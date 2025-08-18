English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुंबईसहीत महाराष्ट्रात एवढा पाऊस का पडतोय? परिस्थिती अधिक चिघळणार असं का म्हटलं जातंय?

Rain Updates Why It Is Raining So Much In Maharashtra: महाराष्ट्रामध्ये शुक्रवारपासून अनेक ठिकाणी जोरदार ते मध्यम स्वरुपाचा पाऊस पडतोय. 

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Aug 18, 2025, 12:57 PM IST
मुंबईसहीत उपनगरांमध्ये जोरदार पाऊस (फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य - रॉयटर्स)

Rain Updates Why It Is Raining So Much In Maharashtra: महामुंबईत दोन दिवसांपासून कोसळत असलेल्या पावसाने दाणादाण उडवली आहे. रस्ते पाण्याखाली गेल्याने जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. मुंबईतही शनिवारी रात्रीपासून पाऊस जोर धरु लागला. रविवारी दिवसभर पावसाची रिपरिप  सुरु होती. आज म्हणजेच सोमवारी सकाळपासूनच मुंबईसह उपनगरांमध्ये जोरदार पाऊस पडत आहे. मात्र अचानक मुंबई आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात एवढा पाऊस पडण्याचं कारण काय? यासंदर्भातील माहिती समोर आली आहे. 

शुक्रवारपासूनच पाऊसधारा

खरं तर शुक्रवारपासूनच संपूर्ण राज्यात मोसमी पाऊस सक्रिय झाला आहे. राज्यातील अनेक भागांत रविवारीदे खील मुसळधार पाऊस कोसळला. दरम्यान, पुढील चार ते पाच दिवस राज्यात सर्वदूर मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. या कालावधीत काही भागांत अतिवृष्टीचा अंदाज आहे.

रविवारी किती पाऊस पडला?

मुंबई शहर तसेच उपनगरांतही रविवारी सकाळपासून पावसानं हजेरी लावली. मागील तीन दिवसांपासून मुंबईत संततधार पाऊस पडत आहे. हवामान विभागाच्या कुलाबा केंद्रात रविवारी सकाळी 8.30 ते 5.30 पर्यंत 20 मिमी, तर सांताक्रूझ केंद्रात 20 मिमी पावसाची नोंद झाली.

रात्रीही जोरदार पाऊस

आज मुंबई शहर व उपनगरात मध्यम ते जोरदार पाऊस कोसळण्याची शक्यता आहे. तसेच, रात्री वादळी वा-यासह अति जोरदार पाऊस कोसळण्याची शक्यता आहे.

पुढील तीन दिवस अशीच स्थिती

पुढील तीन दिवस म्हणजेच 21 ऑगस्टपर्यंत मुंबईसहीत राज्यात पावसाचा जोर कायम राहणार असून वादळी वाऱ्यासह अतिवृष्टीचाही इशारा देण्यात आला आहे. राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राने नागरिकांसह यंत्रणांना सतर्कतेचे आदेश दिले आहेत. कोकण व मध्य महाराष्ट्रातील घाट परिसरात काही ठिकाणी अतिवृष्टीसह अत्यंत अतिवृष्टीची शक्यता आहे. मराठवाड्यात काही ठिकाणी जोरदार ते अतिजोरदार पावसाची शक्यता असून, विजांचा कडकडाट व गडगडाटासह पाऊस पडू शकतो. 

एवढा पाऊस का?

हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, बंगालच्या उपसागरात दोन कमी दाबाची क्षेत्रे निर्माण झाली आहेत. त्याचाच प्रभाव म्हणून पुढील पाच दिवस संपूर्ण राज्यात पावसाचे प्रमाण वाढणार आहे. या कालावधीत काही भागांत अतिवृष्टीची शक्यता आहे. प्रामुख्याने कोकण आणि घाटमाथ्यावर पावसाचा जोर सर्वाधिक असणार आहे.

