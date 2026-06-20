/कारचा रंग, इंद्रप्रस्थ लॉज अन्... पवनराजे निंबाळकर हत्याकांड प्रकरणात सर्व आरोपींना निर्दोष सोडताना कोर्ट काय म्हणालं?

काँग्रेसचे नेते पवनराजे निंबाळकर हत्याकांड प्रकरणामध्ये तब्बल 20 वर्षानंतर मुंबईतील विशेष सीबीआय कोर्टाने निकाल दिला आहे. या निकालामध्ये मुख्य आरोपी माजी गृहमंत्री आणि माजी खासदार डॉ. पद्मसिंह पाटील यांच्यासहीत सर्व आरोपींनाही निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. पुराव्याआभावी सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात येत असल्याचं कोर्टाने निकाल देताना म्हटलं आहे. न्यायालयाने निकाल देताना नेमकं काय काय म्हटलं आहे जाणून घेऊयात अगदी सविस्तरपणे...
न्यायमूर्तींनी निकाल वाचताना, "निकाल कायद्याच्या चौकटीत दिला जाऊ शकतो. मृत्यूचे कारण स्पष्ट करण्यासाठी भरपूर पुरावे साक्षी उपलब्ध. 2002 नंतर पद्मसिंह पाटील आणि पवनराजे यांच्यात वैचारिक दरी निर्माण झाली. विधानसभा निवडणुकीत पवनराजे यांचा पराभव झाला, खोटी बातमी परवल्याचा प्रकार समोर आला. राजकीय वैमानस्याचा यात उल्लेख होतो. 2006 च्या घटनेच्या आधी पवनराजे यांनी जीवाला धोका असल्याची तक्रार दिली नव्हती," असं निरिक्षण नोंदवलं. पुढे न्यायालयाने, माफीचा साक्षीदारचा जवाब कसा वाचावा हे कोर्टाने पाहिलं. तसेच माफीच्या साक्षीदारचा साक्षवेर न जाता पुराव्यांचा उहापोह केला गेला.
"अटकेबाबत माफीचा साक्षीदार काय सांगतो ते पाहावं लागतं. माफीच्या साक्षीदारचा ताबा अवैध होता. माफीच्या साक्षीदाराचा कबुलीजबाब संदिग्ध आहे. निकालाची भिस्त माफीच्या साक्षीदारावर आहे. त्याबाबत संदिग्धता आहे. त्याचा फायदा आरोपींना होतो. क्राईम ब्रांचने सरकारी पक्षाला एकही प्रश्न केला नाही. सरकरी पक्षाने कबुलीजबाब न्यायालयालावर सोपवले. या प्रकरणाचा बेस हा ठिसूळ झालेला आहे," असं न्यायालयाने म्हटलं. "जेव्हा पारसमल जैनला हजर केले तेव्हाच त्याचा जबाब नोंदवला गेला. त्यात कुठलीही काळजी घेतली गेली नाही. आरोपीचा केवळ जवाब नोंदवण्याची तरतूद नाही. अशावेळी नोंदवले गेलेले जवाब आक्षेपार्ह ठरतात," असं न्यायालयाने म्हटलं.
"माफीच्या साक्षीदारचा पहिला जबाब कायद्याला धरून नाही. सरकारी वकिलांनी तेव्हा जबाबदारी सांभाळली नाही. त्या घोडचूकीमुळे एक भक्कम पुरावा हुकला आणि त्याला संशयाच्या खाईत लोटले गेले," असं न्यायालयाने सांगितलं. "घटनेच्या दिवशी कळंबोली परिक्षेत्रात एक बेवारस मोटारसायकल दिसून येते. ती गाडी पंजाबची असल्याचे दिसून येते. या गाडीचा आणि घटनेचा संबंध आहे का याचा तपास झाला नाही," असं निरीक्षक कोर्टाने नोंदवलं.
"माफीच्या साक्षीदारची अटक, जवाब व सर्व गोष्टी कोर्टाने बारकाईने पाहणे बंधनकारक. अशा प्रकारे माफीचा साक्षीदार कोर्टासमोर येत असेल तर ते तपासणे बंधनकारक असते. माफीच्या साक्षीदाराने म्हटले की त्याला खोट्या प्रकरणात अडकवण्याचा प्रयत्न झाला. त्याला आजारपणाची औषधे घेऊ दिली नाही. उथळ असलेला हा माफीचा साक्षीदार कुठेही पलटतोय. त्याचा कल फक्त त्यालाच डांबून ठेवलंय आणि इतर सोडले आहेत असा दिसतो. यातून इतर साक्षीदारांच्या बाबतीत इर्षा निर्माण झाल्याचे दिसते. माफीचा साक्षीदार वारंवार खोटं बोलणारा. पुढील पुरावा आम्ही बारकाईने तपासला. प्राप्त माहितीनुसार माफीचा साक्षीदार सधन होता, गडगंज श्रीमंत व्यापारी होता. केवळ 50 हजारांसाठी तो हे कृत्य करायला तो उद्युक्त होईल असं वाटत नाही," असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.
पुढे निकाल वाचताना कोर्टाने, "या तपासात एकाही आरोपीचा मोबाईल जप्त केले नाही. सीडीआर मागवले नाही. लोकेशन मागवले नाही. आरोपींना अटक केली तेव्हा त्यांचे खिसेही तपासले नाहीत. सीबीआयने पकडलेल्या आरोपींकडेही मोबाईल जप्त केले नाही. असा कुठलाही प्रयत्न सरकारी पक्षाने तपासला नाही. अटकेनंतर जर मोबाईल ताब्यात घेतले असते तर हत्येनंतर आरोपी एकमेकांच्या संपर्कात होते का ते समजलं असतं," असंही म्हटलं आहे.
