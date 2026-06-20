Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /कारचा रंग, इंद्रप्रस्थ लॉज अन्... पवनराजे निंबाळकर हत्याकांड प्रकरणात सर्व आरोपींना निर्दोष सोडताना कोर्ट काय म्हणालं?

कारचा रंग, इंद्रप्रस्थ लॉज अन्... पवनराजे निंबाळकर हत्याकांड प्रकरणात सर्व आरोपींना निर्दोष सोडताना कोर्ट काय म्हणालं?

मुंबईमधील विशेष सीबीआय कोर्टाने माजी खासदार डॉ. पद्मसिंह पाटील यांच्यासहीत सर्व आरोपींनाही निर्दोष मुक्तता करताना नेमक्या कोणत्या गोष्टींचा उल्लेख केला जाणून घ्या सविस्तरपणे...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 20, 2026, 02:05 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 02:05 PM IST
कारचा रंग, इंद्रप्रस्थ लॉज अन्... पवनराजे निंबाळकर हत्याकांड प्रकरणात सर्व आरोपींना निर्दोष सोडताना कोर्ट काय म्हणालं?

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
पवनराजे हत्याप्रकरणी धक्कादायक निकालानंतर ओमराजे निंबाळकरांची पहिली प्रतिक्रिया
Omraje Nimbalkars17 min ago
2
NEET UG 202649 min ago
3
Pavan Raje nimbalkar1 hr ago
4
mns1 hr ago
5
fifa1 hr ago