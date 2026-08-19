Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /Explained: ठाकरेंकडूनच धनुष्यबाण चिन्ह गोठवण्याची मागणी! सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीत नवा ट्विस्ट, सावंत म्हणाले आमदारांना अपात्र...; काय आहे धनुष्यबाणाचा इतिहास?

Explained: ठाकरेंकडूनच धनुष्यबाण चिन्ह गोठवण्याची मागणी! सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीत नवा ट्विस्ट, सावंत म्हणाले 'आमदारांना अपात्र...'; काय आहे धनुष्यबाणाचा इतिहास?

सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीदरम्यान उद्धव ठाकरेंच्या वतीने मोठी मागणी करण्यात आली आहे. शिवसेना पक्षाचं चिन्ह गोठवण्याची मागणी कपिल सिब्बल यांनी केली आहे. नेमकं यामागे काय कारण आहे जाणून घ्या. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Aug 19, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 05:23 PM IST
Explained: ठाकरेंकडूनच धनुष्यबाण चिन्ह गोठवण्याची मागणी! सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीत नवा ट्विस्ट, सावंत म्हणाले 'आमदारांना अपात्र...'; काय आहे धनुष्यबाणाचा इतिहास?

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Explained:काय आहे शिवसेनेच्या धनुष्यबाण चिन्हाचा इतिहास? जे गोठवण्याची होतेय मागणी; सुप्रीम कोर्टात सुरु आहे घमासान युक्तिवाद!
2
3
4
5