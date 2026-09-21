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Explained: महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध राजकीय घरण्याची लेक स्वीडनच्या संसदेत खासदार, भाजप मंत्र्याशी आहे थेट कनेक्शन

महाराष्ट्राच्या लेकीने स्वीडनमध्ये मारला डंका, नीला विखे पाटील यांची स्वीडनच्या संसदेत खासदार म्हणून निवड झाली आहे. कोण आहेत नीला विखे पाटील

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 21, 2026, 08:13 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 08:13 AM IST
Explained: महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध राजकीय घरण्याची लेक स्वीडनच्या संसदेत खासदार, भाजप मंत्र्याशी आहे थेट कनेक्शन
Image Credit: Nila Vikhe Patil

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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