ताशी 40 ते 50 किलोमीटर वेगाने वादळी वारे

ताशी 40 ते 50 किलोमीटर वेगाने वादळी वारे वाहण्याची शक्यता आहे. कोकण किनारपट्टीवर ताशी 50 ते 60 किलोमीटर वेगाने वारे वाहणार असून, समुद्रात खवळलेली स्थिती राहील. त्यामुळे या कालावधीत मच्छिमारांनी समुद्रात जाणे टाळावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. 

'सचेत' अॅपमार्फत अलर्ट

आपत्तीपासून सतर्क राहण्यासाठी सद्यस्थितीत नागरिकांना 'सचेत' अॅपमार्फत अलर्ट संदेश पाठविले जात आहेत. आपत्तीच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल आणि राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल यांना सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

मुंबई महानगरपालिकेने जारी केले आपत्कालीन क्रमांक

ऑरेंज अलर्ट अंतर्गत मुसळधार पाऊस सुरू असल्याने, अनेक भागात पाणी साचण्याच्या आणि दृश्यमानता कमी होण्याच्या घटना घडत असल्याने सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे. कृपया अनावश्यक प्रवास टाळा, काळजीपूर्वक प्रवासाचे नियोजन करा आणि आवश्यक असल्यासच बाहेर पडा. आमचे अधिकारी आणि कर्मचारी उच्च सतर्क आहेत आणि मदत करण्यास तयार आहेत. कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत, कृपया 100 / 112 / 103 वर कॉल करा, असं आवाहन मुंबई महानगरपालिकेने केलं आहे.

FAQ

मुंबईत रविवारी (17 ऑगस्ट 2025) किती पाऊस पडला?
मुंबईतील हवामान विभागाच्या कुलाबा केंद्रात रविवारी सकाळी 8:30 ते सायंकाळी 5:30 पर्यंत 20 मिमी, तर सांताक्रूझ केंद्रात 20 मिमी पावसाची नोंद झाली. मागील तीन दिवसांपासून मुंबईत संततधार पाऊस सुरू आहे.

पुढील काही दिवस पावसाची परिस्थिती कशी असेल?
पुढील तीन दिवस (18 ते 21 ऑगस्ट 2025) मुंबईसह महाराष्ट्रात पावसाचा जोर कायम राहील. कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रातील घाट परिसरात मुसळधार ते अत्यंत अतिवृष्टीची शक्यता आहे. मराठवाड्यात जोरदार ते अतिजोरदार पाऊस, विजांचा कडकडाट आणि गडगडाटासह पावसाचा अंदाज आहे.

पावसासोबत वादळी वाऱ्याची परिस्थिती काय आहे?
ताशी 40 ते 50 किमी वेगाने वादळी वारे वाहण्याची शक्यता आहे. कोकण किनारपट्टीवर ताशी 50 ते 60 किमी वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे समुद्र खवळलेला राहील. मच्छिमारांना समुद्रात जाणे टाळण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र आणि मुंबईत सध्या एवढा पाऊस का पडत आहे?
हवामान विभागानुसार, बंगालच्या उपसागरात दोन कमी दाबाची क्षेत्रे निर्माण झाली आहेत. याचा परिणाम म्हणून महाराष्ट्रात पावसाचे प्रमाण वाढले आहे. विशेषतः कोकण आणि घाटमाथ्यावर पावसाचा जोर अधिक आहे, आणि पुढील चार ते पाच दिवस मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता आहे.

मुंबई आणि महाराष्ट्रात पावसामुळे कोणत्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत?
मुंबईत रस्ते पाण्याखाली गेल्याने जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. वाहतूक कोंडी, पाणी साचणे आणि दृश्यमानता कमी होणे यासारख्या समस्या उद्भवल्या आहेत.

पावसाचा जोर कधीपासून वाढला आहे?
शुक्रवार (15 ऑगस्ट 2025) पासून राज्यात मोसमी पाऊस सक्रिय झाला आहे. रविवारी (17 ऑगस्ट 2025) मुसळधार पावसाने अनेक भागात हजेरी लावली, आणि सोमवारी (18 ऑगस्ट 2025) सकाळपासून मुंबई आणि उपनगरांत जोरदार पाऊस सुरू आहे.

 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