"साक्षीदाराने सांगितलेल्या स्टोरीला कुठलाही आधार नाही. तो इंद्रप्रस्थ लॉजवर राहिला त्याचा पुरावा नाही, तो तिथे राहायचा असे सांगणारा एकही जण नाही. काही पुरावे हे नंतर तयार झालेले आहेत. पहिल्या आणि दुसऱ्या जबाबात त्याने म्हणले आहे की तो उत्तर प्रदेशला गेला. शूटर ला भेटला, 20 लाख दिले. त्यात एका जबाबात म्हणले आहे की आरोपी सातकडे दिले. दुसऱ्या जबाबात म्हणतो की आरोपी आठकडे दिले. तो असेही काही सांगत नाही की मी विसरला किंवा चुकलो. त्यामुळे तो चुकला किंवा विसरला असे न्यायालयाला म्हणता येणार नाही," असं कोर्टाने निकाल वाचताना म्हटलं. "न्यायालयापुढे साक्ष देताना म्हणतो तो बिहारला गेलो होतो. तिथे सावनला जाऊन बंदुका घेतो, मग दुसऱ्या राज्यात जातो. साक्षीदाराच्या रंगीतकथा वाटतात त्यामुळे न्यायालयाने कशा वापरायचा असा प्रश्न आहे. त्यामुळे त्याची साक्ष कमजोर होत जातेय," असं कोर्टाने म्हटलं.
"बंदुका पुरवण्याआधी पद्मसिंह पाटील यांना भेटला आणि राकेश मारिया यांना भेटला. राकेश मारिया यांच्यामुळे त्याने कबुलीजबाब दिले. त्याने कबुली जबाबात राकेश मारिया यांचा उल्लेख करायला हवा होता, तो केला नाहीये. बंदुका पुरवण्या अशी पद्मसिंह पाटील यांना भेटला आणि राकेश मारिया यांना भेटला बंदुका पुरवण्याआधी असं आहे का? आरोपीचा मलबार हिल येथे बंगला होता असे साक्षीदाराने सांगितले मात्र मलबार हिल येथे बंगला असल्याचा सरकारी पक्षाकडे पुरावाच नाही," असं कोर्टाने म्हटलं आहे. "राकेश मारिया यांनी ही भेट आणि स्कॉच घेतल्याचेही नाकारले. राकेश मारिया यांच्या कार्यालयातील विजिटर रजिस्टर घेण्यात आले नाही. राकेश मारिया आणि साक्षीदार दोघेंचे जबाब वेगवेगळे असल्याने त्यातला खरा कोणता हे कोर्टाला समजून येत नाही कारण कोणतेच पुरावे नाहीत," असंही कोर्ट म्हणालं आहे.
"आरोपींची गाडी जी जप्त केली होती ती जप्त करताना जळून खाक झाली होती. तिचा रंग दिसत नव्हता पण पंचनामा यादीत गाडीचा रंग हिरवा असे नमूद करण्यात आले आहे. गाडीचा रंग कळला कसा?" असा सवाल कोर्टाने विचारला आहे. "आरोपींचे संभाषण ज्या पिसीयूवरून (फोनवरून) झाले त्याचाही सीडीआर कोर्टात सिध्द झालेला नाही. महत्वाचा असा मानला जाणारा सीडीआरचा पुरावाही कोर्टासमोर सिध्द झालेला नाही," असं कोर्ट म्हणालं.
हत्येच्या प्रसंगाबाबत वाचन करताना कोर्टाने, "पाठलाग करून जिथे गाडी थांबवली त्याबाबत माफीच्या साक्षीदाराचा पुरावा विस्तृत आहे. घटनेनंतर स्कोडा कार एक्स्प्रेसवेच्या बाजूला खडीच्या शेजारी उभी असल्याचे सांगितले गेले. आरटीओ अधिकारी आले होते त्यांनी सांगितले इंडिका कार स्कोडाला ओव्हरटेक करू शकते, हा सेन्स आहे. मात्र ते तिथे होते तर त्यांनी प्रात्यक्षिक त्यांनी केले नाही तिथे उतार होता हे त्यांनी स्पष्ट केले नाही. त्याचवेळी घटनेच्या दिवशी कळंबोली पोलीस हद्दीत एक बेवारस मोटारसायकल मिळून येते. त्याची खबर एक रहिवाशी पोलिस ठाण्यात देतो, त्याची नोंद होते. ती गाडी पंजाबची रजिस्टर आहे, हे वाहन तिथे कसे आले? त्या वाहनाचा या हत्येशी काही संबंध आहे का?" असा सवाल केला.
"कार डाव्या बाजूने उजव्या बाजूने जाणे हे संशयास्पद आहे. कार बंगल्याच्या बाजूला लावली की घरच्या बाजूला याबाबत संदिग्धता. माफीच्या साक्षीदाराने सांगितले की फोनवरून संवाद झाला असे सांगितले. नंतर लँडलाईनवरून कॉल केला असे संगितले, हा लँडलाईन अचानक आणला. तफावत किती महत्वाची आहे हे महत्वाचे नाही. माफीचा साक्षीदार किती तफावत निर्माण करतो हे महत्त्वाचे," असं कोर्टाने म्हटलं आहे.