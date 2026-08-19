Explained: ठाकरेंकडूनच धनुष्यबाण चिन्ह गोठवण्याची मागणी! सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीत नवा ट्विस्ट, सावंत म्हणाले 'आमदारांना अपात्र...'; काय आहे धनुष्यबाणाचा इतिहास?

सुप्रीम कोर्टात शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावरुन उद्धव ठाकरे-एकनाथ शिंदे आमने-सामने उभे ठाकले असतानाच एक महत्त्वाची मागणी करण्यात आली आहे. उद्धव ठाकरेंची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी धनुष्यबाण चिन्ह गोठवण्याची मागणी केली आहे. एकीकडे नाव आणि चिन्हासाठी कायदेशीर लढा सुरु असताना ही मागणी का करण्यात आली यासंदर्भात शिवसेना नेते अरविंद सावंत यांनी सांगितलं आहे.
जर धनुष्यबाण चिन्ह त्यांना (एकनाथ शिंदे) मिळू शकत नसेल आणि मलाही (उद्धव ठाकरे) मिळू शकत नसेल, तर ते चिन्ह गोठवले (frozen) गेले पाहिजे अशी मोठी मागणी उद्धव ठाकरेंच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी केली आहे. यावेळी नावावर मात्र आमचा हक्क असल्याचं म्हटलं आहे. ज्या लाभाचा उपभोग घेण्यास ते मुळात पात्रच नव्हते, त्याच लाभाच्या आधारे ते आता कोणताही न्याय्य हक्क सांगू शकत नाहीत असाही युक्तिवाद त्यांनी केला. शिवसेना चिन्ह आणि नावासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात आज सलग सातव्या दिवशी सुनावणी पार पडली.
शिवसेना' हे नाव ठाकरे यांचेच आहे.
"मी माननीय न्यायालयाला विनंती करतो की, 'शिवसेना' हे नाव ठाकरे यांचेच आहे आणि शिंदे गटाला ते चिन्ह मिळू शकत नाही, असा निर्णय द्यावा. त्यांनी त्या चिन्हाचा लाभ घेतला आहे, याचा अर्थ त्यांच्या बाजूने कोणताही न्याय्य हक्क (equity) निर्माण होत नाही. हा चिन्हाच्या अनधिकृत वापराचं प्रकरण आहे. जर ते चिन्ह त्यांना मिळू शकत नसेल आणि मलाही मिळू शकत नसेल, तर ते चिन्ह गोठवले गेले पाहिजे. ते नाव माझा हक्क आहे. हा माझा पर्यायी युक्तिवाद आहे. ज्या लाभाचा उपभोग घेण्यास ते मुळात पात्रच नव्हते, असे आमच्या मते आहे; त्याच लाभाच्या आधारे ते आता कोणताही न्याय्य हक्क (equity) सांगू शकत नाहीत," असं कपिल सिब्बल यांनी सांगितलं.
"चिन्ह गोठवा ही कपिल सिब्बल यांनी महत्त्वाची मागणी केली आहे. एकतर आम्हाला द्या किंवा गोठवा असं कपिल सिब्बल यांनी सांगितलं आहे. ही अतिशय योग्य मागणी त्यांनी केली आहे. सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देतं ते आता पाहूयात," असं अरविंद सावंत यांनी सांगितलं आहे. "जेव्हा व्हायला हवं होतं तेव्हा झालं नाही. आम्हाला देणार नसाल तर गोठवा हा पर्याय आहे," असं ते म्हणाले. "बाळासाहेबांचं चिन्ह ढाल तलवारही होतं, मशालही होतं. साहेबांचं त्या वेळचं जुनं मशालीचं गाणंही होतं. मधल्या काळात धनुष्यबाण होता. धनुष्यबाण होता ते मिळालं पाहिजे अशी आमची मागणी आहे, कोर्टाने आम्हाला पर्याय विचारला असता तोही सांगून टाकला. आम्ही सांगितलं नाही असं होता कामा नये," असं अरविंद सावंत म्हणाले.
पुढे ते म्हणाले, "न्यायालयाला आमदारांना अपात्र करता येतं. बागची यांनी त्याला किती काळ लोटला, गोठवण्यात काय अर्थ विचारलं असता कामत यांनी सर्व उदाहरणं दिली. येथे अध्यक्षांनी सर्वात आधी अपात्रतेची कारवाई करायला हवी होती. राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. विधिमंडळ पक्षाचं आयुष्य 5 वर्ष आहे. तुमचा शून्य आमदार आला तर मग विधीमंडळ पक्ष कुठे असेल? तेव्हा राजकीय पक्ष नसणार का? राजकीय पक्ष कायम असतो, विधीमंडळ पक्ष मर्यादित असतो".
"न्यायालयाला अपात्रतेचा अधिकार आहे असं कामत सांगत होते. अपात्र झाले तर पुढील सर्व गोष्टींवर उत्तर मिळेल. आम्ही धनुष्यबाण सोडलेला नाही. एकदा आपला युक्तिवाद झाल्यानंतर पुन्हा संधी मिळेल असं नाही. काँग्रेसचं प्रत्येक वेळी निवडणूक चिन्ह गोठवलं गेलं आहे. असा प्रकार पहिल्यांदाचा घडलेला नाही. काँग्रेस पक्ष अनेकदा फुटला आहे. पण तो फुटल्यानंतर मूळ चिन्ह कोणत्याही गटाला मिळालं नाही. ते गोठवलं आहे," अशी माहिती त्यांनी दिली.
शिवसेनेला 1989 मध्ये पहिल्यांदा धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह मिळालं होतं. 1966 मध्ये शिवसेनेची स्थापना झाल्यानंतर सुरुवातीला वेगवेगळ्या चिन्हांवर पक्षाने निवडणूक लढवली होती. 1968 मधील मुंबई महानगरपालिका निवडणूक सेनेने ढाल-तलवार या चिन्हावर लढवली होती. त्यानंतर उगवता सूर्य, रेल्वे इंजिन, झाड, नारळ आणि कप-बशी अशा विविध चिन्हांवर त्यांनी निवडणुका लढल्या. 1989 च्या लोकसभा निवडणुकीपासून शिवसेनेने सर्व निवडणुका धनुष्यबाण या एकाच चिन्हावर लढवल्या. पक्षाच्या आक्रमक हिंदुत्ववादी भूमिकेला हे चिन्ह साजेसं होतं.
1989 साली निवडणूक आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांना चिन्हासाठी नोंदणी करण्याची सूचना केली होती. मनोहर जोशी, सुभाष देसाई आणि विजय नाडकर्णी यांनी दिल्लीत नोंदणी प्रक्रिया पार पाडली होती. यावेळी शिवसेनेला निवडणूक आोगाने धनुष्यबाण चिन्ह दिलं. 1989 च्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेचे 4 खासदार निवडून आले. निवडणूक आयोगाच्या निकषांपेक्षा शिवसेनेच्या मतांची टक्केवारी जास्त होती. त्यामुळं धनुष्यबाण हे चिन्ह शिवसेनेकडं कायम राहिलं.