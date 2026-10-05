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Explained: पूर्णेकर प्रकरणात लेटरबॉम्ब... मृत्यूच्या काही तास आधी स्वत: 'मौत का सौदागर' म्हणत शेअर केलेलं पत्र; पत्रात नेमकं आहे तरी काय?

ठाकरेंच्या शिवसेनेचे विभागप्रमुख पूर्णेकरांची 29 सप्टेंबर रोजी रात्री 9 च्या सुमारास गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. मात्र या हत्येसंदर्भातील तपास सुरु असतानाच एक इन्स्टाग्राम पोस्ट चर्चेत आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 05, 2026, 11:55 AM IST|Updated: Oct 05, 2026, 11:55 AM IST
Explained: पूर्णेकर प्रकरणात लेटरबॉम्ब... मृत्यूच्या काही तास आधी स्वत: 'मौत का सौदागर' म्हणत शेअर केलेलं पत्र; पत्रात नेमकं आहे तरी काय?
Image Credit: सोशल मीडियावर केलेली पोस्ट (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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Explained: पूर्णेकर प्रकरणात लेटरबॉम्ब... मृत्यूच्या काही तास आधी स्वत: 'मौत का सौदागर' म्हणत शेअर केलेलं पत्र; पत्रात नेमकं आहे तरी काय?
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