक्यता आहे.