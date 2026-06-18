6 बंडखोर बैठकीला गैरहजर; खासदारकी गेली? कायदा काय सांगतो? ठाकरेंकडे कोणते पर्याय?

Explained Rebel MP Absent For Meeting What Next: उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेमधील सहा खासदारांनी बंड केल्यानंतर जारी करण्यात आलेल्या व्हीपचं पालन बंडखोर खासदारांनी केलेलं नाही. आज सकाळी 11 वाजता संसदेमध्ये बोलावण्यात आलेल्या पक्षाच्या संसदीय गटाच्या बैठकीला पक्षाच्या 10 खासदरांपैकी सहा बंडखोर खासदार गैरहजर राहिले आहेत. बैठकीला राज्यसभेचे खासदार संजय राऊत, लोकसभेतील खासदार अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजाभाऊ वाजे हे चौघेच उपस्थित होते. त्यामुळे बंडखोर खासदारांविरोधात निलंबनाची कारवाई केली जाण्याची शक्यता आहे.
बैठकीला अनुपस्थित राहिलेल्या ठाकरेंच्या शिवसेनेतील बंडखोर खासदारांना आजच नोटीस पाठवली जाणार आहे. बैठकीमधूनच उद्धव ठाकरेंची फोनवर चर्चा केल्यानंतर घेण्यात आला निर्णय. तातडीने बंडखोर खासदारांना नोटीस पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. नोटीसवर प्रत्येक खासदारांचं उत्तर मागवण्यात आलं आहे. नोटीसला उत्तर देण्यासाठी काही तासांचा वेळ दिला जाणार आहे. जर तेवढ्या वेळेत उत्तर आल नाही तर मग पुढे कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. व्हिप न मानल्यास कशी कारवाई होते ते पाहूयात..
पक्षाच्या प्रतोदांनी जारी केलेला व्हिपचं (विशेषत: थ्री लाईन व्हिप) पालन एखाद्या सदस्याने केलं नाही, तर त्यावर अपात्रतेची कारवाईची शिफारस करता येते. तशी तक्रार प्रतोदांनी लोकसभा अध्यक्षांकडे केल्यास, संबंधित सदस्यावर पक्षांतरबंदी कायद्याअंतर्गत अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते.
मात्र, या कारवाईलाही अपवाद आहे. जेव्हा पक्षाच्या एकूण आमदारांपैकी दोन तृतीयांश संख्येपेक्षा जास्त आमदार पक्षादेशाला न जुमानता वेगळी भूमिका घेत असतील, तर त्यांना व्हिप लागू होत नाही. कारण याचा अर्थ ‘स्प्लिट’ म्हणजेच पक्षात उभी फूट असा घेतला जातो. मात्र, त्यासाठी या दोन तृतीयांश आमदारांना वेगळ्या पक्षात प्रवेश करणं अनिवार्य असतं. अद्याप ठाकरेंच्या पक्षातून फूट पडलेल्या खासदारांनी कोणत्याही पक्षात प्रवेश केलेला नाही.
इथे एक महत्त्वाचा अपवाद व्हिपमध्ये आहे, तो म्हणजे, राज्यात जेव्हा राष्ट्रपती राजवट लागू असते, तेव्हा व्हिप जारी करता येत नाही किंवा लागू होत नाही. या व्हिप प्रकरणात महत्त्वाचा कायदा मानला जातो, तो म्हणजे पक्षांतर बंदीचा कायदा. त्याबद्दलही आपण जाणून घेऊया.
> निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी जनतेचा विश्वासघात करू नये.
> पैशासाठी किंवा सत्तेसाठी पक्ष बदलण्यावर नियंत्रण ठेवणे.
> सरकार स्थिर ठेवणे.
> राजकीय भ्रष्टाचार कमी करणे.
1) स्वतःचा पक्ष सोडल्यास
जर एखादा खासदार स्वतःहून पक्ष सोडतो किंवा दुसऱ्या पक्षात जातो, तर त्याची सदस्यता जाऊ शकते. उदा: जर एखादा काँग्रेसचा खासदार अचानक भारतीय जनता पक्षात गेला, तर त्याच्यावर पक्षांतरबंदी कायदा लागू होऊ शकतो.
2) पक्षाच्या व्हिपविरोधात मतदान केल्यास
संसदेत महत्त्वाच्या कायद्याच्या मतदानावेळी पक्ष खासदारांना आदेश देतो, त्याला 'व्हिप' म्हणतात. जर सदस्याने व्हिपविरोधात मतदान केलं आणि मतदानाला अनुपस्थित राहिला तर त्याच्यावर कारवाई होऊ शकते.
3) अपक्ष सदस्य पक्षात गेला तर
जर एखादा अपक्ष उमेदवार निवडून आल्यानंतर एखाद्या पक्षात सामील झाला, तर त्यालाही अपात्र ठरवलं जाऊ शकतं.
हा या कायद्यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. 2003 मध्ये 91 वी घटनादुरुस्ती झाली. त्यानुसार जर एखाद्या पक्षाचे किमान दोन-तृतीयांश (2/3) खासदार किंवा आमदार एकत्रितपणे दुसऱ्या पक्षात गेले, तर त्याला पक्षांतर मानलं जात नाही. याला मर्जर म्हणजे विलय मानलं जातं.
समजा एखाद्या पक्षाचे राज्यसभेत 9 खासदार आहेत. तर 2/3 म्हणजे 9 पैकी किमान 6 खासदार. जर 6 किंवा त्यापेक्षा जास्त खासदार दुसऱ्या पक्षात गेले, तर ते अपात्र ठरत नाहीत. हाच नियम ठाकरेंच्या खासदारांच्या फुटीसंदर्भात महत्त्वाचा ठरणार आहे.
लोकसभेत: स्पीकर निर्णय घेतो.
राज्यसभेत: सभापती (उपराष्ट्रपती) निर्णय घेतात.
जर एखाद्या सदस्याविरोधात तक्रार आली, तर ते तपास करून निर्णय घेतात की पक्षांतर झालं आहे की नाही.
स्पीकरचा निर्णय अंतिम नसतो. त्यांच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येतं. म्हणून असे खटले अनेकदा वर्षानुवर्षे चालतात.
जर पक्षात फुट पडली आणि “खरा पक्ष कोणाचा?” असा प्रश्न निर्माण झाला, तर निवडणूक आयोग हस्तक्षेप करतं.
निवडणूक आयोग काय तपासतं:
> कोणाकडे जास्त खासदार आहेत?
> पक्ष संघटना कोणाकडे आहे?
> पक्षघटना कोणाकडे आहे?
> त्यानंतर पक्षचिन्ह कोणाला मिळणार हे ठरतं.
राजीनामा: दस्य स्वतः पद सोडतो. जागा रिकामी होते
अपात्रता: सदस्यता काढून घेतली जाते. लगेच मंत्री होता येत नाही
काही घटनांमध्ये पुन्हा निवडणूक लढवावी लागते
सुप्रीम कोर्टाने 2020 मध्ये म्हटलं होतं की, पक्षांतर प्रकरणांमध्ये निर्णय घेण्याचा अधिकार फक्त स्पीकरकडे असावा का, यावर पुनर्विचार व्हायला हवा. अशा प्रकरणांमध्ये निवृत्त न्यायाधीशांचे स्वतंत्र ट्रिब्युनल असावे, असा विचारही कोर्टाने मांडला होता.