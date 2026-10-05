Explained: पूर्णेकर प्रकरणात लेटरबॉम्ब... मृत्यूच्या काही तास आधी स्वत: 'मौत का सौदागर' म्हणत शेअर केलेलं पत्र; पत्रात नेमकं आहे तरी काय?

उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे ठाण्यातील मानपाडा येथील विभागप्रमुख प्रदीप पूर्णेकरांची 29 सप्टेंबर रोजी त्यांच्या कार्यालयामध्येच गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आल्यापासून ठाण्यातील राजकीय वातावरण तापलेलं असतानाच या प्रकरणाचा पोलिसांकडून तपास सुरु आहे. पूर्णेकरांच्या हत्येमागे कोण आहे याचा शोध घेताना अनेक शक्यता पडताळून पाहिल्या जात असतानाच आता ज्या दिवशी पूर्णेकरांची हत्या झाली त्याच दिवशी त्यांनी पोस्ट केलेल्या एका पत्राने सगळ्यांचं लक्ष वेधलं असून हे पत्र शेअर करताना 'मौत का सौदागर' असा उल्लेख केला आहे. त्यामुळेच या लेटरबॉम्बमुळे आता पूर्णेकरांच्या हत्या प्रकरणाला नवं वळण मिळतं की काय अशी चर्चा सुरु आहे. हे पत्र कसं आहे आणि मृत्यूच्या अवघ्या काही तास आधी हे पत्र शेअर करताना पूर्णेकरांनी काय म्हटलं होतं ते पाहूयात...
पूर्णेकरांनी त्यांची हत्या झाली त्या दिवशी म्हणजेच 29 सप्टेंबर रोजी आपल्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरुन एक पोस्ट शेअर केली. या पोस्टमध्ये त्यांनी, "29/09/2026 रोजी एकता गाव बचाव कृति समिती जे उपोषण करणार होते त्याला गांधी सप्ताहमुळे कापूरबावडी पोलिस स्टेशनने 10 तारखेपर्यंत परवानगी नाकारली आहे. तरी पुढची तारीख लवकरच सर्वाना माहिती देऊ," असं म्हणत पत्र शेअर केलं होतं. या पोस्टमध्ये पुढे पूर्णकर यांनी, "मौत का सौदागर JVM, एकता गाव बचाव कृती समिती मानपाडा, मनोरमा नगर, आझाद नगर, गणेश नगर, शिवाजी नगर गाव बचाव कृती समिती," असं लिहिलं होतं.
"मी, प्रदीप यशवंत पुर्णेकर विभाग प्रमुख (शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), जेव्हीएम बिल्डर यांनी बनवलेल्या अनधिकृत पार्किंग टॉवरला 1+5 ची मान्यता होती. जेव्हीएम बिल्डरने तो पार्किंग टॉवर 1+9 चा बनवला आहे. त्याबद्द्ल आठ महिन्यांपासून मी पत्र व्यवहार करून देखील त्या जेव्हीएम बिल्डरला 10- 12 दिवसात मान्यता देण्यात आली आहे. ज्या जागेवर टॉवर उभारण्यात आले आहे. त्या जागेची पाहणी न करता ठाणे महानगरपालिकेच्या अधिकारी नगरविकास विभागाने, सिटी सर्वेअर, फायरब्रिगेड ऑफिसर ज्यांनी योग्यप्रकारे रिपोर्ट बनवला नाही व सहाय्यक आयुक्त सोनल काळे यांनी परवानगी दिली आहे," असं प्रदीप पूर्णेकर म्हणालेत. नियमानुसार, असा टॉवर चाळींपासून अंतर ठेवून बांधणं अपेक्षित होतं. मात्र नियमांचा भंग करुन बांधलेला हा टॉवर चुकून चाळीवर पडला तर मोठी जिवीतहानी झाली असती असं पूर्णेकरांचं म्हणणं होतं. त्यांनी त्यासंदर्भातील व्हिडीओही पूर्वी आपल्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरुन पोस्ट केलेला.
या पोस्टसोबत पुर्णेकरांनी शेअर केलेलं पत्र हे कापुरबावडी पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मंजुषा भोंगळेंनी पाठवलं आहे. या पत्रातील मजकूर खालीलप्रमाणे:
मी, मंजुषा भोंगळे, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, कापुरबावडी पोलीस ठाणे मला भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता 2023 कलम 168 अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारान्वयें, आपणास याद्वारे सुचित करण्यात येते की, जे.व्ही.एम अॅकोई येथे बिलार मार्फत करण्यात आलेल्या लोखंडी टॉवरचे बांधकामास सहाय्यक संचालक, नगर रचना विभाग, ठाणे महानगर पालीके मार्फत "रेग्युलरायझेशन" मंजुर केले असल्याने आपण दि. 29/09/2026 रोजी सकाळी 11.00 वा. पासून न्यू कृष्ण पाटील चाळ, के डि कंपाउड, मनोरमा नगर, ठाणे येथे आपले सहकाऱ्यासह लाक्षणिक उपोषण/ठिय्या आंदोलन करणार असल्या बाबतचे लेखी पत्र पोलीस ठाण्यात सादर केलेले आहे.
ज्याअर्थी मा. पोलीस आयुक्त ता. ठाणे शहर यांनी ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयात महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन 1951 चे कलम 37 पोटकलम 1 व 3 अन्वये अधिसुचना क्रमांक/विशा/ससाक/मनाई आदेश/18/2026, दिनांक 15/09/2026 रोजी अन्वये दिनांक 17/09/2026 रोजी 00.01 ते दिनांक 01/10/2026 रोजी 24.00 वा. पर्यंत मनाई आदेश पारीत केला आहे.
तरी आपणास याद्वारे सुचित करण्यात येते की आपण किंवा आपले सहकाऱ्यामार्फत वर जमुद प्रमाणे ठिय्या आंदोलन अथवा इतर कोणतेही आंदोलन करू नये, आपल्या मागण्यांचा ठाणे महानगर पालीकेच्या संबंधीत अधिकाऱ्यांकडे सनदशीर मार्गाने पाठपुरावा करावा, कायदा व सुश्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल असे कोणतेही कृत्य करू नये. सदरची नोटीस माझ्या सही व शिक्यानीशी दिली आहे.
दरम्यान दुसरीकडे पूर्णेकर हत्या प्रकरणामध्ये दोन बिल्डर्सची चौकशी झाल्याची माहितीही समोर येत आहे. तपास यंत्रणा झोपडपट्टी पुनर्वसन, क्लस्टर डेव्हलपमेंट आणि पुनर्विकासाशी संबंधित बिल्डरांची चौकशी करत आहे. भाजप नेते गणेश नाईक यांनी सांगितले की मनोरमा नगर आणि आझाद नगर या सुमारे 160 एकर पुनर्विकास प्रकल्पातील वाद हे संभाव्य कारण असू शकते. काहींनी ड्रग माफियाविरोधी भूमिका किंवा पार्किंग टॉवर प्रकल्पाचाही उल्लेख केला.
4 ऑक्टोबरच्या वृत्तानुसार, दोन प्रमुख बिल्डरांची चौकशी या प्रकरणात झाली. हत्येच्या काही वेळ आधी कार्यालयात आलेली तरुणी आणि हेल्मेटधारी व्यक्ती यांचाही तपास सुरू आहे. पोलिस सूत्रांनी सांगितले की पुनर्विकास आणि झोपडपट्टी प्रकल्पांशी जोडलेल्या बिल्डरांकडून हेतू निश्चित करण्यासाठी माहिती घेतली जात आहे.