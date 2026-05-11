/इंग्रजांना पहिल्यांदा कोणी दाखवली मुंबई- पुणे वाट? सह्याद्रीतच अमर झालेले शिंग्रोबा धनगर होते तरी कोण?

Mumbai Pune Expressway Missing Link : जो मुंबई- पुणे प्रवास आधी वेळेमुळं अनेकांना नकोसा वाटायचा तोच प्रवास आता अवघ्या दोन तासांवर आला आहे. पण, या वाटेमागे एका व्यक्तीचं बलिदान आहे हे विसरून चालणार नाही.
Mumbai Pune Expressway Missing Link : मुंबई पुणे एक्स्प्रेस वेच्या उपलब्धतेमुळं साधारण 148 किमीचं अंतर अगदी प्रचंड कमी वाटू लागलं. एखादा चित्रपट संपण्याच्या आतच या मार्गावरून मुंबईहून निघालं असता थेट पुणं गाठणं शक्य होत आहे. देशभरात वाहनचालकांमध्ये कायमच एक महत्त्वाचा रस्ता म्हणून चर्चेत असणाऱ्या या Mumbai Pune Expressway ला आता जोडणी मिळालेल्या मिसिंग लिंकमुळं वळणवाटांता प्रवाससुद्धा अगदीच सोपा झाला आहे. 21 व्या शतकात विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या बळावर करण्यात आलेली ही प्रगती डोळे दीपवणारी आहे. पण, विचार करा ही वाट पहिल्यांदा ज्या व्यक्तीनं शोधली, त्या व्यक्तीच्या नजरेतून ती कशी दिसली असेल? मुळात कैक वर्षांपूर्वी आता जिथं Mumbai Pune Expressway आहे तिथलं वातावरण कसं असेल? नुसत्या विचारानंही हैराण व्हायला होतंय ना?
मुंबई- पुणे हे अंतर जोडणारा मार्ग नेमका कसा गवसला हे एखाद्या रंजक गोष्टीहून कमी नाही. हा मार्ग एका धनगराने शोधून दिला होता. 1850 चा तो काळ, जेव्हा इंग्रजांना मुंबईपासून पुणं गाठण्यासाठी वेळेची बचत करणारी वाट तयार करायची होती. पण, त्यांच्या वाटेत आव्हान होऊन उभा होता कणखर सह्याद्री.
इंग्रजांची झालेली प्रगती पाहता त्या काळातही अनेक तज्ज्ञ मंडळी, अधिकारी, अभियंते सह्याद्रीच्या या आव्हानाला भेदण्यासाठी तिथं पोहोचले, मात्र डोंगर मोजण्यापलिकडे त्यांना मजल मारता आली नव्हती. सह्याद्रीत वाढलेल्यांसाठी जो सह्याद्री पोशिंदा होता तोच सह्याद्री या 'साहेबां'पुढं बलाढ्य भासत होता.
इथं बोरघाट क्षेत्रात राहत होते शिंग्रोबा धनगर. सह्याद्री जणू त्यांना तोंडपाठ होता. साहेबांचे प्रयत्न आणि आटापिटा पाहून त्यांना नेमकं काय हवंय, ते काय शोधताहेत? असे प्रश्न त्यांनी केले आणि त्यावर मुंबईहून पुण्याला जाणारी वाट शोधत असल्याचं उत्तर इंग्रजांनी शिंग्रोबा यांना दिलं. योग्य समस्या योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचली इतका हा मोठा योगायोग. शिग्रोबांनी इंग्रजांना सह्याद्री भेदून जाणारी मुंबई- पुण्यातली वाट दाखवली. या व्यक्तीच्या ज्ञानानं इंग्रज थक्क होते. विस्फारलेल्या डोळ्यांनी काही त्यांना पाहत होते. त्यातल्याच अधिकाऱ्यांनी, 'बक्षीस म्हणून काय हवं?' असा प्रश्न शिंग्रोबा यांना विचारला. इथं त्यांचं म्हणणं होतं पैसा, जमीनजुमल्याच्या स्वरुपातील बक्षीस. पण, यातलं काहीही न मागता 'माझ्या देशाला स्वातंत्र्य द्या' असं बक्षीस शिंग्रोबांन मागितलं.
इंग्रजांना हे उत्तर पूर्णपणे अनपेक्षित होतं, ज्यामुळं त्यांच्या पायाखालची जमीन सरकली, अहंकाराला ठेच लागली. तिथंच या परोपकारी इंग्रजांनी शिंग्रोबांवर गोळ्या झाडल्या. सह्याद्रीचा हा वाघ तिथंच कोसळला, ज्या मातीनं त्यांना वाढवलं त्याच मातीत त्यांचं रक्त सांडलं आणि शिंग्रोबा धनगर नावाच्या अध्यायाचा शेवट झाला. काळ पुढं गेला पण हा सह्याद्री शिंग्रोबांना विसरला नाही. आजही बोरघाटात त्यांचं लहानसं मंदिर असून, इथून जाणारी वाहनं नकळत त्यांच्यापुढं हात जोडूनच पुढे जातात.
आजच्या घडीला तंत्रज्ञान आणि अभियांत्रिकी कौशल्याच्या बळावर तयार झालेल्या ज्या ‘मिसिंग लिंक’ची चर्चा होते त्या मुंबई- पुणे मार्गामागाची वाट हुडकण्यात शिंग्रोबांचाच मोठा वाटा होता हे मात्र नाकारता येत नाही.