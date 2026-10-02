प्रदीप पूर्णेकर प्रकरण: 'आदित्य ठाकरेंना देखील अटक करावी', मिनाक्षी शिंदे पहिल्यांचा समोर येऊन बोलल्या; 'किती जणांशी पंगा...'

ठाण्याच्या माजी महापौर आणि ठाण्यातील शिवसेनेचे प्रमुख पदाधिकारी प्रदीप पुर्णेकर यांच्या हत्येनंतर चर्चेत आलेल्या मिनाक्षी शिंदेंनी आज पत्रकार परिषद घेऊन या प्रकरणावर आपली बाजू स्पष्ट केली. यावेळी त्यांनी ठाकरे कुटुंबावर निशाणा साधताना या प्रकरणाचं राजकारण केलं जात असल्याचं म्हटलं आहे. प्रदीप पुर्णेकरांचा मुलगा लहान असून त्याला हाताशी धरुन त्यांच्या तोंडून बोलून घेत विषयाचं राजकारण केलं जात असल्याचा आरोप मिनाक्षी शिंदेंनी केला आहे. तसेच दिशा सालियन प्रकरणाचा उल्लेख करत त्यांनी आदित्य ठाकरेंवर निशाणा साधला आहे.
"दोन दिवसापूर्वी जी घटना घडली ती खूप दुर्दैवी घटना आहे. त्यांच्या दुःखात आम्ही सहभागी आहोत. माझ्यावर आरोप करण्यात आले. एफआयआरमध्ये कुठेही माझ्या नावाचं उल्लेख नव्हता," असं मिनाक्षी शिंदेंनी म्हटलं आहे. पुढे बोलताना मिनाक्षी शिंदेंनी खासदार संजय राऊत आणि आदित्य ठाकरे ठाण्यात आल्यानंतर माझ्या नावाचा एफआयआरमध्ये उल्लेख आल्याचं म्हटलं आहे. "जे नेते आले ठाण्यात त्यानंतर माझे नाव एफआयआरमध्ये आले. अशा प्रकारचे राजकारण करुन मेलेल्या माणसाच्या टाळूवरचे लोणी खायचे काम केलं जात आहे. त्यांच्या पक्षाचे अस्तित्व टिकवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत आहेत," असा टोला मिनाक्षी शिंदेंनी लगावला. "अशाप्रकारे कोणी आरोप करत असतील तर असं घाणेरडं राजकारण मी प्रथम पाहिले आहे. शिंदे गटातल्या कार्यकर्त्यांना त्यांना कुठे तरी अडकवयाचे आहे," असं मिनाक्षी शिंदे म्हणाल्या.
मिनाक्षी शिंदेंनी एफआयआरमध्ये त्यांचं नाव टाकल्यावरुन टीका करताना, "दिशा सालियन प्रकरणात तिचे वडील कोर्टाच्या फेऱ्या मारत आहेत. आदित्य ठाकरे यांचे नाव का टाकले नाही एफआयआरमध्ये? उद्धव ठाकरे त्यावेळी मुख्यमंत्री होते. त्यांनी पुरावे नष्ट केले. ज्यांनी पुरावे नष्ट केले असतील त्यांची चौकशी करावी. आदित्य ठाकरे यांना देखील अटक करावी. एफआयआर कॉपीमध्ये आदित्य आणि उद्धव ठाकरे यांची नावे लिहिली आहेत. नव्याने ही सुरुवात होते. त्या प्रकरणाचाही छडा लावावा," अशी मागणी केली.
"मी आता जी एफआयआर दाखवते त्यात आदित्यची चौकशी झाली आहे का? उद्धव ठाकरे यांना अटक का झाली नाही? याचे उत्तर द्यावे. आरोपी म्हणून एफआयआरमध्ये माझे नाव नाही. आदित्य, राऊत यांनी येऊन माझे नाव टाकायला सांगितले. जी पोलिस चौकशी चालू आहे त्याला मी सामोरे जाईल," असं मिनाक्षी शिंदे म्हणाल्यात.
मिनाक्षी शिंदेंनी त्यांच्यावर होत असलेल्या आरोपाबद्दल बोलताना, "केवळ आरोप करुन चालत नाही तर पुरावे द्यावे लागतात. ठोस पुरावे नसताना बिनबुडाचे आरोप थांबवावे," असं म्हटलं आहे. प्रदीप पुर्णेकरांच्या मुलाने केलेल्या आरोपांसंदर्भात बोलताना, "तो मुलगा लहान आहे त्याच्या तोंडातून बोलायला लावतात. या प्रकरणात हे सर्व चालू असताना त्या कुटुंबासोबत दुःखद प्रसंग घडल्याने मी समोर आले नाही. पोलीस प्रशासनाला आम्ही मदत करत आहोत," असं मिनाक्षी शिंदे म्हणाल्या. माझी व पतीची चौकशी होणार असेल तर आम्ही नक्कीच सहकार्य करु असंही मिनाक्षी शिंदेंनी म्हटलं आहे. "तो मुलगा (प्रदीप पुर्णेकरांचा मुलगा) लहान आहे. त्या मुलाला प्रत्येकजण खेचून आपली पोळी भाजत आहेत," असं मिनाक्षी शिंदेंनी म्हटलंय.
"ज्या प्रभागात मी जन्माला आले, ज्या ठिकाणी मी काम करते तिथल्या प्रत्येक व्यक्तीसोबत माझे चांगले संबंध आहेत. राजकीय क्षेत्रात काम करताना अनेक जण फोटो काढतात. आरोपींसोबत फोटो दाखवले म्हणजे आम्ही आरोपी होत नाही," असं आरोपींसोबतच्या फोटोवरुन स्पष्टीकरण देताना मिनाक्षी शिंदेंनी म्हटलं आहे. व्हायरल ऑडिओसंदर्भात बोलताना, "ऑडिओ क्लिपबाबत या अगोदर मी तक्रार केली आहे. तो ऑडिओ एआय आहे. त्याचा याच्याशी काहीही संबंध नाही," असं मिनाक्षी शिंदे म्हणाल्यात. "इलेक्शनमध्ये काही होते मात्र इतक्या खालच्या पातळीला मी जाणार नाही. ज्यावेळी मला परफेक्ट डायरेक्शन मिळेल त्यावेळी मी उत्तर देईन," असं मिनाक्षी शिंदेंनी म्हटलं आहे.
तसेच प्रदीप पुर्णेकरांच्या कुटुंबियांना भेट देण्यासंदर्भात प्रश्न विचारला असता, "आमच्या नेत्यांना शिव्या देतात अशावेळी आम्ही कसे तिथे जाणार? त्यांची सोशल मिडिया ओपन करुन पाहावे त्यांनी किती जणांशी पंगा घेतला आहे. हत्या का झाली यावर मी बोलू शकत नाही पोलिस चौकशी करतील. सर्व गोष्टी इथे बोलणे उचित नाही," असं मिनाक्षी शिंदे म्हणाल्या.