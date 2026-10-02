Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /प्रदीप पूर्णेकर प्रकरण: आदित्य ठाकरेंना देखील अटक करावी, मिनाक्षी शिंदे पहिल्यांचा समोर येऊन बोलल्या; किती जणांशी पंगा...

प्रदीप पूर्णेकर प्रकरण: 'आदित्य ठाकरेंना देखील अटक करावी', मिनाक्षी शिंदे पहिल्यांचा समोर येऊन बोलल्या; 'किती जणांशी पंगा...'

प्रदीप पुर्णेकरांच्या हत्या प्रकरणामध्ये एफआयआरमध्ये मिनाक्षी शिंदेंच्या नावाचा उल्लेख करण्यात आल्यानंतर त्या आज पहिल्यांदा प्रसारमाध्यमांसमोर आल्या आणि त्यांनी आपली भूमिका मांडली.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 02, 2026, 12:49 PM IST|Updated: Oct 02, 2026, 12:54 PM IST
प्रदीप पूर्णेकर प्रकरण: 'आदित्य ठाकरेंना देखील अटक करावी', मिनाक्षी शिंदे पहिल्यांचा समोर येऊन बोलल्या; 'किती जणांशी पंगा...'
Image Credit: पत्रकारांशी संवाद साधताना मांडली आपली भूमिका (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
परतीच्या पावसाला सुरुवात, ऑक्टोबर हिट तरीही 'या' जिल्ह्यांत मुसळधार पावसाचा अंदाज!
2
3
4
5