/Explained: महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध राजकीय घरण्याची लेक स्वीडनच्या संसदेत खासदार, भाजप मंत्र्याशी आहे थेट कनेक्शन

महाराष्ट्रातील शिक्षणतज्ज्ञ अशोक विखे पाटील यांच्या कन्या नीला विखे पाटील या स्वीडनमध्ये खासदार बनल्या आहेत. 13 सप्टेंबर रोजी झालेल्या निवडणुकीत स्टॉकहोम शहर मतदारसंघातून 41 वर्षीय नीला विखे पाटील यांनी विजय मिळवला. नीला विखे पाटील या आशियातील पहिल्या सहकारी साखर कारखान्याचे संस्थापक विठ्ठलराव विखे पाटील यांच्या पणती, माजी केंद्रीय मंत्री बाळासाहेब विखे पाटील यांची नात आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पुतणी आहेत.
निवडणुकीतील विजयानंतर त्यांनी प्रतिक्रिया देत म्हटलं आहे की, 'स्वीडनच्या 349 सदस्यांच्या संसदेत सहभागी होताना आनंद होत आहे. स्टॉकहोम शहर आणि देशासाठी योगदान देण्यास आपण उत्सुक आहे', अशी भावना नीला यांनी व्यक्त केली. "मला माझ्या आजोबांना अभिमान वाटेल असे काम करायचे आहे. मी 15 वर्षांची असताना त्यांनी मला राज्याचा अर्थसंकल्प वाचायला लावला होता," अशी आठवणही त्यांनी पीटीआयशी बोलताना सांगितली.
नीला यांनी स्वीडनच्या राजकारणात अनेक वर्षे काम केले आहे. त्यांनी स्टीफन लोफवेन यांच्या कार्यकाळात पंतप्रधान कार्यालयात सल्लागार म्हणून काम केले आहे. त्यांनी अर्थ, कर आणि गृहनिर्माण विषयक विषय हाताळले.स्टॉकहोम सिटी कौन्सिलवर नीला विखे पाटील यांची निवड झाली आणि त्यांनी शहरातील ग्रीन पार्टीच्या निवडणूक समितीत काम केले होते.
त्यांनी सांभाळलेल्या इतर जबाबदाऱ्यांमध्ये स्वीडिश यंग ग्रीन्स, ग्रीन पार्टी गोटेन्बर्ग आणि ग्रीन स्टुडंट्स ऑफ स्वीडनमधील पदांचा समावेश आहे. तसेच त्यांनी पक्षाच्या स्टॉकहोम युनिटच्या कार्यकारिणीची सदस्य म्हणून काम केले आहे.
नीला यांनी गोटेन्बर्ग स्कूल ऑफ बिझनेसमधून पदवी आणि एमबीए पूर्ण केले आहे. अर्थशास्त्र आणि कायद्याचे शिक्षणही नीला विखे पाटील यांनी घेतले आहे. तसेच माद्रिदच्या कॉम्प्ल्युटेन्स विद्यापीठातही त्या शिकल्या आहेत.
संसद सदस्य म्हणून, मुलांचे कल्याण आणि पर्यावरण यावर लक्ष केंद्रित करण्याची त्यांची योजना आहे. "ज्यांना मतदान करता येत नाही त्यांचा आवाज बनण्याची आणि शहर व देशासाठी योगदान देण्याची माझी इच्छा आहे," असे नीला विखे पाटील म्हणाल्या.
आशियातील पहिला सहकारी साखर कारखान्याची मुहुर्तमेढ अहिल्यानगरमध्ये रोवली गेली. तिचे संस्थापक विठ्ठलराव विखे पाटील यांची पणती, माजी केंद्रीय मंत्री दिवंगत बाळासाहेब विखे पाटील यांची नात, प्रसिद्ध शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. अशोक विखे पाटील यांच्या नीला या कन्या आहेत. तर जलसंपदा मंत्री आणि मंत्रिमंडळ मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या त्या पुतणी आहेत.
नीला यांचा जन्म स्वीडनमध्येच झाला. त्यांचे लहानपण अहिल्यानगरमध्ये गेले. त्यांनी स्वीडनमधील गोथेनबर्ग स्कूल ऑफ बिझनेसमधून अर्थशास्त्र, कायदा या विषयात पदवी आणि एमबीएचे शिक्षण त्यांनी पूर्ण केले. त्या स्वीडनमधील ग्रीन पार्टीसोबत दीर्घकाळापासून जोडलेल्या आहेत. माजी पंतप्रधान स्टीफन लोफवेन यांच्या कार्यकाळात पंतप्रधान कार्यालयात त्यांनी वित्त, कर आणि गृहनिर्माण खात्याशी संबंधित राजकीय सल्लागार म्हणून काम केले. स्टॉकहोम सिटी कॉन्सिलवर त्या नगरसेवकही होत्या.
नुकत्याच लागलेल्या स्वीडनच्या राष्ट्रीय निवडणुकीच्या निकालानुसार, डाव्या विचारसरणीच्या विरोधी पक्षाने 349 पैकी 176 जागा जिंकून निसटते बहुमत मिळवले आहे. तर मावळत्या पुराणमतवादी सरकारच्या पारड्यात 173 जागा पडल्या आहेत. निला यांचा ‘ग्रीन पक्ष’ हा एक प्रमुख विरोधी पक्ष असून तो प्रामुख्याने पर्यावरणवाद, नवीकरणीय ऊर्जा आणि हरित राजकारणावर लक्ष केंद्रित करतो.
नीला यांच्या या यशाबद्दल त्यांच्या वडिल अशोक विखे पाटील यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. महाराष्ट्रातून स्वीडनच्या संसदेत पोहोचलेल्या नीला विखे पाटील यांच्या निवडीची सध्या चर्चा होत आहे.
नीलाच्या यशाचा मनस्वी आनंद झाला. पहिल्यापासूनच निला अॅक्टीव राहिलीय. स्विडनच्या पंतप्रधानांचे सल्लागार म्हणूनही तीने काम केले. बंधु अशोक पाटील यांनी मेहनतीने मुलांचे शिक्षण पूर्ण केले. सुजाण नागरिक होण्याची शिकवणही त्यांनी दिली. त्याचा परीणाम आज ती स्विडनची खासदार झालीय. मी तिला काही सल्ला देण्याची गरजच नाही. आपल्याकडची आणी तिकडची कार्यपद्धत वेगळी. आपल्याकडे व्यक्तीद्नेषाने भरलेलं वातावरण आहे. त्यामुळे सामाजिक आणी राजकीय जीवनात काम करताना मोठी आव्हाने आहेत. नीलाकडून मला मोठ्या अपेक्षा आहेत आणि तिला शुभेच्छाही आहेत, असं राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटलं आहे.